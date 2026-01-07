Ancaman Kuantum Terhadap Bitcoin Lebih Buruk dari Sekadar Peretasan Dompet, Kata Analis Coinbase

Analis Coinbase David Duong memperingatkan bahwa komputasi kuantum dapat mengancam dompet Bitcoin, penambangan, dan keamanan jaringan dalam jangka panjang.

Investor Bitcoin selalu khawatir bahwa suatu hari nanti superkomputer masa depan mungkin dapat menebak kunci pribadi mereka dan mencuri dana mereka. Ketakutan ini telah menjadi hal yang normal di ruang kripto selama bertahun-tahun.

Namun, penelitian terbaru dari Coinbase menunjukkan bahwa bahaya sebenarnya bisa jauh lebih buruk.

David Duong, kepala riset investasi di perusahaan tersebut, baru-baru ini menggunakan LinkedIn untuk memperingatkan bahwa ancaman tersebut mempengaruhi jauh lebih dari sekadar keamanan dompet.

Dua Cara Komputasi Kuantum Dapat Mengancam Bitcoin

Bitcoin bergantung pada dua pilar utama untuk menjaga keamanannya. Yang pertama disebut ECDSA yang menangani tanda tangan digital dan membuktikan siapa yang memiliki koin mana. Yang kedua adalah SHA-256 (atau masalah matematika yang harus dipecahkan penambang untuk memproses transaksi).

Menurut Duong, komputer yang cukup kuat dapat menyerang keduanya sekaligus.

David Duong berbicara tentang ancaman kuantum Bitcoin | sumber: LinkedIn

Ancaman pertama adalah yang paling dikenal banyak orang, di mana penyerang dapat menggunakan Algoritma Shor untuk menemukan kunci pribadi dari kunci publik.

Ancaman kedua, bagaimanapun, melibatkan Algoritma Grover, yang dapat memungkinkan penambang menemukan blok baru jauh lebih cepat daripada orang lain. Ini menciptakan ketidakseimbangan besar dalam industri penambangan dan dapat menyebabkan serangan 51% pada seluruh jaringan.

Mengapa 6,5 Juta BTC Saat Ini Berisiko

Risiko tidak tersebar merata di setiap dompet karena beberapa jenis alamat lama jauh lebih lemah terhadap mesin masa depan ini.

Misalnya, koin paling awal yang ditambang oleh Satoshi Nakamoto menggunakan format yang disebut P2PK. Alamat-alamat ini menampilkan kunci publik secara langsung di blockchain, membuatnya menjadi sasaran empuk.

Data menunjukkan bahwa sekitar 32,7% dari total pasokan saat ini berada dalam format yang rentan ini. Ini termasuk sekitar 6,51 juta Bitcoin yang dapat dicuri jika pemilik tidak memindahkannya.

Bahkan format modern seperti Taproot (P2TR) mungkin memiliki titik lemah jika digunakan dengan cara tertentu. Ini membuat migrasi luas ke standar keamanan baru menjadi prioritas bagi komunitas.

Perdebatan Antara Skeptis dan Alarmis

Tidak semua orang setuju bahwa kiamat digital sedang mendekat. Adam Back, tokoh legendaris dalam gerakan cypherpunk, menganggap ancaman tersebut dilebih-lebihkan.

Dia berpendapat bahwa teknologi yang diperlukan untuk memecahkan enkripsi ini masih beberapa dekade lagi. Baginya, mesin-mesin ini lebih seperti eksperimen laboratorium daripada senjata yang sebenarnya.

Di sisi lain, manajer dana seperti Charles Edwards percaya kita perlu bertindak sekarang. Dia memperingatkan bahwa jika jaringan tidak menunjukkan bahwa ia "tahan kuantum" pada tahun 2028, harganya bisa terpukul.

Dia mengatakan bahwa investor mungkin menjadi gugup dan menjual kepemilikan mereka jauh sebelum peretasan terjadi. Perpecahan dalam komunitas ini membuat sulit untuk menyepakati satu jalan ke depan.

Bacaan Terkait: Peretasan dan Insiden Keamanan di 2025: Tahun yang Mengungkap Titik Terlemah Kripto

Bagaimana Jaringan Dapat Mempersiapkan Diri untuk Risiko Kuantum

Kabar baiknya adalah bahwa komunitas open-source sudah bekerja pada solusi. Satu jalur melibatkan "soft fork" untuk menambahkan tanda tangan yang lebih baru dan lebih kuat.

Ini akan menggunakan matematika yang bahkan mesin kuantum tidak dapat dengan mudah memecahkannya. Institut Standar dan Teknologi Nasional AS (NIST) bahkan telah mencantumkan beberapa pemenang untuk standar baru ini.

Investor harus mencatat bahwa transisi tidak akan segera terjadi, dan bahkan rencana darurat tercepat dapat memakan waktu sekitar dua hingga tujuh tahun untuk selesai.

Jalur yang lebih panjang ini akan memastikan bahwa setiap dompet dan bursa memiliki cukup waktu untuk memperbarui perangkat lunak mereka tanpa kehilangan dana.

Postingan The Quantum Threat To Bitcoin Is Worse Than Mere Wallet Hacks, Coinbase Analyst Says muncul pertama kali di Live Bitcoin News.