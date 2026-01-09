BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Menurut studi penelitian ambisius yang diterbitkan oleh manajer aset dan penerbit exchange-traded fund (ETF) cryptocurrency VanEck, Bitcoin (BTC) berpotensiMenurut studi penelitian ambisius yang diterbitkan oleh manajer aset dan penerbit exchange-traded fund (ETF) cryptocurrency VanEck, Bitcoin (BTC) berpotensi

VanEck Memprediksi Bitcoin Bisa Mencapai $2,9 Juta Dalam Laporan Modal Jangka Panjang Terbaru

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/09 03:26
Belong
LONG$0.00384+11.56%
Bitcoin
BTC$96,692.04+1.78%
Believe
BELIEVE$0.00642-19.29%
Polytrade
TRADE$0.05905-1.94%
Intuition
TRUST$0.1124-1.57%

Menurut studi penelitian ambisius yang diterbitkan oleh manajer aset dan penerbit exchange-traded fund (ETF) cryptocurrency VanEck, Bitcoin (BTC) berpotensi mencapai harga mencengangkan sebesar $2,9 juta per koin pada tahun 2050. 

Wawasan ini berasal dari Matthew Sigel, Kepala Riset Aset Digital perusahaan, dan Analis Investasi Senior Patrick Bush, yang telah menggunakan kerangka valuasi berdasarkan peran Bitcoin di dua pasar total addressable utama: sebagai media pertukaran (MoE) dan sebagai aset cadangan untuk bank sentral.

VanEck Memproyeksikan CAGR 15% Untuk Bitcoin

Dalam analisis mereka, Sigel dan Bush memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 15% dari level Bitcoin saat ini, yang akan memposisikan cryptocurrency sebagai pemain signifikan dalam ekonomi global. 

Laporan tersebut menguraikan dua pergeseran struktural yang mereka yakini akan menjadi penting untuk apresiasi Bitcoin. Yang pertama, dijuluki Settlement Pivot, memprediksi bahwa pada tahun 2050, Bitcoin akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan antara 5% dan 10% dari perdagangan internasional global, serta 5% dari transaksi perdagangan domestik.

Aspek penting kedua, yang disebut sebagai Reserve Pivot, menghubungkan pertumbuhan potensial Bitcoin dengan memudarnya kepercayaan terhadap utang negara G7. Seiring kepercayaan terhadap mata uang ini berkurang, penulis mengantisipasi bahwa bank sentral mungkin mengalokasikan sumber daya ke Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan fiskal.

Namun, laporan VanEck tidak berhenti pada kasus dasar semata; laporan ini juga mengeksplorasi skenario yang lebih optimis yang disebut Bull Case. 

'Hyper-Bitcoinization'

Dalam skenario ini, yang dikenal sebagai "hyper-bitcoinization," jika Bitcoin menguasai 20% dari perdagangan internasional dan 10% dari PDB domestik, nilainya bisa meroket hingga $53,4 juta per koin, mewakili CAGR besar sebesar 29%. 

Mencapai hal ini akan memerlukan Bitcoin untuk menyamai atau melampaui status emas sebagai aset cadangan global utama, membentuk hampir 30% dari aset keuangan di seluruh dunia.

Sebagai konteks, laporan tersebut menggunakan harga dasar saat ini sekitar $88.000 ketika memproyeksikan nilai-nilai ini. Menariknya, laporan ini memasukkan target Bear Case sebesar $130.000, yang mencerminkan CAGR moderat sebesar 2%. 

Dalam hal korelasi, VanEck mengantisipasi bahwa Bitcoin akan menunjukkan korelasi rendah hingga sedang dengan ekuitas global, obligasi, dan emas selama berbagai siklus pasar. Khususnya, mereka menekankan korelasi negatif yang persisten dengan Dolar AS (DXY), memperkuat peran potensial Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap debasement moneter.

Bitcoin

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com 

Peluang Pasar
Logo Belong
Harga Belong(LONG)
$0.00384
$0.00384$0.00384
+8.90%
USD
Grafik Harga Live Belong (LONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42