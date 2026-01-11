Zcash Anjlok 26% dalam Seminggu saat Keluarnya Pengembang Goyahkan Kepercayaan Privacy Coin

Harga Zcash anjlok saat kepergian developer memicu hilangnya kepercayaan investor secara tiba-tiba

Privacy coin menghadapi tekanan saat ketidakpastian tata kelola mengguncang kepercayaan pasar

Monero mengungguli sementara Zcash berjuang di tengah pergeseran dinamika sektor privasi

Zcash ZEC mencatat salah satu penurunan mingguan tertajamnya saat kepercayaan melemah di seluruh cryptocurrency yang berfokus pada privasi. Aksi jual terjadi setelah ketidakpastian baru seputar kepemimpinan protokol, menurut pengamat pasar. Secara signifikan, harga ZEC turun sekitar 26 persen dalam tujuh hari, turun dari $432 menjadi $378 di bursa utama. Akibatnya, token ini sekarang diperdagangkan hampir 50% di bawah level tertinggi 2025.

Selain itu, data pasar menunjukkan kapitalisasi pasar Zcash turun dari $8,3 miliar menjadi $6,2 miliar selama periode yang sama. Oleh karena itu, lebih dari $2 miliar nilai meninggalkan jaringan dalam waktu kurang dari seminggu. Penurunan tersebut terjadi setelah konfirmasi bahwa Electric Coin Company tidak lagi mengawasi pengembangan protokol, menurut laporan sebelumnya. Transisi ini membuat investor khawatir meskipun ada jaminan bahwa teknologi Zcash tetap utuh.

Namun, trader bereaksi cepat karena stabilitas kepemimpinan sering mendukung valuasi aset yang berorientasi pada privasi. Selain itu, ketidakpastian seputar tata kelola cenderung memperbesar volatilitas selama kelemahan pasar yang lebih luas.

Kepergian Developer Memicu Hilangnya Kepercayaan Pasar dengan Cepat

Khususnya, Zcash sangat bergantung pada koordinasi developer jangka panjang untuk mempertahankan fitur privasinya. Akibatnya, pengumuman tersebut mengganggu ekspektasi yang telah memicu posisi bullish baru-baru ini. Selain itu, volume perdagangan meningkat tajam saat harga turun, menandakan percepatan keluar oleh pemegang jangka pendek. Oleh karena itu, level support teknis gagal memperlambat pergerakan turun.

Selain itu, sentimen komunitas berubah saat diskusi beralih ke model pendanaan dan pengawasan protokol masa depan. Menurut platform data sosial, keterlibatan turun bersamaan dengan kinerja harga. Selain itu, analis mencatat bahwa valuasi fully diluted Zcash sesuai dengan pasokan yang beredar, mengintensifkan ayunan kapitalisasi yang terlihat. Oleh karena itu, kerugian harga segera mencerminkan dampak pasar yang lebih dalam.

Tekanan Privacy Coin Meluas Melampaui Zcash

Sementara itu, kelemahan menyebar ke proyek terkait privasi lainnya selama periode yang sama. Midnight Network NIGHT yang terkait dengan Cardano juga mencatat kerugian besar. Secara signifikan, harga NIGHT turun sekitar 26 persen, turun dari $0,09 menjadi $0,068 di platform utama. Akibatnya, kapitalisasi pasarnya mendekati $1,1 miliar.

Selain itu, penurunan tersebut menempatkan NIGHT berisiko kehilangan posisinya di antara 100 cryptocurrency teratas. Oleh karena itu, investor tampak berhati-hati terhadap inisiatif yang berfokus pada privasi yang lebih baru.

Kekuatan Monero Menyoroti Rotasi Investor Selektif

Sebaliknya, Monero XMR memberikan kinerja positif sementara rekan-rekannya menurun. Selain itu, harga XMR naik sekitar 8,3 persen selama periode tujuh hari yang sama. Akibatnya, XMR diperdagangkan mendekati $464 dan kembali ke 25 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, langkah tersebut mencerminkan preferensi investor untuk jaringan dengan sejarah tata kelola yang stabil.

Menurut analis pasar, perbedaan ini menunjukkan kepercayaan selektif daripada penolakan luas terhadap aset privasi. Selain itu, trader lebih menyukai prediktabilitas di tengah ketidakpastian yang meningkat. Lebih lanjut, analis menekankan bahwa kejelasan tata kelola semakin mempengaruhi keputusan alokasi modal. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan dapat mengungguli pertimbangan teknis selama fase volatile.

Zcash tetap di bawah pengamatan ketat saat pelaku pasar menilai implikasi dari transisi developer. Akibatnya, pembaruan masa depan seputar arah tata kelola mungkin menentukan apakah kepercayaan stabil atau tekanan lebih lanjut mengikuti.

