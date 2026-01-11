Komentar Nikita Bier Mengguncang Komunitas Kripto

Poin Penting: Nikita Bier mengkritik kebiasaan Crypto Twitter, memicu reaksi keras komunitas.

Pernyataan Nikita Bier tentang kebiasaan keterlibatan Crypto Twitter yang merugikan diri sendiri memicu kritik dari tokoh seperti Kaleo, mendorong Elon Musk berjanji membuka sumber algoritma X dalam tujuh hari.

Peristiwa ini menyoroti ketegangan dalam komunitas kripto, menimbulkan pertanyaan tentang dinamika platform dan perilaku pengguna. Dampak pasar langsung terbatas, berfokus terutama pada dampak narasi.

Kritik Nikita Bier dan Reaksi Keras Komunitas

Bier berargumen bahwa pengguna Crypto Twitter menghabiskan pengaruh mereka dengan membalas secara berlebihan, yang menyebabkan berkurangnya perhatian untuk konten yang bermakna. Ini mengakibatkan tuduhan dari tokoh seperti co-founder LedgArt KALEO, yang menyerukan pengunduran diri Bier. "Pengguna Crypto Twitter akhirnya membuang semua pengaruh mereka pada ratusan balasan 'gm', dan ketika mereka memposting konten substansial seperti pengumuman proyek, hanya sedikit orang yang memperhatikan." Sumber

Elon Musk mengumumkan rencana untuk membuka sumber algoritma X dalam seminggu, mengatasi kekhawatiran tentang transparansinya. Komentar Bier menunjukkan ketidakpuasan signifikan dalam komunitas kripto, mencerminkan frustrasi dengan visibilitas di X. Pengumuman Musk mengakui kekhawatiran ini, bertujuan membangun kembali kepercayaan dengan membuka algoritma rekomendasi.

Pemimpin kripto telah secara vokal menentang pernyataan Bier, menekankan perlunya perbaikan platform daripada menyalahkan pengguna. Seruan untuk transparansi algoritma mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam menyeimbangkan keterlibatan pengguna dan visibilitas konten di X.

Seruan Transparansi dan Analisis Pasar

Tahukah Anda? Seruan aksi untuk transparansi mengikuti pergeseran platform teknologi besar sebelumnya seperti kontroversi shadow-ban Twitter 2018–2021, yang mendorong perubahan signifikan dalam cara keterlibatan sosial dikelola.

Per 11 Januari 2026, Solana (SOL) dihargai $135,78, dengan kapitalisasi pasar $76,66 miliar. Volume perdagangan 24 jam mencapai $1,56 miliar, dengan penurunan signifikan sebesar 66,72%. CoinMarketCap melaporkan perubahan harga terbaru: 24 jam (-0,07%), 7 hari (+1,52%), 30 hari (-1,16%), dan 90 hari (-30,97%).

Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 03:10 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan potensi dampak untuk Crypto Twitter, khususnya dalam bagaimana proyek memasarkan diri mereka ke depan. Penyesuaian strategi keterlibatan mungkin diperlukan untuk sejalan dengan langkah-langkah transparansi baru—algoritma open-source X.