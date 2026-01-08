World Liberty Financial mencari izin perbankan kepercayaan nasional untuk memperluas operasi stablecoin USD

World Liberty Financial bergerak untuk memperdalam perannya dalam ekosistem dolar digital, menempatkan stablecoin USD-nya di pusat struktur perbankan teregulasi yang baru.

WLTC Holdings mengajukan lisensi bank kepercayaan AS

WLTC Holdings, anak perusahaan dari World Liberty Financial, telah mengajukan permohonan untuk piagam perbankan kepercayaan nasional kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Pengajuan yang diserahkan minggu ini bertujuan untuk membawa penerbitan, penyimpanan, dan penebusan token USD1 secara internal di bawah entitas yang diawasi secara federal.

Saat ini, World Liberty mengandalkan penyedia pihak ketiga seperti BitGo untuk mendukung fungsi-fungsi utama seputar stablecoin-nya. Namun, piagam yang diusulkan akan memungkinkan grup untuk mengelola siklus hidup penuh USD1 secara internal, dari pencetakan hingga konversi dan penebusan, di bawah satu kerangka kerja teregulasi.

CEO World Liberty Zach Witkoff mengatakan klien institusional sudah menggunakan USD1 untuk pembayaran lintas batas, penyelesaian, dan operasi perbendaharaan. Selain itu, ia berpendapat bahwa memusatkan penerbitan, penyimpanan, dan konversi dalam satu bank kepercayaan teregulasi akan menyederhanakan kepatuhan dan manajemen risiko bagi klien-klien tersebut.

Layanan yang direncanakan dan pencetakan bebas biaya

Bank kepercayaan masa depan, yang akan diberi merek sebagai World Liberty Trust Company, akan menargetkan pelanggan institusional termasuk bursa kripto, pembuat pasar, dan perusahaan investasi. Ini dirancang untuk menawarkan serangkaian layanan seputar USD1 dan aset digital lainnya, dengan fokus khusus pada penyimpanan yang aman dan dukungan transaksi.

Di bawah struktur yang diusulkan, pelanggan akan dapat mencetak dan menebus USD1 tanpa biaya. Model pencetakan penebusan bebas biaya ini dimaksudkan untuk membuat token lebih menarik bagi pengguna institusional volume tinggi.

Selain itu, bank akan menyediakan layanan konversi stablecoin antara dolar AS dan USD1, memberikan klien akses sesuai permintaan ke likuiditas fiat dan on-chain.

Institusi juga akan menyimpan USD1 dan token digital lainnya untuk klien, mencerminkan pergeseran dari pengaturan saat ini di mana penyedia layanan eksternal menangani penyimpanan dan operasi terkait. Meski begitu, grup masih berencana bekerja dengan mitra terpilih di mana infrastruktur tambahan atau akses pasar diperlukan.

Hubungan keluarga Trump dan struktur kepemilikan

World Liberty Financial mempertahankan koneksi politik profil tinggi. Situs web perusahaan mencantumkan Presiden Donald Trump sebagai salah satu pendiri emeritus, sementara ketiga putranya Eric Trump, Barron Trump, dan Donald Trump Jr. tercatat sebagai salah satu pendiri. Selain itu, perusahaan sebagian dimiliki oleh DT Marks DEFI LLC, entitas yang dikendalikan oleh Trump dan keluarganya.

Juru bicara World Liberty Financial mengklarifikasi bahwa permohonan piagam tidak diajukan oleh perusahaan operasi itu sendiri. Sebaliknya, bank kepercayaan yang diusulkan, World Liberty Trust Company, mengajukan permintaan sebagai entitas terpisah. Juru bicara menekankan bahwa kedua organisasi berbagi merek dan nama tetapi memiliki struktur kepemilikan dan operasi yang berbeda.

Jika piagam disetujui, Witkoff akan menjabat sebagai presiden dan ketua perusahaan kepercayaan. Ia menekankan bahwa kerangka tata kelola dibangun untuk mencegah konflik kepentingan. Namun, ia juga mencatat bahwa keluarga Trump tidak akan bertindak sebagai eksekutif atau menjalankan kontrol sehari-hari atas bisnis perusahaan kepercayaan.

Pemisahan tata kelola dan mitigasi konflik

Pemisahan antara World Liberty Financial dan World Liberty Trust Company dirancang untuk mengatasi kekhawatiran tentang potensi konflik politik. Mengingat peran Trump sebagai presiden ketika profil perusahaan meningkat, pertanyaan telah muncul tentang seberapa erat dia dan keluarganya terlibat dalam keputusan operasional.

Menurut juru bicara, keluarga Trump akan tetap menjadi investor dengan ikatan merek tetapi tidak akan berpartisipasi dalam manajemen rutin di bank kepercayaan. Struktur ini bertujuan untuk meyakinkan regulator dan klien institusional bahwa keputusan pengawasan dan fidusia akan diambil secara independen, di bawah pengawasan OCC.

Meski begitu, pengawasan publik kemungkinan akan terus berlanjut, terutama jika bank kepercayaan memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam penyimpanan stablecoin USD dan layanan terkait. Pelaku pasar akan mengamati bagaimana kebijakan tata kelola diterapkan dalam praktik setelah entitas tersebut beroperasi.

Sikap OCC terhadap kripto dan piagam stablecoin

Pengajuan ini terjadi saat OCC menunjukkan keterbukaan yang meningkat terhadap model perbankan aset digital. Pada Desember, regulator memberikan persetujuan bersyarat kepada lima perusahaan terkait kripto: Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo, dan Paxos. Persetujuan ini memungkinkan mereka mengoperasikan bank kepercayaan yang berfokus pada penyimpanan dan penyelesaian aset kripto.

Langkah ini menandai pergeseran dari sikap OCC yang lebih berhati-hati selama pemerintahan sebelumnya. Jonathan Gould, Comptroller of the Currency saat ini, berpendapat bahwa pendatang baru membawa produk dan layanan baru ke sistem perbankan AS. Selain itu, ia mengatakan bahwa persaingan semacam itu membantu menjaga sektor tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan teknologi.

Dalam konteks ini, aplikasi World Liberty menguji seberapa jauh OCC siap untuk mengotorisasi institusi yang dibangun di sekitar stablecoin yang didukung oleh USD. Pengamat pasar mencatat bahwa piagam tersebut secara efektif akan menempatkan USD1 di bawah kerangka kerja perbankan kepercayaan federal yang sama dengan platform aset digital teregulasi besar lainnya.

Latar belakang regulasi untuk stablecoin AS

Stablecoin di Amerika Serikat sekarang secara resmi diatur di bawah GENIUS Act, undang-undang yang ditandatangani Trump tahun lalu. Legislasi ini menetapkan kerangka kerja pengawasan dasar untuk token yang dipatok ke dolar AS dan aset referensi lainnya, sambil memberikan ruang bagi lembaga untuk menyempurnakan aturan teknis.

Badan federal termasuk Departemen Keuangan masih mengerjakan ketentuan regulasi utama, seperti manajemen cadangan, pengungkapan, dan standar interoperabilitas. Namun, pembuat undang-undang juga bersiap untuk memberikan suara pada RUU struktur pasar kripto yang lebih luas Kamis depan, yang dapat lebih membentuk bagaimana dinamika harga stablecoin usd berinteraksi dengan regulasi sekuritas dan komoditas.

Dengan latar belakang ini, strategi stablecoin usd World Liberty menyoroti bagaimana penerbit berlomba untuk selaras dengan pengawasan gaya bank federal. Hasil tinjauan OCC, dikombinasikan dengan keputusan legislatif yang akan datang, akan membantu menentukan bagaimana USD1 dan token serupa bersaing dalam sistem keuangan AS yang teregulasi.

Singkatnya, dorongan World Liberty Financial untuk piagam perbankan kepercayaan nasional melalui WLTC Holdings mencerminkan upaya untuk menginternalisasi penerbitan, penyimpanan, dan konversi USD1 di bawah pengawasan OCC langsung. Jika disetujui, struktur ini akan menawarkan pencetakan dan penebusan bebas biaya, pemisahan tata kelola yang lebih jelas dari keluarga Trump, dan penyelarasan yang lebih dekat dengan regulasi stablecoin AS yang berkembang.