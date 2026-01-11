Pump.fun Mengurangi Biaya Kreator untuk Memberi Reward kepada Trader

Pump.fun sedang merestrukturisasi biaya kreator agar trader diperlakukan lebih menguntungkan dibandingkan deployer token. Pada tahun 2026, platform ini akan mengalami perubahan besar untuk membuat perdagangan memecoin lebih aktif.

Pump.fun sedang merestrukturisasi basis biayanya. Biaya yang dikenakan kepada kreator platform tidak memberikan hasil yang berkelanjutan. Sebagai pendiri Pump.fun di X, Alon mengklaim bahwa sistem yang ada menimbulkan masalah serius.

Dynamic Fees V1 diperkenalkan beberapa bulan lalu. Tujuannya sederhana: untuk memulai token, insentif kuat diperlukan oleh pendiri teratas. Jumlah kisah sukses akan meningkat di seluruh ekosistem.

Ledakan Streaming yang Tidak Bisa Bertahan

Temuan awal cukup menggembirakan. Platform ini dibanjiri oleh kreator dalam seminggu. Ada banyak orang yang belum pernah menggunakan aplikasi kripto. Meta backstreaming menjadi menonjol.

Berlipat ganda di semua lini. Volume bonding curve meningkat dalam nilai USD. Platform ini mengalami beberapa kondisi on-chain terbaik di tahun 2025.

Namun, keberlanjutan tidak tercapai. Model tersebut mengungkapkan kelemahan mendasar. Token proyek dengan tim aktif memiliki biaya kreator. Mereka tidak bekerja dengan deployer memecoin rata-rata.

Trader Adalah Sumber Kehidupan Sejati

Sistem motivasi berubah secara berisiko. Pembuatan koin berisiko rendah lebih disukai oleh pengguna, dibandingkan dengan perdagangan berisiko tinggi. Fondasi platform adalah trader. Mereka menghasilkan volume, likuiditas, dan risiko.

Alon mengatakan di X bahwa trader adalah darah platform; token yang sukses membutuhkan lingkungan di mana trader tertarik untuk berpartisipasi. Koin tidak akan berkembang tanpa insentif bagi trader.

Biaya kreator juga tidak berguna. Banyak cerita mungkin menggunakan biaya untuk keuntungan mereka. Masuk akal untuk membayar biaya kepada individu terkemuka yang terkait dengan cerita. Contohnya adalah White Whale dan rainbowfish.

Pengalaman menggunakan platform masih kurang. Ada masalah kepercayaan dan janji yang dilanggar oleh pengguna. Persyaratan koin CTO merupakan sumber ketegangan. Diperlukan alat yang lebih baik untuk menerapkan biaya.

Alon menguraikan tiga wawasan penting di X. Biaya kreator efektif dalam kasus token proyek berkualitas tinggi. Mekanisme harus diterapkan secara lebih strategis dengan UX yang lebih baik. Ada banyak token yang tidak memerlukan biaya kreator.

Hal ini terungkap dari ketidaksetaraan. Pembuatan memecoin terlalu banyak diberi insentif. Perdagangan menerima terlalu sedikit. Keseimbangan harus diperbaiki.

Kekuatan Pasar Akan Menentukan Alokasi Biaya

Perubahan besar akan segera terjadi. Pump.fun akan mengambil pendekatan pasar. Akan ada contoh di mana trader memutuskan cerita mana yang layak mendapat pembayaran kreator. Mereka juga akan menentukan penggunaan biaya.

Saya tidak bisa mengatakan apa pun untuk saat ini," tulis Alon di X. Ada lebih banyak komunikasi yang akan datang. Masa depan $PUMP memiliki banyak pembaruan platform.

Pendiri sangat optimis. 2026 menjanjikan tahun yang penuh kegembiraan untuk Pump.fun. Platform ini akan menyediakan kondisi terbaik untuk memiliki token yang sukses.

Restrukturisasi mengakui sebuah fakta sederhana. Kesuksesan memecoin dipromosikan oleh perdagangan. Penemu itu penting; namun, pedagang adalah pembuat pasar. Realitas ini akan tercermin dalam model baru.