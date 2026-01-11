CZ me-retweet: Estimasi pengembalian per BNB di tahun 2025 adalah $71,50.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa CZ me-retweet sebuah postingan di platform X yang menunjukkan bahwa 1 BNB akan menghasilkan $71,5 pada tahun 2025, mewakili hasil dividen sekitar 10% berdasarkan harga rata-rata BNB pada tahun 2025, menjadikannya "sekop emas" paling powerful di dunia kripto. Hasil dividen BNB telah jauh melampaui saham AS dan merupakan satu-satunya token di antara BTC, ETH, BNB, dan SOL yang mengalami kenaikan harga pada tahun 2025.

