Otoritas AS Mentransfer USDT Senilai $225 Juta yang Disita Terkait Penipuan Pig-Butchering

Pemerintah AS memindahkan USDT senilai $225 juta yang disita sebagai bagian dari manajemen aset kripto rutin.

Transaksi tersebut menimbulkan pertanyaan transparansi tetapi tidak mengganggu pasar.

Pada 06 Januari 2026, Pemerintah AS memindahkan USDT senilai $225 juta dari dompet yang terhubung dengan aset Kripto yang disita milik pemerintah ke alamat Blockchain Anonim. Perpindahan ini tampaknya terkait dengan penipuan Kripto besar yang diumumkan sebelumnya oleh Otoritas AS dan terdeteksi menggunakan alat pelacakan Blockchain.

Dari Penipuan Kripto ke Dompet Pemerintah: Apa yang Terjadi Selanjutnya

Arkham Intelligence mendeteksi bahwa USDT senilai $225 juta ditransfer keluar dari dompet yang diyakini dikendalikan oleh pemerintah AS. Jumlah yang ditransfer ini sesuai dengan Penyitaan Rekor senilai $225 juta yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada Juni 2025. Mereka juga menyebutkan bahwa ini adalah Penyitaan Stablecoin terbesar dalam sejarah AS.

Dana yang Disita terkait dengan Penipuan "Pig Butchering", yang merupakan jenis umum dari Penipuan Kripto. Penipuan ini seperti hubungan online palsu yang digunakan untuk perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan Pelanggan. Kemudian korban diyakinkan untuk berinvestasi di platform Kripto palsu, dan sejumlah besar uang akan dicuri seiring waktu. Lebih dari $75 miliar telah dicuri di seluruh dunia menggunakan metode Pig Butchering dari tahun 2020 hingga 2025.

Penipuan ini sebagian besar dijalankan dengan Tether (USDT) yang banyak digunakan, yang merupakan stablecoin terbesar. USDT memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar lebih dari $187 miliar. Karena pergerakannya yang cepat, nilai yang stabil, dan transfer yang mudah di seluruh dunia, Penipu lebih memilih USDT selain Cryptocurrency lainnya.

Apa yang Ditandakan Transfer Tentang Manajemen Aset Kripto AS

Jenis transfer ini mungkin merupakan bagian dari Manajemen Aset, Persiapan untuk kompensasi Korban, atau memindahkan dana antar dompet yang dikendalikan pemerintah. Tetapi Otoritas belum merilis rinciannya. Lembaga seperti Securities and Exchange Commission tidak memberikan komentar mengenai hal ini, dan para pemimpin industri Kripto juga sebagian besar diam.

Akhirnya, ini menunjukkan bagaimana Transparansi Blockchain memungkinkan Publik untuk melacak bahkan kepemilikan Kripto Pemerintah, dan memperkuat bahwa AS sekarang secara aktif mengelola cadangan aset Digital yang besar. Ini menyoroti bagaimana penyitaan Kripto menjadi bagian dari operasi penegakan hukum Standar.

