Hyperliquid (HYPE) Membidik Kenaikan $35 saat Tren Turun Melemah di Dekat Support Jangka Panjang

Selama beberapa bulan terakhir, HYPE telah mengalami tekanan jual yang signifikan, membentuk serangkaian higher lows dan lower lows. Namun, candle terbaru mengindikasikan bahwa momentum penurunan mungkin mulai melemah dan ada potensi bagi HYPE untuk konsolidasi di atas area support historis yang penting. Pada saat berita ini ditulis, koin ini diperdagangkan pada $26.88 dengan peningkatan 0,1% selama 24 jam terakhir.

Sinyal Momentum Mengisyaratkan Kelelahan Penjual

Menurut chart TradingView, HYPE telah bergerak turun di dalam channel menurun sejak Q3, dan baru-baru ini memantul dari support di zona $24.50-$25.00. Sekarang tampaknya mencoba merebut kembali kisaran $26.80-$27.00, yang saat ini merupakan level support/resistance horizontal utama dalam jangka pendek.

Indikator momentum telah menunjukkan tanda-tanda awal momentum positif; misalnya, MACD telah berbalik menjadi positif untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu sementara RSI perlahan bergerak menuju level netral 50. Penutupan harian di atas garis tren menurun akan menunjukkan kekuatan struktural yang berkelanjutan.

Zona $33-$35 tetap menjadi zona resistance atas yang besar, seperti yang teridentifikasi pada chart, sehingga ini akan menjadi area kunci untuk potensi pergerakan harga lebih lanjut jika harga dapat breakout di atas $27.50 dan resistance garis tren.

Sumber: TradingView

Postingan Media Sosial Memperkuat Level Teknikal Kunci

Memberikan informasi latar belakang tambahan tentang pasar, update terbaru di X oleh pengguna bernama Crypto Bull menunjukkan bahwa, jika kondisi struktural membaik, $35 akan menjadi level kunci untuk potensi pergerakan naik. Karena komentar pasar telah mengindikasikan bahwa level ini adalah area yang sangat penting.

Kesimpulannya, Penyelesaian fase transisi adalah apa yang kita miliki saat ini untuk HYPE alih-alih perubahan tren yang definitif. Oleh karena itu, sangat penting bahwa ia mempertahankan di atas area support sebelumnya di $25.

Selain itu, ia perlu berhasil merebut kembali level resistance sebelumnya untuk mencapai target harga yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Jika gagal dalam hal ini, maka koin tersebut tetap berisiko mengalami penurunan.

