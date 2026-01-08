Aplikasi Solana menghasilkan $2,4 miliar, membuktikan jaringan akhirnya terlepas dari metrik yang volatile ini

Ekosistem Solana mencatat tahun keuangan terkuatnya hingga saat ini pada 2025, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam pendapatan, pengguna aktif, dan volume perdagangan meskipun token asli jaringan ini ditutup pada akhir tahun hampir 50% di bawah puncak awalnya.

Menurut data CryptoSlate, SOL melonjak hingga lebih dari $250 pada kuartal pertama 2025 sebelum hambatan pasar yang lebih luas menyeret aset tersebut ke posisi terendah $105, dan ditutup pada tahun ini sekitar $123.

Meskipun aksi harga yang volatil, ekonomi dasar jaringan berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Aplikasi dan tempat perdagangan yang dibangun di blockchain melaporkan tahun yang ditandai dengan aktivitas frekuensi tinggi, penerbitan aset besar-besaran, dan pendapatan yang melonjak. Ini menggambarkan ekosistem yang berkembang pesat yang terlepas dari nilai spekulatif aset dasarnya.

Pendapatan rekor

Solana Foundation mengungkapkan bahwa aplikasi yang dibangun di Solana menghasilkan pendapatan $2,39 miliar pada 2025, peningkatan 46% year-over-year dan rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Pendapatan Aplikasi Solana (Sumber: Blockworks)

Lonjakan ini tidak terbatas pada satu sektor saja tetapi tersebar di berbagai platform yang beragam. Tujuh aplikasi berbeda, termasuk Pump.fun, AxiomExchange, MeteoraAG, Raydium, JupiterExchange, tradewithPhoton, dan bullx_io, masing-masing melampaui $100 juta dalam pendapatan tahunan.

Di luar para pemimpin pasar ini, "long tail" dari aplikasi yang lebih kecil menghasilkan pendapatan gabungan melebihi $500 juta, menandakan ekosistem pengembang yang semakin mendalam.

Pada tingkat jaringan, pendapatan meningkat secara dramatis. REV, metrik yang melacak total pendapatan jaringan, mencapai $1,4 miliar, menandai peningkatan 48 kali lipat selama dua tahun.

Sementara itu, metrik penggunaan jaringan blockchain mencerminkan pertumbuhan keuangan ini. Jaringan memproses 33 miliar transaksi non-vote, peningkatan 28% dari tahun sebelumnya.

Total Transaksi Solana (Sumber: Blockworks)

Ketika termasuk transaksi vote, total throughput mencapai 116 miliar, dengan chain rata-rata 1.054 transaksi non-vote per detik.

Basis pengguna yang berkembang pesat mendorong aktivitas ini karena dompet aktif unik rata-rata 3,2 juta per hari, peningkatan 50% dan rekor baru. Selanjutnya, 725 juta dompet baru mencatat setidaknya satu transaksi selama tahun ini.

Meskipun alamat dompet tidak berkorespondensi satu-satu dengan pengguna individual, analis menyarankan angka tersebut menyoroti luasnya partisipasi yang mengalir melalui program dan tempat perdagangan Solana.

Aktivitas perdagangan tumbuh

Vektor pertumbuhan paling kuat pada 2025 adalah aktivitas perdagangan yang terjadi di bursa terdesentralisasi (DEX) dan infrastruktur khusus yang mendukungnya.

Volume DEX Solana mencapai $1,5 triliun pada 2025, peningkatan 57% year-over-year dan puncak historis untuk jaringan. Likuiditas untuk perdagangan ini juga semakin dalam, dengan volume pasangan SOL-stablecoin mencapai $782 miliar, lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Volume DEX Solana (Sumber: Blockworks)

Dominasi pasar terkonsentrasi di antara selusin bursa besar, masing-masing memproses lebih dari $10 miliar dalam volume. Raydium memimpin sektor dengan volume $347 miliar, diikuti oleh orca_so di $241 miliar, humidifi di $184,7 miliar, SolFiAMM di $184,2 miliar, dan MeteoraAG di $182 miliar.

Khususnya, mekanisme bagaimana perdagangan dialihkan mengalami pergeseran signifikan pada 2025. "Prop AMMs" (Proprietary Automated Market Makers) meningkatkan bagian mereka dari volume agregator dari 19% menjadi 54%, menunjukkan perpindahan menuju algoritma perdagangan yang lebih khusus dan efisien.

Pada saat yang sama, komposisi pasangan perdagangan juga berkembang, dengan SOL berfungsi sebagai token pasangan dalam 42% dari semua perdagangan, sementara stablecoin yang dipatok dolar USDC menyumbang 30%.

Kategori yang muncul juga berkontribusi pada ekspansi volume. Agen Artificial Intelligence (AI), program perangkat lunak otomatis yang melakukan transaksi on-chain, menyumbang $31 miliar dalam volume.

Sementara itu, volume untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi mencapai $598 juta, dan volume token khusus proyek, seperti JUP dan RAY, mencapai total $86 miliar.

Pada front agregasi, platform yang merutekan perdagangan di berbagai bursa untuk menemukan harga terbaik menangani $922 miliar dalam volume, menggandakan throughput mereka dari 2024. JupiterExchange mendominasi vertikal ini, menyumbang $812 miliar dari volume tersebut.

Platform perdagangan tingkat profesional juga mengalami lonjakan, menghasilkan $940 juta dalam pendapatan, peningkatan 44%, sambil memproses $108 miliar dalam volume. AxiomExchange menguasai hampir sepertiga dari pangsa pasar profesional ini.

Ledakan spekulatif

Sementara infrastruktur blockchain Solana matang, spekulasi ritel tetap menjadi mesin utama aktivitas jaringan. Memecoin, cryptocurrency yang sering didasarkan pada lelucon internet atau tren viral, telah mendorong perputaran yang signifikan, meskipun ada pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang mereka.

Volume memecoin mencapai $482 miliar. Meskipun ini mewakili penurunan 10% year-over-year, ini menandai peningkatan 80 kali lipat selama horizon dua tahun, menyoroti pertumbuhan eksplosif sektor ini sejak 2023.

Khususnya, launchpad, platform yang dirancang untuk menyederhanakan pembuatan token baru, menjadi pusat dari pipeline ini.

Enam launchpad, termasuk Pump.fun, bonkfun, believeapp, MeteoraAG via DBC, moonit, dan Raydium via LaunchLab, masing-masing memfasilitasi lebih dari $1 miliar dalam volume perdagangan. Pendapatan untuk launchpad ini berlipat ganda year over year menjadi $762 juta.

Pump.fun muncul sebagai aplikasi ritel yang menentukan tahun ini. Platform ini dikreditkan dengan secara drastis menurunkan hambatan teknis untuk pembuatan token, memungkinkan pengguna meluncurkan aset baru dalam hitungan detik.

Namun, kemudahan pembuatan menyebabkan saturasi pasar. Pengguna membuat 11,6 juta token baru melalui launchpad pada 2025, lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.

Namun, tingkat keberhasilan untuk aset ini sangat kecil. Hanya 105.000 token yang "lulus" dari bonding curve mereka, mekanisme yang memindahkan token ke bursa standar setelah cukup modal terkumpul.

Ini mewakili tingkat kelulusan hanya 0,89%, memperkuat sifat berisiko tinggi, seperti kasino dari segmen pasar ini, di mana sebagian besar peluncuran dengan cepat kehilangan daya tarik.

Sementara itu, peristiwa politik juga mempengaruhi semangat spekulatif.

Kembalinya Donald Trump ke jabatan politik memicu gelombang memecoin "PolitiFi". Token seperti TRUMP dan MELANIA, bersama dengan peniru yang tak terhitung jumlahnya, berkontribusi signifikan terhadap lonjakan volume DEX sepanjang tahun.

Transaksi murah

Faktor kunci yang memungkinkan kemampuan Solana untuk menangani campuran beragam perdagangan frekuensi tinggi dan penerbitan token besar-besaran adalah struktur biayanya.

Meskipun aktivitas dompet harian dan jumlah transaksi mencapai rekor tertinggi, biaya untuk menggunakan jaringan menurun.

Biaya transaksi rata-rata turun menjadi $0,017 dari $0,025 tahun sebelumnya. Lebih khusus lagi, biaya median turun menjadi $0,0011 dari $0,0014.

Lingkungan ekonomi ini mempertahankan perilaku perdagangan frekuensi tinggi yang biaya-prohibitif di jaringan blockchain yang lebih mahal.

Ini memfasilitasi pembuatan 725 juta dompet baru dan memungkinkan bot dan agen otomatis untuk beroperasi dengan kecepatan tinggi tanpa mengikis margin keuntungan.

Pematangan institusional: ETF dan Stablecoin

Di luar hiruk pikuk ritel, 2025 menandai titik balik untuk integrasi Solana ke dalam pasar keuangan tradisional.

Tonggak penting adalah peluncuran akhir 2025 dari Exchange Traded Funds (ETF) spot Solana yang terdaftar di AS.

Produk ini membuka pintu bagi investor ekuitas tradisional untuk mendapatkan eksposur ke SOL tanpa mengelola private key. ETF mencatat $1,02 miliar dalam arus masuk bersih tidak lama setelah peluncuran, menandakan nafsu makan institusional yang kuat.

Pada saat yang sama, beberapa perusahaan publik seperti Forward Industries juga telah mengadopsi cryptocurrency sebagai aset perbendaharaan mereka dan mengakuisisi lebih dari 18 juta token SOL.

Secara bersamaan, penggunaan stablecoin, cryptocurrency yang dipatok pada mata uang fiat, meledak.

Pasokan stablecoin di Solana berakhir pada 2025 di $14,8 miliar, rekor tertinggi sepanjang masa baru yang lebih dari dua kali lipat angka tahun sebelumnya.

Pasokan Stablecoin Solana (Sumber: Blockworks)

USDC mendominasi pasar ini, menyumbang 66% dari pasokan. Total volume transfer stablecoin mencapai astronomis $11,7 triliun, peningkatan tujuh kali lipat selama dua tahun, menunjukkan bahwa Solana semakin banyak digunakan untuk penyelesaian dan pembayaran global.

Khususnya, jaringan juga melihat pertumbuhan dalam aset yang ditokenisasi.

Ekuitas debut on-chain dengan $1 miliar dalam pasokan dan $651 juta dalam volume perdagangan. Pasokan Bitcoin di Solana berlipat ganda menjadi $770 juta, sementara volume perdagangan Bitcoin di jaringan tumbuh lima kali lipat menjadi $33 miliar.

Selain itu, aset dari chain lain, termasuk Zcash, Monad, dan NEAR, debut di Solana dengan pasokan gabungan $32 juta.

Hasilnya, data token Terminal memperkirakan bahwa aplikasi di Solana sekarang memegang sekitar $35 miliar dalam aset pengguna.

TVL Ekosistem Solana (Sumber: Token Terminal)

Selanjutnya, Total Value Locked (TVL) ekosistem telah meningkat sekitar $30 miliar sejak Januari 2024, mewakili pertumbuhan hampir 10 kali lipat hanya dalam dua tahun.

Akumulasi nilai ini menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya bertransaksi dan pergi, tetapi semakin memarkir modal dalam ekonomi Solana.

