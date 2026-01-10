Tiga Level Kunci Untuk Bitcoin: Analis Terbaik Memperingatkan Potensi Penurunan di Bawah $70,000

Setelah awal tahun yang kuat, Bitcoin (BTC) menghadapi resistensi signifikan yang menghambat lintasan pemulihannya, mengakibatkan penurunan singkat di bawah level $90.000 selama beberapa hari terakhir. Saat analis mengevaluasi situasi, mereka telah mengidentifikasi level krusial yang akan mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin dalam jangka pendek.

Level Harga Bitcoin yang Kritis

Dalam postingan terbaru di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), analis pasar Ted Pillows menguraikan tiga titik harga kritis untuk Bitcoin dalam aksi harga jangka pendek. Level kunci pertama yang harus dipantau adalah $89.200, yang telah berfungsi sebagai support vital.

Jika harga Bitcoin turun di bawah ambang batas ini, Ted Pillows memprediksi penurunan selanjutnya menuju level $87.500. Namun di luar ini, Pillows memperingatkan bahwa jika support $87.500 hilang secara harian, ini dapat menandakan tren penurunan signifikan untuk harga cryptocurrency dalam jangka pendek.

Pada sisi positif, analis menyarankan bahwa Bitcoin perlu merebut kembali kisaran $94.000 hingga $95.000 untuk membangun momentum positif. Khususnya, penutupan harian di atas level ini dapat membuka jalan bagi BTC untuk mencapai antara $102.000 dan $103.000.

Demikian pula, sesama analis Ali Martinez menekankan pentingnya harga cryptocurrency dalam mempertahankan posisinya di atas $87.200 untuk menghindari penurunan potensial menuju $69.230, yang menyiratkan potensi penurunan 24% jika skenario ini terwujud.

Saat ini, Bitcoin telah mengalami kenaikan sedikit, mencapai $91.390 pada saat penulisan, sebagian karena keputusan Mahkamah Agung AS untuk menunda putusan atas kasus tarif Presiden Donald Trump, sebuah peristiwa yang diantisipasi membawa volatilitas ke pasar cryptocurrency.

Pergerakan Whale Bitfinex

Di luar analisis teknikal, ada tren yang berkembang yang banyak diabaikan. Whale Bitfinex tampaknya melepas kepemilikan long BTC mereka secara agresif. Analis seperti Ash Crypto menunjukkan bahwa tipe "pelepasan" ini secara tradisional mendahului turbulensi pasar yang signifikan.

Selama peristiwa serupa di awal 2025, harga Bitcoin terhenti di sekitar level $74.000 tetapi kemudian mengalami reli pemulihan besar sekitar 50%, melonjak ke level $112.000 hanya dalam 43 hari.

Ash mencatat bahwa ini dapat menunjukkan bahwa pola serupa dapat terjadi berpotensi bulan ini, menargetkan level harga $135.000 atau lebih dalam jangka pendek, yang dapat menghasilkan rekor tertinggi sepanjang masa baru untuk cryptocurrency terdepan di pasar.

Menurut analis, whale Bitfinex berhasil mengurangi tekanan pasar yang disebabkan oleh kelompok besar kepemilikan long ketika mereka "membersihkan pembukuan." Dengan menurunkan target pasar, algoritma perburuan harga dapat lebih mudah mengubah arah ke atas.

