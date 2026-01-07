Trump harus cetak uang—dan jaga harga gas tetap murah—agar Bitcoin bisa melesat: Arthur Hayes

Co-founder BitMEX Arthur Hayes bertaruh bahwa politik AS, bukan fundamental kripto, yang akan mendorong kenaikan besar berikutnya untuk Bitcoin (BTC)—dengan berargumen bahwa kemenangan Partai Republik ("Team Red" sebutannya) pada 2028 hampir pasti menjamin pencetakan uang yang agresif, selama harga bensin tetap terkendali.

Ringkasan Hayes menguraikan apa yang disebutnya "aturan 10%."

Dia mengaitkan kenaikan harga bahan bakar dengan kekalahan pemilu.

Kesimpulannya: Insentif politik Trump mengarah pada kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar—kondisi yang menurut Hayes secara historis bullish untuk Bitcoin dan aset berisiko lainnya.

Tesis Hayes, yang dirinci dalam sebuah posting blog, berpusat pada harga bensin AS. Jika harga rata-rata bensin nasional naik lebih dari 10% dalam tiga bulan sebelum pemilu dibandingkan dengan level Januari, kontrol atas satu atau lebih cabang pemerintahan biasanya berbalik, katanya.

Untuk menghindari hasil tersebut pada 2028, Hayes mengatakan Trump harus "menjalankan ekonomi secara panas" tanpa membiarkan harga bahan bakar melonjak.

Pembuat kebijakan memiliki jalan yang sempit

Para legislator harus memperluas kredit dan PDB nominal sambil menjaga harga minyak tetap rendah, kata Hayes. Jika minyak naik terlalu cepat, hal itu berisiko mendorong imbal hasil Treasury lebih tinggi, meningkatkan volatilitas pasar obligasi, dan memaksa politisi untuk mengekang stimulus—sesuatu yang Hayes yakini Trump tidak ingin lakukan.

"Skenario dasar adalah harga minyak tetap mereda jika tidak benar-benar turun dan Trump serta Buffalo Bill Bessent mencetak uang seperti tahun 2020. Ini karena pasar pada awalnya akan percaya bahwa kontrol AS atas minyak Venezuela akan menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam jumlah harian minyak mentah yang dipompa," tulis Hayes.

Apakah pasokan itu terwujud adalah hal sekunder, katanya, dibandingkan dengan keharusan politik untuk menenangkan pemilih yang sensitif terhadap inflasi.

Hayes menunjuk pada imbal hasil Treasury 10 tahun dan Indeks MOVE, ukuran volatilitas pasar obligasi, sebagai sinyal kunci. Ketika imbal hasil mendekati 5% dan volatilitas melonjak, pasar keuangan yang menggunakan leverage cenderung berantakan, memaksa pembuat kebijakan untuk mundur. Dia mengutip ketakutan tarif tahun lalu—ketika volatilitas obligasi melonjak dan pasar terjual—sebagai contoh seberapa cepat tekanan politik dapat membalikkan kebijakan.

Bitcoin berdiri sendiri

Dengan latar belakang itu, Hayes berargumen Bitcoin berdiri terpisah dari aset tradisional. Karena semua penambang bitcoin menghadapi pergeseran harga energi yang sama secara bersamaan, katanya harga minyak tidak terlalu penting secara langsung untuk Bitcoin dibandingkan dengan pasar fiat. Sebaliknya, harga Bitcoin merespons terutama terhadap ekspansi likuiditas dan devaluasi mata uang.

"Tidak ada yang menghentikan kereta ini," tulis Hayes, menggemakan analis Lyn Alden, saat ia menggambarkan siklus di mana pengeluaran defisit, penerbitan Treasury, dan pembelian obligasi bank sentral saling memperkuat. Saat pasokan dolar tumbuh, dia mengharapkan Bitcoin—dan cryptocurrency tertentu—naik tajam.

Hayes juga menguraikan strategi trading 2026-nya, mengatakan perusahaannya Maelstrom menjalankan eksposur risiko hampir maksimal dengan kepemilikan stablecoin minimal. Sambil terus mengakumulasi BTC, dia berencana merotasi modal ke token yang berfokus pada privasi dan permainan keuangan terdesentralisasi, yang menurutnya akan mengungguli jika ekspansi kredit berlanjut.

Intinya, menurut Hayes, adalah bahwa insentif politik mendukung stimulus daripada pembatasan, terutama dalam siklus pemilu. Bagi investor, katanya, itu membuat kasus makro menjadi jelas—tetap konstruktif pada aset berisiko, dan tetap long Bitcoin.