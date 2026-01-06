BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut Jinshi, Konferensi Kerja Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) 2026 diadakan dari tanggal 5 hingga 6 Januari. Konferensi tersebutPANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut Jinshi, Konferensi Kerja Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) 2026 diadakan dari tanggal 5 hingga 6 Januari. Konferensi tersebut

Bank Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka akan terus menerapkan kebijakan moneter yang moderat longgar, memanfaatkan efek gabungan dari kebijakan inkremental dan yang sudah ada.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/06 17:54
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.010865-3.64%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04633-0.77%
CROSS
CROSS$0.1364+2.80%
RealLink
REAL$0.08038+2.49%
STABLE
STABLE$0.015591+2.04%

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut Jinshi, Konferensi Kerja Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) 2026 diadakan dari tanggal 5 hingga 6 Januari. Konferensi tersebut menekankan untuk terus menerapkan kebijakan moneter yang cukup longgar, memanfaatkan efek terpadu dari kebijakan inkremental dan yang ada, meningkatkan penyesuaian counter-cyclical dan cross-cyclical, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan keuangan untuk pengembangan berkualitas tinggi ekonomi riil, memperdalam reformasi keuangan dan keterbukaan tingkat tinggi, meningkatkan sifat kebijakan makro yang berwawasan ke depan, terarah, dan terkoordinasi, fokus pada perluasan permintaan domestik dan mengoptimalkan pasokan, mencegah dan menyelesaikan risiko, serta menstabilkan ekspektasi sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan moneter dan keuangan yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan berkualitas tinggi, dan operasi pasar keuangan yang stabil, memberikan dukungan keuangan yang kuat untuk awal yang baik bagi Rencana Lima Tahun ke-15.

Selanjutnya, pertemuan tersebut menekankan bahwa mendorong pembangunan ekonomi berkualitas tinggi dan pemulihan harga yang wajar harus menjadi pertimbangan utama untuk kebijakan moneter. Pertemuan ini menyerukan penggunaan berbagai alat kebijakan moneter secara fleksibel dan efisien, seperti pemotongan rasio cadangan wajib dan pemotongan suku bunga, untuk menjaga likuiditas yang memadai, kondisi pembiayaan sosial yang relatif longgar, dan memandu pertumbuhan yang wajar dalam total volume keuangan dan alokasi kredit yang seimbang, memastikan bahwa pertumbuhan pembiayaan sosial dan pasokan uang sesuai dengan target yang diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga secara keseluruhan. Pertemuan tersebut menekankan perlunya memperlancar mekanisme transmisi kebijakan moneter, memanfaatkan peran pemandu suku bunga kebijakan, memastikan implementasi dan pengawasan kebijakan suku bunga yang efektif, dan mendorong biaya pembiayaan sosial secara keseluruhan yang rendah. Pertemuan ini juga menyerukan perluasan cakupan pengungkapan biaya pembiayaan komprehensif untuk pinjaman korporat secara teratur dan promosi pengungkapan biaya pembiayaan komprehensif untuk pinjaman pribadi. Akhirnya, pertemuan tersebut menekankan untuk menjaga stabilitas dasar nilai tukar RMB pada tingkat yang wajar dan seimbang serta mencegah risiko overshooting nilai tukar.

Peluang Pasar
Logo ConstitutionDAO
Harga ConstitutionDAO(PEOPLE)
$0.010865
$0.010865$0.010865
-4.29%
USD
Grafik Harga Live ConstitutionDAO (PEOPLE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42