Bitcoin ke $2,9 Juta pada 2050? VanEck menguraikan skenario kasus dasar yang berani

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 07:11
VanEck menjadi berita hari ini setelah membuat proyeksi harga Bitcoin yang berani. Menurut VanEck, crypto tersebut dapat melonjak 32x dari harga saat ini $90k menjadi $2,9 juta per koin pada tahun 2050.

Kepala Riset Aset Digital manajer aset tersebut, Matthew Sigel, mengutip kemungkinan adopsi BTC sebagai mata uang penyelesaian dan aset cadangan untuk target ambisius tersebut. Dia mengatakan

Sumber: VanEck

Power law menandai target BTC berani serupa

Proyeksi skenario bearish harga Bitcoin VanEck adalah $130k sementara pandangan bullish berada di $53,4 juta.

Meskipun sangat besar, target tersebut sedikit lebih dekat dengan proyeksi $3-$49 juta Michael Saylor jika BTC mencapai 7%-22% dari kekayaan global. 

Untuk bagiannya, Cathie Wood dari Ark Invest menurunkan target harga BTC 2030 nya dari $1,5 juta menjadi $1,2 juta, mengutip dominasi stablecoin. 

Namun, yang paling menarik, model Power Law memiliki sedikit penyimpangan dari beberapa target ini. Untuk pandangan 2040, model tersebut menandai $1,6 juta sebagai skenario bearish dan $4,7 juta sebagai skenario dasar.

Sebaliknya, untuk 2030, target bullish model tersebut adalah $1,5 juta dan $500k untuk skenario dasar. Ini tampaknya sejalan dengan pandangan Wood. 

Sumber: Bitbo

Di sini, perlu dicatat bahwa VanEck meleset dari target harga 2025. Mereka memproyeksikan $180k, tetapi BTC mencapai puncak di $126k dan ditutup 2025 di bawah $100k. 

Pandangan Bitcoin 2026

Sementara itu, analis Bernstein percaya bahwa BTC dapat melonjak 66% dari harga saat ini $90k menjadi $150k pada 2026, mengutip potensi ledakan tokenisasi. Demikian pula, analis Coinbase percaya bahwa rebound Q1 kemungkinan juga terjadi.

Sayangnya, situs prediksi Kalshi hanya memberikan peluang 14% untuk mencapai target seperti itu sebelum Juni. Dengan kata lain, pasar tetap pesimis tentang target agresif Bernstein. 

Sumber: Kalshi

Terlepas dari pandangan harga jangka menengah dan jangka panjang, aksi harga jangka pendek akhir-akhir ini sedikit rapuh. Menurut trader dan analis Bitcoin, Skew, ada permintaan yang relatif sedikit di $90k, terutama dari ETF Spot AS.

Pemulihan terbarunya didorong oleh pembelian saat penurunan pasar spot, seperti yang ditunjukkan oleh indikator CVD (Cumulative Volume Delta) yang meningkat.

Namun,

Sumber: Skew/X

Pemikiran Akhir

  • VanEck memproyeksikan target harga BTC yang berani $2,9-$53,4 juta pada tahun 2050, jika crypto diadopsi secara luas baik sebagai mata uang penyelesaian maupun aset cadangan.
  • Namun dalam jangka pendek, $90k harus dipertahankan untuk pemulihan berkelanjutan dalam beberapa hari ke depan.
Selanjutnya: Monero flips KEY support – Can XMR retest its $517 ATH?

Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-to-2-9m-by-2050-vaneck-outlines-bold-base-case-scenario/

