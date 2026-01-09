Survei Menemukan Lebih dari 70% Dokter Tiongkok Merekomendasikan "Layanan Dokter AI" Seperti AQ dari Ant Group untuk Kebutuhan Kesehatan Sehari-hari

HANGZHOU, Tiongkok–(BUSINESS WIRE)–Sebuah survei terbaru oleh Life Times, media kesehatan masyarakat Tiongkok yang terkenal, menunjukkan bahwa layanan dokter AI mendapat dukungan luas dari dokter di Tiongkok. Di antara 500 dokter dari rumah sakit tersier (tingkat teratas) di negara tersebut, lebih dari 70% mengatakan mereka akan merekomendasikan layanan dokter AI kepada pasien untuk pertanyaan kesehatan sehari-hari dan manajemen kesehatan rutin.

AQ dari Ant Group merupakan platform yang paling sering direkomendasikan dalam survei tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa, per Januari 2026, aplikasi ini telah mengumpulkan 30 juta pengguna aktif bulanan dan menjawab lebih dari 10 juta pertanyaan terkait kesehatan setiap hari, menjadikannya aplikasi kesehatan berbasis AI terkemuka di Tiongkok.

AQ—dikenal dalam bahasa Mandarin sebagai Ant A-Fu—adalah aplikasi kesehatan berbasis AI yang diluncurkan oleh Ant Group pada Juni 2025. Dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan umum sehari-hari dan mendukung pembentukan kebiasaan sehat, AQ berfokus pada kebutuhan kesehatan rutin pengguna yang belum memerlukan kunjungan ke rumah sakit. Lihat video ini untuk melihat cara kerjanya:



Platform ini menghubungkan pengguna dengan layanan digital dari 5.000 rumah sakit, konsultasi online dengan 300.000 dokter di seluruh negeri, dan bantuan dari lebih dari 500 AI Doctor Agents yang dikembangkan bersama dengan dokter terkemuka dan departemen rumah sakit utama di seluruh Tiongkok.

Meskipun AQ tidak memberikan diagnosis medis atau menggantikan dokter berlisensi, dokter yang disurvei mengatakan bahwa mereka menghargai layanan dokter AI karena kemampuannya menangani pertanyaan pasien dalam jumlah besar tanpa batasan waktu atau lokasi. Responden mencatat bahwa sistem AI memanfaatkan pengetahuan domain yang luas, dapat menangani konsultasi dalam jumlah besar, merespons dengan sabar, dan membantu mengurangi kecemasan pasien—terutama untuk pertanyaan rutin atau berulang.

AQ juga telah bermitra dengan dokter terkemuka di seluruh Tiongkok untuk meluncurkan AI Doctor Agents mereka di platform. Agen-agen ini dilatih berdasarkan pengalaman klinis setiap dokter dan memberikan respons gratis terhadap pertanyaan kesehatan pengguna. Secara kolektif, AI Doctor Agents telah menjawab lebih dari 27 juta pertanyaan kesehatan pada tahun 2025.

Salah satu contohnya adalah Mao Hongjing, Wakil Direktur Rumah Sakit Rakyat Ketujuh Hangzhou dan spesialis tidur yang diakui secara nasional. Sebelum mengadopsi AI, Mao dapat merawat sekitar 10.000 pasien per tahun secara langsung. Sebaliknya, AI Doctor Agent-nya di AQ telah merespons pertanyaan dari 3,68 juta pengguna dalam satu tahun.

Selain penggunaan yang menghadap pasien, survei menemukan bahwa lebih dari 60% dokter sudah menggunakan layanan dokter AI untuk mendukung pekerjaan mereka, sementara lebih dari 90% optimis tentang pengembangan masa depan dokter AI.

Penggunaan AI dalam layanan kesehatan berlangsung dengan latar belakang pergeseran demografis Tiongkok. Menurut Biro Statistik Nasional, pada akhir 2024, Tiongkok memiliki 310 juta orang berusia 60 tahun atau lebih, menyumbang 22% dari populasi. Proyeksi dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa angka ini dapat meningkat menjadi hampir 28% pada tahun 2040.

Populasi yang menua diperkirakan akan mendorong permintaan yang lebih besar untuk layanan kesehatan. Menurut Grand View Research, pasar AI dalam layanan kesehatan Tiongkok diproyeksikan tumbuh dari US$ 1,6 miliar pada tahun 2023 menjadi hampir US$ 19 miliar pada tahun 2030.

Untuk memenuhi permintaan yang meningkat ini, rumah sakit dan dokter di seluruh Tiongkok bermitra dengan perusahaan teknologi untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan sambil memperluas akses ke layanan medis berkualitas untuk populasi yang lebih luas.

