BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Pump.fun Memangkas Biaya Kreator untuk Memberi Imbalan kepada Trader muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pump.fun sedang merestrukturisasi biaya kreatornya sehingga trader diperlakukanPostingan Pump.fun Memangkas Biaya Kreator untuk Memberi Imbalan kepada Trader muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pump.fun sedang merestrukturisasi biaya kreatornya sehingga trader diperlakukan

Pump.fun Mengurangi Biaya Kreator untuk Memberi Reward kepada Trader

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 06:04
pump.fun
PUMP$0.002831+1.57%
Sport.Fun
FUN$0.00193-0.41%
Moonveil
MORE$0.00243-2.13%
TokenFi
TOKEN$0.004917-5.46%
Major
MAJOR$0.12986+2.85%

Pump.fun sedang merestrukturisasi biaya kreator agar trader diperlakukan lebih menguntungkan dibandingkan deployer token. Pada tahun 2026, platform ini akan mengalami perubahan besar untuk membuat perdagangan memecoin lebih aktif.

Pump.fun sedang merestrukturisasi basis biayanya. Biaya yang dikenakan kepada kreator platform tidak memberikan hasil yang berkelanjutan. Sebagai pendiri Pump.fun di X, Alon mengklaim bahwa sistem yang ada menimbulkan masalah serius.

Dynamic Fees V1 diperkenalkan beberapa bulan lalu. Tujuannya sederhana: untuk memulai token, insentif kuat diperlukan oleh pendiri teratas. Jumlah kisah sukses akan meningkat di seluruh ekosistem.

Ledakan Streaming yang Tidak Bisa Bertahan

Temuan awal cukup menggembirakan. Platform ini dibanjiri oleh kreator dalam seminggu. Ada banyak orang yang belum pernah menggunakan aplikasi kripto. Meta backstreaming menjadi menonjol.

Berlipat ganda di semua lini. Volume bonding curve meningkat dalam nilai USD. Platform ini mengalami beberapa kondisi on-chain terbaik di tahun 2025.

Namun, keberlanjutan tidak tercapai. Model tersebut mengungkapkan kelemahan mendasar. Token proyek dengan tim aktif memiliki biaya kreator. Mereka tidak bekerja dengan deployer memecoin rata-rata.

Trader Adalah Sumber Kehidupan Sejati

Sistem motivasi berubah secara berisiko. Pembuatan koin berisiko rendah lebih disukai oleh pengguna, dibandingkan dengan perdagangan berisiko tinggi. Fondasi platform adalah trader. Mereka menghasilkan volume, likuiditas, dan risiko.

Alon mengatakan di X bahwa trader adalah darah platform; token yang sukses membutuhkan lingkungan di mana trader tertarik untuk berpartisipasi. Koin tidak akan berkembang tanpa insentif bagi trader.

Biaya kreator juga tidak berguna. Banyak cerita mungkin menggunakan biaya untuk keuntungan mereka. Masuk akal untuk membayar biaya kepada individu terkemuka yang terkait dengan cerita. Contohnya adalah White Whale dan rainbowfish.

Pengalaman menggunakan platform masih kurang. Ada masalah kepercayaan dan janji yang dilanggar oleh pengguna. Persyaratan koin CTO merupakan sumber ketegangan. Diperlukan alat yang lebih baik untuk menerapkan biaya.

Alon menguraikan tiga wawasan penting di X. Biaya kreator efektif dalam kasus token proyek berkualitas tinggi. Mekanisme harus diterapkan secara lebih strategis dengan UX yang lebih baik. Ada banyak token yang tidak memerlukan biaya kreator.

Hal ini terungkap dari ketidaksetaraan. Pembuatan memecoin terlalu banyak diberi insentif. Perdagangan menerima terlalu sedikit. Keseimbangan harus diperbaiki.

Anda mungkin juga menyukai: ETF Kripto Spot AS Mengalami Rotasi Modal yang Tajam saat Bitcoin dan Ethereum Menghadapi Arus Keluar yang Berkelanjutan

Kekuatan Pasar Akan Menentukan Alokasi Biaya

Perubahan besar akan segera terjadi. Pump.fun akan mengambil pendekatan pasar. Akan ada contoh di mana trader memutuskan cerita mana yang layak mendapat pembayaran kreator. Mereka juga akan menentukan penggunaan biaya.

Saya tidak bisa mengatakan apa pun untuk saat ini," tulis Alon di X. Ada lebih banyak komunikasi yang akan datang. Masa depan $PUMP memiliki banyak pembaruan platform.

Pendiri sangat optimis. 2026 menjanjikan tahun yang penuh kegembiraan untuk Pump.fun. Platform ini akan menyediakan kondisi terbaik untuk memiliki token yang sukses.

Restrukturisasi mengakui sebuah fakta sederhana. Kesuksesan memecoin dipromosikan oleh perdagangan. Penemu itu penting; namun, pedagang adalah pembuat pasar. Realitas ini akan tercermin dalam model baru.

Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/pump-fun-slashes-creator-fees-to-reward-traders/

Peluang Pasar
Logo pump.fun
Harga pump.fun(PUMP)
$0.002832
$0.002832$0.002832
-1.59%
USD
Grafik Harga Live pump.fun (PUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42