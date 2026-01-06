Bank Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka akan terus menerapkan kebijakan moneter yang moderat longgar, memanfaatkan efek gabungan dari kebijakan inkremental dan yang sudah ada.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut Jinshi, Konferensi Kerja Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) 2026 diadakan dari tanggal 5 hingga 6 Januari. Konferensi tersebut menekankan untuk terus menerapkan kebijakan moneter yang cukup longgar, memanfaatkan efek terpadu dari kebijakan inkremental dan yang ada, meningkatkan penyesuaian counter-cyclical dan cross-cyclical, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan keuangan untuk pengembangan berkualitas tinggi ekonomi riil, memperdalam reformasi keuangan dan keterbukaan tingkat tinggi, meningkatkan sifat kebijakan makro yang berwawasan ke depan, terarah, dan terkoordinasi, fokus pada perluasan permintaan domestik dan mengoptimalkan pasokan, mencegah dan menyelesaikan risiko, serta menstabilkan ekspektasi sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan moneter dan keuangan yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan berkualitas tinggi, dan operasi pasar keuangan yang stabil, memberikan dukungan keuangan yang kuat untuk awal yang baik bagi Rencana Lima Tahun ke-15.

Selanjutnya, pertemuan tersebut menekankan bahwa mendorong pembangunan ekonomi berkualitas tinggi dan pemulihan harga yang wajar harus menjadi pertimbangan utama untuk kebijakan moneter. Pertemuan ini menyerukan penggunaan berbagai alat kebijakan moneter secara fleksibel dan efisien, seperti pemotongan rasio cadangan wajib dan pemotongan suku bunga, untuk menjaga likuiditas yang memadai, kondisi pembiayaan sosial yang relatif longgar, dan memandu pertumbuhan yang wajar dalam total volume keuangan dan alokasi kredit yang seimbang, memastikan bahwa pertumbuhan pembiayaan sosial dan pasokan uang sesuai dengan target yang diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga secara keseluruhan. Pertemuan tersebut menekankan perlunya memperlancar mekanisme transmisi kebijakan moneter, memanfaatkan peran pemandu suku bunga kebijakan, memastikan implementasi dan pengawasan kebijakan suku bunga yang efektif, dan mendorong biaya pembiayaan sosial secara keseluruhan yang rendah. Pertemuan ini juga menyerukan perluasan cakupan pengungkapan biaya pembiayaan komprehensif untuk pinjaman korporat secara teratur dan promosi pengungkapan biaya pembiayaan komprehensif untuk pinjaman pribadi. Akhirnya, pertemuan tersebut menekankan untuk menjaga stabilitas dasar nilai tukar RMB pada tingkat yang wajar dan seimbang serta mencegah risiko overshooting nilai tukar.