Grafik Mingguan Ethereum Mengencang di Dekat Resistance—Apakah Pergerakan Besar Akan Datang untuk Harga ETH?

Harga Ethereum mendekati momen krusial pada timeframe mingguan, di mana struktur jangka panjang lebih penting daripada volatilitas jangka pendek. Setelah bertahun-tahun membangun higher low di dalam saluran naik, ETH baru-baru ini mencoba breakout di atas resistance—namun ditolak. Penolakan tersebut tidak merusak struktur, tetapi telah meningkatkan taruhan. Pasar sekarang mengalami kompresi lagi, dan trader memperhatikan dengan seksama untuk konfirmasi daripada antisipasi.

Struktur Pasar Mingguan Ethereum Menunjukkan Kompresi, Bukan Kelemahan

Pada grafik mingguan, Ethereum terus menghormati saluran naik multi-tahun yang tetap utuh sejak siklus terendah 2022. Setiap koreksi besar telah menghasilkan higher low, menandakan permintaan berkelanjutan pada harga yang semakin tinggi. Pada saat yang sama, ETH kesulitan menembus garis tren resistance jangka panjang, menciptakan kisaran yang semakin ketat.

Kombinasi ini—support yang naik dan upside yang terbatas—adalah struktur kompresi volatilitas klasik. Pasar tidak akan tetap terkompresi selamanya. Mereka akhirnya akan meluas, seringkali secara tajam, ketika salah satu sisi menyerah. Yang penting, ETH belum menembus di bawah support naiknya. Selama struktur higher-low ini bertahan, bias bullish yang lebih luas pada timeframe mingguan tetap utuh.

Fakeout di Atas Resistance: Mengapa Ini Lebih Penting Daripada Merugikan

Pergerakan terbaru di atas resistance, diikuti dengan penolakan, mungkin terlihat bearish pada pandangan pertama. Pada kenyataannya, fakeout adalah hal yang umum terjadi di dekat titik balik utama.

Pergerakan tersebut cenderung:

Membersihkan posisi long yang terlambat

Mereset funding dan leverage

Menggeser sentimen dari kepercayaan diri menjadi kehati-hatian

Kondisi ini sering mempersiapkan landasan untuk pergerakan sebenarnya, daripada membatalkan setup. Yang penting bukanlah kegagalan breakout itu sendiri, tetapi bagaimana harga berperilaku setelahnya. Sejauh ini, Ethereum telah menyerap penolakan tanpa runtuh menembus support kunci—tanda ketahanan daripada kelemahan.

Level Mingguan Kunci, Skenario, dan Apa yang Harus Diperhatikan Trader Selanjutnya

Ethereum tetap terkompresi antara support naik dan resistance jangka panjang. Sinyal paling penting yang diperhatikan trader adalah penutupan mingguan yang bersih di atas garis tren atas, bukan hanya sumbu singkat. Penutupan seperti itu akan mengkonfirmasi breakout struktural dan dapat membuka pergerakan terukur menuju wilayah $6.500–$7.000, sejalan dengan proyeksi jangka panjang yang ditunjukkan pada grafik.

Di sisi lain, penolakan berulang di dekat resistance atau kehilangan support saluran naik secara menentukan akan melemahkan struktur bullish. Skenario tersebut kemungkinan akan menghasilkan konsolidasi yang diperpanjang atau fase korektif yang lebih dalam, menunda ekspansi upside apa pun.

Hingga salah satu dari hasil ini dikonfirmasi, trader harus mengharapkan volatilitas tanpa arah yang jelas. Penutupan mingguan akan membawa bobot yang jauh lebih besar daripada pergerakan intraday, dan kesabaran tetap kritis pada tahap struktur ini.

Kesimpulan

Grafik mingguan Ethereum mendekati resolusi setelah bertahun-tahun kompresi. Fakeout terbaru tidak membatalkan setup jangka panjang, tetapi telah membuat konfirmasi menjadi penting. Breakout mingguan yang menentukan akan menandai pergeseran besar dalam struktur pasar, sementara kegagalan akan membuat harga ETH tetap dalam kisaran. Hingga konfirmasi tersebut tiba, volatilitas kemungkinan akan terjadi—dan disiplin lebih penting daripada prediksi.