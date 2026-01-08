Kesempatan Terakhir: Presale BlockDAG Senilai $441 Juta Berakhir 26 Januari, Sementara Harga Cardano & SUI Ciptakan Buzz

Bagikan

Pasar kripto sedang memanas, dan trader cerdas sedang mencari peluang besar sebelum pintu tertutup. Pemain mapan seperti Cardano dan bintang baru seperti Sui kembali menarik perhatian, didorong oleh momentum teknis yang diperbarui dan ekspansi jaringan.

Mereka yang mengikuti prediksi harga Cardano terbaru mengantisipasi pembalikan tren yang signifikan, sementara harga SUI yang naik menunjukkan kepercayaan yang meningkat pada teknologi canggih.

Sementara koin-koin ini bersaing di pasar terbuka, BlockDAG (BDAG) menarik perhatian selama hari-hari penutupan presale-nya. Ini termasuk salah satu presale terbesar dalam sejarah, dan saat ini, Anda masih bisa mendapatkan BDAG hanya dengan $0,003. Dengan harga debut terkunci di $0,05, Anda melihat peluang 16,67× (+1.566%). Ini merupakan jendela terakhir Anda sebelum perdagangan exchange dimulai. Proyek ini menonjol sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Prediksi Harga Cardano: Bisakah ADA Memicu Rally Besar?

Prediksi harga Cardano saat ini berpusat pada kisaran penting $0,50 hingga $0,51, yang dianggap trader sebagai hambatan terakhir sebelum rally substansial. Menembus hambatan ini akan mengakhiri konsolidasi selama berbulan-bulan dan memverifikasi bahwa pergeseran ke atas yang signifikan telah dimulai.

Jika pembeli berhasil menembus di atas $0,50 hingga $0,51, harga seharusnya stabil antara $0,49 dan $0,52. Dengan volume perdagangan yang cukup dan kondisi pasar yang menguntungkan, target berikutnya berada di zona $0,60 hingga $0,70. Pengembangan Cardano yang konsisten dan partisipasi staking yang kuat membuat pendukung jangka panjang tetap terlibat dan optimis tentang kinerja masa depan.

Meskipun bergerak lebih bertahap daripada blockchain baru tertentu, kombinasi teknologi yang andal dan formasi grafik ini membuat prediksi harga Cardano tampak cukup menjanjikan sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi mereka yang mencari stabilitas.

Peringatan Harga SUI: Momentum Terbentuk saat Kinerja Bersinar

Harga SUI kembali menjadi berita utama setelah lonjakan cepat 7% dalam satu hari, memberikan energi pada pasar setelah periode yang tenang. Lonjakan ini mengungkapkan bahwa antusiasme meningkat dengan cepat saat trader memposisikan diri untuk pergerakan besar berikutnya ke atas.

Pada sisi teknis, pembeli melindungi level penting, dan SUI sekarang menembus titik resistance sebelumnya. Mempertahankan posisi di atas level terendah baru-baru ini telah mempertahankan sentimen positif, tetapi kemajuan signifikan berikutnya memerlukan partisipasi tambahan. Sui memberikan kecepatan luar biasa dan biaya minimal, memposisikannya dengan sempurna untuk aplikasi gaming dan DeFi.

Sementara jaringan terus berkembang, perilaku harga saat ini menunjukkan bahwa pelaku pasar merasa sangat bullish tentang potensinya. Pergeseran sedang berlangsung sekarang, jadi waktu sangat penting untuk kripto terbaik yang harus dibeli sekarang.

Jam-Jam Terakhir BlockDAG: Mengapa Presale Ini Memimpin Sekarang

Sementara Cardano dan Sui bersaing di pasar terbuka, BlockDAG mengalami fase pra-pasar yang eksplosif, menghasilkan momentum serius sebelum akses yang lebih luas tersedia. Sudah diakui sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, proyek ini melewati tahap presale akhir dengan kecepatan yang secara signifikan melebihi ekspektasi pasar.

BlockDAG telah mencapai Batch 34, menyajikan BDAG dengan tingkat luar biasa hanya $0,003, tetapi dengan hanya 3,5 miliar koin yang tersisa, pasokan menghilang dengan cepat. Presale telah mengumpulkan hampir $441 juta, didukung oleh komunitas substansial dari 312.000 pemegang, 20.000 penambang yang didistribusikan, dan lebih dari 3,5 juta peserta aktif menggunakan aplikasi X1.

Yang benar-benar memisahkan BlockDAG adalah persiapannya untuk masuk pasar. Proyek ini telah mengunci perjanjian dengan 20 exchange yang dikonfirmasi, termasuk MEXC, BitMart, Coinstore, LBank, dan XT.com. Selain itu, 15 platform Tier 1 dan regional tambahan siap untuk aktivasi terkoordinasi, menjamin likuiditas instan dan akses pasar di seluruh dunia sejak hari pertama.

Hitung mundur berlanjut menuju tenggat waktu 26 Januari 2026. Saat setiap batch terjual habis dan kontrak pasokan yang tersedia habis, urgensi untuk mengamankan BDAG di $0,003 mencapai intensitas puncak. Hanya untuk periode singkat, BlockDAG menyajikan koinnya dengan tingkat presale khusus $0,003 per koin.

Hari-hari penutupan ada di sini sekarang. Beli segera atau kehilangan kesempatan ini selamanya. BlockDAG saat ini dijual dengan $0,003, dan ketika mencapai $0,05, itu menciptakan perbedaan substansial 16,67×, keuntungan +1.566%. Setelah tahap ini berakhir, tingkat ini menghilang selamanya. Tidak ada reset. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada peluang tambahan.

Wawasan Kunci

Anda perlu memilih arah Anda. Pengikut prediksi harga Cardano mendukung pemimpin yang teruji, sementara mereka yang memantau harga SUI mencari potensi pertumbuhan cepat. BlockDAG beroperasi pada tingkat yang sama sekali berbeda.

Dengan presale besar yang berakhir 26 Januari, 312.000 pemegang, dan tingkat minimal $0,003, BDAG menyajikan keuntungan 16,67× (+1.566%) pada debut $0,05-nya. Ini memenuhi syarat sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika Anda ingin masuk sebelum akses publik dimulai. Sementara yang lain berjuang untuk keuntungan sederhana, BlockDAG menawarkan Anda kesempatan terakhir untuk pengembalian substansial. Bertindak segera atau amati dari pinggir lapangan saat jendela presale penutupan ini menutup secara permanen.

