Postingan Rumble Meluncurkan Dompet untuk Mendukung Pembayaran Kripto Langsung pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Rumble telah meluncurkan dompet kripto native yang memungkinkan pengguna untuk langsung memberi tip kepada kreator menggunakan Bitcoin dan USDT, menandai pergeseran besar menuju monetisasi terdesentralisasi pada platform video. Didukung oleh Tether, Rumble Wallet yang baru ini tertanam langsung ke dalam platform, menghilangkan ketergantungan pada bank, jaringan iklan, atau pemroses pembayaran pihak ketiga. Peluncuran ini memperkuat posisi Rumble sebagai alternatif yang mengutamakan kreator dibanding platform teknologi tradisional sambil memperdalam keselarasannya dengan infrastruktur berbasis kripto.

Apa yang Dibawa Rumble Wallet kepada Pengguna

Pada peluncuran, Rumble Wallet mendukung Bitcoin, USDT, dan Tether Gold (XAUT). Dompet ini sepenuhnya non-custodial, artinya pengguna mempertahankan kendali penuh atas dana mereka daripada mempercayai entitas terpusat untuk menyimpan aset mereka. Desain ini memungkinkan penggemar untuk mengirim tip secara instan dan global, tanpa perantara yang mengambil biaya atau memberlakukan pembatasan.

Untuk mempermudah orientasi, Rumble telah bermitra dengan MoonPay untuk menangani on-ramp dan off-ramp. Ini memungkinkan pengguna untuk berpindah dengan mulus antara kripto dan metode pembayaran tradisional seperti kartu kredit, Apple Pay, PayPal, dan Venmo, menurunkan hambatan untuk adopsi mainstream.

Mengapa Ini Penting bagi Kreator

Bagi kreator, dompet ini memperkenalkan model pendapatan yang langsung dan fleksibel. Alih-alih bergantung pada iklan, sponsor, atau pembayaran yang dikontrol platform, kreator kini dapat menerima dukungan finansial langsung dari audiens mereka. Pendekatan ini juga mengurangi paparan terhadap risiko demonetisasi, pembekuan pembayaran, atau keterbatasan perbankan regional.

Kepemimpinan Rumble membingkai dompet ini sebagai alat yang mengalihkan kekuatan finansial kembali kepada pengguna dan kreator, memungkinkan monetisasi terjadi secara peer-to-peer daripada melalui sistem terpusat yang dapat mengubah aturan dalam semalam.

Dorongan Tether ke Pembayaran yang Menghadap Konsumen

Bagi Tether, Rumble Wallet mewakili ekspansi yang berarti melampaui bursa dan platform DeFi. Dibangun menggunakan Wallet Development Kit Tether, ini adalah deployment konsumen skala besar pertamanya dalam platform konten mainstream. Integrasi ini memperkenalkan pembayaran stablecoin kepada pengguna sehari-hari dalam pengaturan dunia nyata yang praktis, terutama dalam pasar AS.

Visi Strategis yang Lebih Luas

Peluncuran dompet ini dibangun di atas kemitraan yang semakin dalam antara Rumble dan Tether. Tether menjadi pemegang saham besar di Rumble setelah investasi $775 juta pada tahun 2024, sementara Rumble sejak itu telah mengadopsi strategi perbendaharaan Bitcoin. Kolaborasi mereka kini mencakup pembayaran, infrastruktur, dan AI, termasuk inisiatif cloud yang terkait dengan Northern Data.

CEO Rumble Chris Pavlovski memposisikan dompet ini sebagai pesaing langsung Coinbase dan Venmo, menekankan sifat non-custodial-nya dan ketahanannya terhadap penutupan akun. Sementara itu, komentator hukum Viva Frei menyoroti daya tarik dompet yang lebih luas, menunjuk kemampuannya untuk menggabungkan Bitcoin, emas, dan dukungan kreator ke dalam satu alat yang berfokus pada kemandirian.

Secara keseluruhan, Rumble Wallet menandakan dorongan yang jelas menuju ekonomi kreator berbasis kripto, di mana nilai mengalir langsung antar pengguna tanpa penjaga gerbang terpusat.