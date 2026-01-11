Prediksi Harga SUI: Menargetkan $2,60 pada Februari di Tengah Sinyal Teknikal yang Beragam



James Ding



Sui (SUI) diperdagangkan pada $1,81 dengan RSI netral di 63,75. Analisis teknikal menunjukkan potensi kenaikan ke kisaran $2,60, meskipun MACD menunjukkan momentum bearish. Resistensi kunci di $1,88.

Sui (SUI) saat ini diperdagangkan pada $1,81, menunjukkan penurunan sederhana sebesar 1,83% dalam 24 jam terakhir. Saat kami menganalisis lanskap teknikal dan prediksi analis terbaru, token blockchain Layer-1 ini menghadirkan pengaturan yang menarik untuk pergerakan harga jangka pendek dan menengah.

Ringkasan Prediksi Harga SUI

• Target jangka pendek (1 minggu): $1,95

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $2,13-$2,61

• Level breakout bullish: $1,96 (Bollinger Band Atas)

• Support kritis: $1,75

Apa Kata Para Analis Kripto Tentang Sui

Meskipun prediksi analis spesifik dari KOL besar saat ini terbatas, beberapa platform riset terkemuka telah memberikan prakiraan Sui yang terperinci untuk 2026. Menurut analisis terbaru dari CoinCodex, SUI saat ini diperdagangkan 43,58% di atas target prediksi awal mereka sebesar $1,31 untuk 10 Januari 2026, menunjukkan bahwa token tersebut telah melampaui ekspektasi meskipun terjadi konsolidasi baru-baru ini.

Tim riset Changelly memproyeksikan prakiraan Sui yang lebih optimis, memperkirakan harga minimum $2,13 dengan kisaran maksimum yang diharapkan mencapai $2,61 sepanjang 2026. Sementara itu, analisis teknikal Coin Edition menunjukkan bahwa SUI harus mempertahankan support di atas $2,00 dan menembus level resistensi kritis $3,52 untuk membuka skenario kenaikan yang lebih agresif menargetkan kisaran $5-$8.

Data on-chain dari platform analitik utama menunjukkan bahwa aktivitas jaringan dan keterlibatan pengembang tetap menjadi faktor kunci yang mendukung proposisi nilai fundamental SUI di ruang Layer-1 yang kompetitif.

Rincian Analisis Teknikal SUI

Gambaran teknikal saat ini untuk SUI menunjukkan prospek yang beragam namun hati-hati optimis. Relative Strength Index (RSI) berada di 63,75, menempatkan token di wilayah netral dengan ruang untuk pergerakan ke atas sebelum mencapai kondisi overbought.

Posisi SUI dalam Bollinger Bands sangat menonjol, dengan pembacaan %B sebesar 0,79 menunjukkan harga diperdagangkan di bagian atas struktur band. Bollinger Band atas di $1,96 mewakili langit-langit teknikal langsung, sementara band tengah di $1,59 memberikan support dinamis.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) menceritakan kisah yang lebih hati-hati, dengan pembacaan histogram 0,0000 menunjukkan momentum bearish mungkin sedang terbentuk. Namun, garis MACD tetap di atas garis sinyal, menunjukkan tren keseluruhan belum berbalik negatif secara definitif.

Moving average kunci menggambarkan gambaran yang kompleks: SUI diperdagangkan di atas rata-rata jangka pendek (SMA 7: $1,82, SMA 20: $1,59, SMA 50: $1,55) tetapi tetap jauh di bawah SMA 200 hari di $2,74, menyoroti pentingnya merebut kembali patokan jangka panjang ini untuk momentum bullish yang berkelanjutan.

Target Harga Sui: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam skenario optimis, model prediksi harga SUI menunjukkan resistensi awal di $1,88 harus ditembus untuk mengaktifkan target yang lebih tinggi. Penembusan yang menentukan di atas Bollinger Band atas di $1,96 dapat memicu momentum menuju kisaran $2,13-$2,20 dalam 2-3 minggu ke depan.

Kasus bullish menguat secara signifikan jika SUI dapat merebut kembali dan bertahan di atas level psikologis $2,00, selaras dengan proyeksi analis dari Coin Edition. Ini akan membuka pintu untuk pengujian target $2,61 yang ditetapkan dalam prakiraan Sui jangka menengah Changelly.

Konfirmasi teknikal untuk kasus bull memerlukan RSI untuk mendorong di atas 70 sambil mempertahankan volume yang sehat di atas rata-rata 24 jam saat ini sebesar $42,4 juta.

Skenario Bearish

Skenario bearish berfokus pada divergensi momentum MACD yang mengkhawatirkan dan kesenjangan signifikan antara harga saat ini dan moving average 200 hari. Penembusan di bawah support langsung di $1,78 dapat mempercepat penjualan menuju zona support kuat di $1,75.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah pelanggaran Bollinger Band bawah di $1,21, meskipun ini tampaknya tidak mungkin mengingat struktur pasar saat ini. Kasus bear akan mendapatkan kredibilitas jika SUI gagal bertahan di atas Bollinger Band tengah di $1,59, berpotensi memicu pengujian ulang support SMA 50 di $1,55.

Haruskah Anda Membeli SUI? Strategi Entry

Berdasarkan analisis teknikal saat ini, strategi prediksi harga SUI yang optimal melibatkan menunggu pullback ke kisaran $1,78-$1,80 untuk akumulasi. Level ini bertepatan dengan support teknikal langsung dan level terendah 24 jam baru-baru ini, menawarkan dinamika risiko-imbalan yang menguntungkan.

Trader yang lebih agresif mungkin mempertimbangkan entry pada penembusan yang dikonfirmasi di atas $1,88 dengan stop-loss ditempatkan di bawah $1,75. Average True Range (ATR) sebesar $0,12 menunjukkan level volatilitas normal, membuat perhitungan ukuran posisi lebih dapat diprediksi.

Investor konservatif harus menunggu penutupan yang menentukan di atas $2,00 sebelum membentuk posisi yang lebih besar, karena ini akan mengonfirmasi tesis bullish yang diuraikan oleh beberapa prakiraan analis.

Kesimpulan

Lanskap prediksi harga SUI menunjukkan optimisme yang hati-hati untuk minggu-minggu mendatang. Sementara indikator teknikal menunjukkan sinyal beragam, pertemuan target analis di kisaran $2,13-$2,61 memberikan tujuan jangka menengah yang wajar. Katalis kunci akan menjadi kemampuan SUI untuk menembus dan bertahan di atas kluster resistensi $1,88-$1,96.

Investor harus memantau MACD untuk pergeseran momentum potensial dan mengamati konfirmasi volume pada setiap upaya breakout. Prakiraan Sui tetap konstruktif untuk Q1 2026, meskipun trader harus mempertahankan manajemen risiko yang disiplin mengingat posisi token di bawah moving average jangka panjang.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency sangat spekulatif dan tunduk pada volatilitas ekstrem. Analisis ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum berinvestasi.

Sumber gambar: Shutterstock