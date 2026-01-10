SHIB dan SOL Kehilangan Momentum Sementara Jendela Presale BlockDAG Menyempit Menjelang 26 Januari dengan Hanya 3,4 Miliar Koin

Pasar kripto terus menunjukkan ketidakpastian, dengan beberapa aset utama kesulitan menentukan arah yang jelas. Harga koin Shiba Inu tetap terkunci dalam kisaran sempit sementara trader menunggu konfirmasi sebelum mengambil tindakan. Harga kripto Solana menunjukkan pengaturan serupa, dengan resistensi kuat yang masih menghalangi rebound yang berkelanjutan. Sementara aset-aset yang sudah mapan ini tetap dalam fase menahan, perhatian beralih ke proyek tahap awal yang menawarkan timeline tetap dan pasokan yang menyusut.

BlockDAG (BDAG) menonjol saat presale-nya memasuki minggu-minggu terakhir, dengan sekitar 3,4 miliar koin masih tersedia dan tanpa opsi perpanjangan. Dengan presale berakhir pada 26 Januari dan harga presale waktu terbatas sebesar $0,003 masih aktif, waktu telah menjadi faktor kunci. Saat pasokan terus mengencang, minat berkembang di antara trader yang melihat jendela penutupan ini sebagai hal kritis, menjelaskan mengapa BlockDAG semakin banyak dibahas sebagai kripto berikutnya yang akan meledak menjelang tenggat waktu yang tidak dapat diubah.

Harga Koin Shiba Inu Tetap Terkunci dalam Konsolidasi

Harga koin Shiba Inu terus diperdagangkan di dalam kisaran ketat sementara sinyal teknikal menunjuk ke arah konsolidasi daripada tren yang jelas. Aksi harga bertahan di dekat support Ichimoku Kijun sekitar $0,00000852, sementara moving average 50 hari tetap menjadi level resistensi terdekat.

Indikator momentum tetap bercampur. MACD harian tetap bearish, sementara ADX menunjukkan tren saat ini tetap lemah. RSI berada di dekat netral, menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual, sementara CCI dan Stochastic RSI cenderung ke kondisi overbought, mengisyaratkan kelelahan pembeli jangka pendek.

Meskipun ada kenaikan harian moderat sebesar 1,42%, volatilitas rendah dan posisi kisaran menengah menunjukkan pergerakan sideways tetap terkendali. Analis memperkirakan SHIB akan tetap terbatas antara support $0,00000852 dan resistensi $0,00000915. Pergerakan naik yang berkelanjutan akan memerlukan penembusan bersih di atas resistensi, sementara kegagalan menahan support dapat membuka kembali tekanan penurunan.

Harga Kripto Solana Tetap Terbatas di Bawah Level Kunci

Harga kripto Solana terus diperdagangkan dalam kisaran konsolidasi luas sementara pasar stabil setelah breakdown yang terlihat pada November. Aksi harga tetap di bawah exponential moving average kunci, termasuk 200 EMA, yang membuat momentum ke atas terbatas. Penolakan berulang antara $137 dan $145 menunjukkan penjual masih mengendalikan zona ini, karena selaras dengan resistensi tren dan level Fibonacci kunci.

Support tetap kuat antara $130 dan $131, di mana pembelian baru-baru ini membantu mempertahankan kisaran saat ini. Jika area ini runtuh, risiko penurunan meningkat menuju $124 dan cycle low yang lebih dalam di $121. Di pasar derivatif, open interest telah menurun dari level tertinggi Oktober, menunjukkan leverage yang berkurang dan lingkungan trading yang lebih hati-hati. Data aliran spot juga terus menunjukkan outflow bersih, menunjukkan permintaan lemah pada level harga saat ini.

Sampai Solana menembus resistensi dengan volume kuat, aksi harga kemungkinan akan tetap terikat kisaran, dengan trader menunggu sinyal yang lebih jelas sebelum berkomitmen.

BlockDAG Memasuki Fase Presale Penutupan dengan Pasokan Menyusut Cepat

BlockDAG menarik minat yang meningkat sebagai kripto berikutnya yang akan meledak saat presale-nya memasuki tahap akhir. Dengan hanya periode singkat yang tersisa sebelum presale berakhir pada 26 Januari, urgensi berkembang dengan cepat. Angka-angka menjelaskan perhatian yang meningkat. BlockDAG kini telah mengumpulkan lebih dari $442 juta, dan sekitar 3,4 miliar koin tersisa dari total pasokan presale. Saat ketersediaan terus mengencang, waktu menjadi lebih penting. Untuk jendela terbatas, BDAG masih tersedia dengan harga presale $0,003 sebelum fase ini berakhir secara permanen.

Proyek tetap di Batch 34, dengan harga dirancang untuk bergerak lebih tinggi saat pasokan terus berkurang. Perkembangan stabil ini telah terjadi sementara permintaan tetap konsisten di seluruh batch, didukung oleh kejelasan dalam cara kerja struktur presale daripada kegembiraan jangka pendek. Koin dirilis dan dibeli di bawah rencana tetap, tanpa rollback atau perpanjangan setelah setiap tahap bergerak maju.

Aktivitas mining menambah lapisan keterlibatan lainnya. Total penjualan miner kini telah melampaui $8,19 juta, dengan lebih dari 20.000 unit mining sudah terjual. Ini mencerminkan partisipasi di luar akses koin sederhana, karena banyak yang berkomitmen pada hardware yang mendukung jaringan sejak awal dan menandakan persiapan untuk penggunaan berkelanjutan daripada penjualan kembali cepat.

Saat penghitungan mundur presale berlanjut dan pasokan yang tersisa semakin ketat, BlockDAG telah mencapai titik di mana waktu menjadi faktor penentu. Kombinasi kemajuan pendanaan yang kuat, lebih sedikit koin yang tersisa, dan tanggal akhir presale tetap membuatnya tetap di pusat diskusi tentang apa yang mungkin bergerak selanjutnya saat jendela akhir ini semakin dekat.

Kontras Pasar Menyoroti Mengapa Waktu Penting Sekarang

Harga koin Shiba Inu terus diperdagangkan antara level support dan resistensi penting, dengan sinyal campuran yang membatasi kenaikan jangka pendek. Harga kripto Solana menghadapi tekanan serupa, karena zona resistensi dan aliran yang lebih lembut terus memperlambat upaya pemulihan. Kedua aset bisa bergeser lagi, tetapi waktunya tetap tidak jelas.

BlockDAG mengikuti jalur yang berbeda karena presale-nya kini mendekati penyelesaian. Dengan lebih dari $442 juta terkumpul, hanya 3,4 miliar koin yang tersisa, dan harga presale waktu terbatas sebesar $0,003 masih tersedia, jendelanya jelas terdefinisi. Penjualan miner di atas $8,19 juta menambah lapisan komitmen lainnya saat presale bergerak menuju akhir yang dikonfirmasi pada 26 Januari.

Bagi banyak trader, kombinasi jelas dari waktu, batasan pasokan, dan partisipasi aktif ini menjelaskan mengapa BlockDAG tetap menjadi bagian kuat dari diskusi seputar kripto berikutnya yang akan meledak saat fase penutupan mendekat.

Penafian: LiveBitcoinNews tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. LiveBitcoinNews merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan riset mereka sendiri. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.

