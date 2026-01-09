Morgan Stanley akan meluncurkan perdagangan Bitcoin, Ether, dan Solana di E*Trade dan dompet digitalnya sendiri pada tahun 2026

Morgan Stanley meluncurkan perubahan besar dalam cara menangani mata uang digital, program saham karyawan, dan investasi perusahaan swasta pada tahun 2026, dengan rencana yang menurut eksekutif perusahaan bekerja bersama sebagai bagian dari visi tunggal untuk masa depan keuangan.

Jed Finn, yang menjalankan manajemen kekayaan di Morgan Stanley, mengatakan berbagai langkah bank tersebut saling terhubung. "Semuanya cocok bersama dalam strategi yang lebih luas untuk beradaptasi dengan perubahan di industri dan dalam beberapa kasus mendorong perubahan di industri," kata Finn kepada Barron's Advisor.

Bank investasi tersebut mengungkapkan tahun lalu akan bermitra dengan Zerohash, sebuah perusahaan yang membangun sistem cryptocurrency, untuk memungkinkan orang membeli dan menjual Bitcoin, Ether, dan Solana melalui E*Trade. Finn mengatakan bahwa fitur tersebut akan siap digunakan dalam enam bulan pertama tahun ini. Setelah itu, Morgan Stanley berencana memperkenalkan dompet digitalnya sendiri pada enam bulan kedua tahun 2026. Bank tersebut melihat dompet ini lebih dari sekadar tempat untuk menyimpan koin; bank ini ingin pada akhirnya menggunakannya untuk memperdagangkan semua jenis aset yang ada dalam bentuk digital.

"Ini benar-benar pengakuan bahwa cara kerja infrastruktur layanan keuangan akan berubah," kata Finn. Ia menjelaskan bahwa saat bank membangun sistemnya, bank akan dapat menggabungkan perbankan tradisional dengan bentuk keuangan digital yang lebih baru.

Itu bisa berarti membiarkan pelanggan meminjam uang dengan jaminan cryptocurrency mereka untuk membeli saham, atau sebaliknya. Ini juga mungkin melibatkan pemberian pinjaman berdasarkan cryptocurrency yang disimpan orang di cold storage, yang merupakan cara menyimpan uang digital secara offline untuk keamanan.

Morgan Stanley juga memperluas hubungannya tahun lalu dengan Carta, sebuah perusahaan perangkat lunak yang membantu bisnis swasta melacak siapa yang memiliki saham mereka. Kesepakatan tersebut memungkinkan Morgan Stanley menawarkan layanan perencanaan keuangan kepada pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Ini dibangun berdasarkan perjanjian dari tahun 2024 yang menjadikan Morgan Stanley satu-satunya perusahaan yang menangani saham untuk perusahaan yang bersiap untuk go public.

Menjangkau karyawan dan pendiri perusahaan swasta

Kesepakatan Carta mempertemukan dua pemain utama dalam mengelola catatan kepemilikan perusahaan. Untuk divisi kekayaan Morgan Stanley, ini membuka pintu bagi pendiri, eksekutif, dan investor awal yang memegang saham besar di perusahaan muda. Orang-orang ini sering memiliki pertanyaan tentang mendapatkan uang tunai dari kepemilikan mereka, menyebarkan investasi mereka, merencanakan pensiun, dan masalah uang lainnya yang dapat dibantu Morgan Stanley lebih baik daripada Carta.

"Yang menjadi jelas adalah jika kami bisa bermitra dengan Carta untuk memberikan kemampuan Morgan Stanley Wealth Management melalui platform Carta kepada individu, kami akan dapat membantu semua orang yang terlibat," kata Finn. Ia mencatat bahwa banyak orang yang terlibat dengan perusahaan swasta memiliki kekayaan di atas kertas yang belum berubah menjadi uang nyata. "Tapi kami melakukan ini untuk jangka panjang. Kami melakukan ini untuk 20, 30, 40 tahun—beberapa generasi."

Kesepakatan EquityZen membuka pintu untuk investasi pra-IPO

Morgan Stanley juga bekerja untuk memberikan lebih banyak orang akses ke perusahaan swasta. Bagian kunci dari upaya ini adalah membeli EquityZen, pasar untuk memperdagangkan saham perusahaan swasta. Morgan Stanley setuju untuk membeli EquityZen tahun lalu, dan kesepakatan tersebut akan selesai pada awal tahun 2026.

Mendapatkan EquityZen akan memungkinkan pelanggan kekayaan reguler Morgan Stanley berinvestasi di perusahaan swasta dan mengembangkan bisnisnya dengan perusahaan yang ingin menjual lebih banyak saham mereka sebelum go public.

"Waktu rata-rata untuk IPO 20 tahun yang lalu adalah lima tahun, dan hari ini 14 tahun, sehingga semua klien kami kehilangan penciptaan kekayaan itu," kata Finn. Ia menjelaskan bank ingin memberikan pelanggan akses ke peluang yang biasanya terbatas pada perusahaan modal ventura dan investor institusional besar.

Finn mengatakan Morgan Stanley memilih EquityZen daripada bursa saham swasta lainnya karena bekerja langsung dengan perusahaan yang menerbitkan saham. Bursa lain menggunakan jenis kontrak yang berbeda yang dapat membuat pemimpin perusahaan kehilangan jejak siapa yang mengendalikan saham mereka, katanya. "Kami tidak ingin melakukan apa pun di sekitar perusahaan."

Pembelian EquityZen cocok dengan kemitraan Carta dengan memperkuat ikatan Morgan Stanley dengan perusahaan swasta yang memiliki saham berharga. Bank ingin membantu mengatur penjualan saham terbatas untuk mengumpulkan uang dan menggunakan koneksi Carta untuk memperbarui catatan kepemilikan.

Tokenisasi dapat membentuk kembali perdagangan saham swasta

Ke depan, Finn melihat sistem uang digital yang dibangun Morgan Stanley pada akhirnya mengubah cara saham swasta dijual. Pada awalnya, penjualan di EquityZen akan bekerja dengan cara lama. Tetapi kemudian, perusahaan swasta mungkin mengubah sebagian saham mereka menjadi token digital untuk membuat perdagangan antara pembeli dan penjual lebih mudah.

"Satu manfaat besar adalah efisiensi transaksi untuk perusahaan," katanya. "Setelah ada representasi digital dari saham nilai itu untuk perusahaan pasar swasta, itu dapat diperdagangkan dengan mulus dan tidak ada yang harus menandatangani apa pun dan menjadi penyelesaian instan."

Langkah ini terjadi saat tokenisasi aset dunia nyata terus mendapatkan daya tarik di seluruh industri keuangan, dengan para ahli memprediksi pasar dapat mencapai triliunan dolar dalam beberapa tahun mendatang.

