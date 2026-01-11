Prediksi Harga DOT: Polkadot Menargetkan $2,35 pada Februari di Tengah Pandangan Analis yang Beragam



Lawrence Jengar



Polkadot (DOT) diperdagangkan pada $2,11 dengan analis terbagi – beberapa melihat potensi kenaikan $3,30 sementara yang lain memprediksi penurunan $2,00. Indikator teknis tetap netral.

Polkadot (DOT) terus diperdagangkan dalam fase konsolidasi pada $2,11 per 11 Januari 2026, dengan analis cryptocurrency menyajikan pandangan yang bertentangan tentang trajektori jangka pendek token tersebut. Sementara beberapa memprediksi potensi kenaikan yang signifikan, yang lain memperingatkan kemungkinan tekanan penurunan dalam beberapa minggu mendatang.

Ringkasan Prediksi Harga DOT

• Target jangka pendek (1 minggu): kisaran $2,00-$2,15

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $2,00-$2,35

• Level breakout bullish: $2,34 (Bollinger Band Atas)

• Support kritis: $2,06

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Polkadot

Prediksi analis terkini menyajikan pandangan beragam untuk trajektori harga DOT. Alvin Lang dari blockchain.news memberikan prediksi harga DOT yang optimis pada 6 Januari, menyatakan: "Prediksi harga DOT menunjuk ke target jangka menengah $3,30 saat Polkadot menembus di atas resistance kunci. Analisis teknis menunjukkan potensi kenaikan 50% dalam 4-6 minggu."

Namun, CoinCodex menawarkan perspektif yang lebih bearish pada 9 Januari, memprediksi: "Harga Polkadot diprediksi akan tren turun dalam beberapa hari mendatang, turun hingga $2,00 pada 14 Jan 2026. Ini akan mewakili penurunan -5,27% dibandingkan dengan harga hari ini."

Sementara itu, MEXC News memberikan perkiraan Polkadot moderat untuk 2026, menyarankan: "Prediksi harga DOT untuk 2026 mengantisipasi nilai minimum $1 dan nilai maksimum $2,35. Harga token dan nilai rata-rata koin bisa sekitar $2,22."

Rincian Analisis Teknis DOT

Indikator teknis saat ini menggambarkan gambaran netral hingga sedikit bearish untuk Polkadot. RSI berada di 54,63, menunjukkan tidak ada kondisi overbought maupun oversold, sementara histogram MACD di 0,0000 menunjukkan momentum bearish untuk DOT.

Token diperdagangkan di atas SMA 20 hari ($1,98) tetapi tetap jauh di bawah SMA 200 hari ($3,25), menyoroti downtrend jangka panjang. Posisi DOT dalam Bollinger Bands di 0,69 menunjukkan harga mendekati band atas di $2,34, yang dapat bertindak sebagai resistance langsung.

Level teknis kunci menunjukkan resistance langsung di $2,13 dan resistance kuat di $2,15, sementara support berada di $2,09 (langsung) dan $2,06 (kuat). ATR harian sebesar $0,11 menunjukkan volatilitas moderat dalam lingkungan perdagangan saat ini.

Target Harga Polkadot: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Breakout bullish di atas level resistance kuat $2,15 dapat mendorong DOT menuju Bollinger Band atas di $2,34. Jika momentum berlanjut, token dapat menantang target $3,30 Alvin Lang, mewakili kenaikan sekitar 56% dari level saat ini. Konfirmasi teknis akan memerlukan perdagangan yang berkelanjutan di atas $2,15 dengan volume yang meningkat.

Skenario Bearish

Kegagalan mempertahankan support langsung $2,09 dapat memicu penurunan menuju support kuat di $2,06. Breakdown di bawah level ini sejalan dengan prediksi CoinCodex sebesar $2,00, mewakili penurunan 5% dari harga saat ini. Histogram MACD bearish dan kedekatan dengan SMA 200 hari menunjukkan tekanan penurunan yang berkelanjutan masih mungkin terjadi.

Haruskah Anda Membeli DOT? Strategi Entry

Berdasarkan level teknis saat ini, titik entry potensial meliputi:

Entry konservatif: Tunggu pullback ke zona support $2,06-$2,09

Entry agresif: Level saat ini dengan stop-loss ketat di $2,06

Entry breakout: Di atas resistance $2,15 dengan konfirmasi

Manajemen risiko tetap penting mengingat sentimen analis yang beragam. Pertimbangkan ukuran posisi tidak lebih dari 2-3% dari alokasi portofolio dan terapkan stop-loss di bawah level support $2,06 untuk membatasi eksposur penurunan.

Kesimpulan

Lanskap prediksi harga DOT tetap terbagi, dengan target mulai dari level bearish $2,00 hingga proyeksi bullish $3,30. Indikator teknis menunjukkan sikap netral dengan bias bearish sedikit dalam jangka pendek. Skenario yang paling mungkin menunjuk pada konsolidasi berkelanjutan dalam kisaran $2,00-$2,35 selama bulan depan, sejalan dengan perkiraan Polkadot moderat MEXC.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency bersifat spekulatif dan berdasarkan analisis teknis dan sentimen pasar. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock