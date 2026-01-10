Lebih dari 50% terbarukan – Bagaimana penambangan Bitcoin 'hijau' mendorong aksi iklim

Bitcoin telah berkembang jauh dari menjadi salah satu kontributor utama polusi menjadi pendorong utama aksi iklim positif.

Menurut laporan terbaru, penambangan BTC telah menjadi lebih ramah lingkungan, dengan lebih dari 50% pasokan dayanya berasal dari energi terbarukan. Ini termasuk tenaga surya, angin, dan hidroelektrik.

Namun, pergeseran penambangan Bitcoin hijau telah memberikan dampak positif bagi perusahaan solusi energi terbarukan, kota-kota, dan bahkan lingkungan.

Dampak penambangan BTC 'hijau'

Laporan oleh analis Daniel Batten menetapkan bahwa penambangan BTC kini mengatasi hambatan energi terbarukan.

Dalam kebanyakan kasus, kelebihan energi surya, hidro, atau angin diantrikan sebelum dihubungkan ke jaringan listrik utama. Hal ini menyebabkan pemborosan energi dan biaya pembatasan yang tinggi di Texas dan Ethiopia.

Selain itu, perusahaan tenaga surya atau angin bisa membutuhkan lebih dari 8 tahun untuk mencapai titik impas dan menghasilkan keuntungan. Kini, penambangan BTC telah mengurangi antrean koneksi jaringan dan memangkas periode profitabilitas dari 8 tahun menjadi 3,5 tahun.

Periode profitabilitas yang lebih singkat telah menarik pemain besar baru yang kini memanfaatkan energi mereka yang sebelumnya terbuang melalui penambangan BTC.

Pemanas rumah publik juga telah mendapat manfaat dari penambangan BTC. Misalnya, pasokan panas MARA dari operasi penambangan BTC-nya melayani 80.000 penduduk di Finlandia atau 2% dari populasi negara tersebut. Menurut laporan, ini telah memungkinkan Finlandia menggantikan panas berbasis bahan bakar fosil (gas) dalam skala besar.

Selain itu, beberapa perusahaan penambangan mendorong upaya konservasi alam seperti aktivitas anti-perburuan liar di Taman Nasional Virunga Kongo. Lainnya seperti penambang berbasis Afrika Gridless Compute telah mengaliri listrik lebih dari 8.000 rumah di benua tersebut dari kelebihan dayanya.

Analis memperingatkan kritikus penambangan BTC

Dengan demikian, Batten membantah kritik berkelanjutan terhadap penambangan BTC oleh pembuat kebijakan dan LSM sebagai dampak negatif bersih terhadap lingkungan.

Penambangan BTC saat ini merupakan aktivitas konsumsi listrik terbesar ke-23 di dunia. Namun, dalam hal emisi gas rumah kaca atau negara paling berpolusi, BTC berada di peringkat ke-59.

Sumber: University of Cambridge

Pemikiran Akhir

Penambangan BTC 'hijau' terus memberikan dampak positif terhadap pemborosan energi terbarukan, pemanas publik, elektrifikasi, dan solusi teknologi iklim.

Penambangan BTC berada di peringkat ke-59 dibandingkan dengan negara-negara paling berpolusi, meskipun upaya aksi iklim yang mengesankan.