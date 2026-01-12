Tether Jadi Sorotan karena 80% Pendapatan Minyak Venezuela Bergerak via Stablecoin

Penangkapan Nicolás Maduro di Amerika Serikat telah mendorong Tether kembali menjadi fokus. USDT telah membentuk perdagangan minyak Venezuela di bawah sanksi. Ini juga telah menjadi alat pembayaran inti bagi warga yang menghadapi keruntuhan mata uang.

Stablecoin USDT Tetap Kunci saat Kasus Maduro Menarik Perhatian

Stablecoin Tether telah digunakan untuk dua tujuan di Venezuela menurut laporan WSJ. Ini telah memungkinkan industri minyak negara untuk menghindari pembatasan perbankan. Ini juga telah memberikan alternatif berindeks dolar kepada warga Venezuela saat nilai bolivar turun.

Maduro ditahan di penjara Brooklyn, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang terkait dengan rezimnya. Namun analis mengatakan ini tidak akan cukup untuk mengeluarkan USDT dari Venezuela. Mereka mengatakan bahwa inflasi tinggi dan institusi yang lemah terus mendukung permintaan yang solid untuk stablecoin.

Adam Zarazinski, CEO perusahaan intelijen kripto Inca Digital, mengatakan penggunaan kripto di Venezuela kemungkinan akan terus berlanjut. Stablecoin berfungsi sebagai lindung nilai bagi pengguna sehari-hari, katanya. Dia juga memperingatkan bahwa kondisi yang sama memungkinkan penghindaran sanksi.

Maduro mengajukan permohonan tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkotika dalam dakwaannya di pengadilan federal AS. Kasusnya telah meningkatkan minat dalam memantau dana yang terkait dengan aktivitas negara Venezuela.

Sanksi AS mendefinisikan ulang cara Venezuela melakukan ekspor minyaknya. Pada tahun 2020, Petroleos de Venezuela (PdVSA) mulai menerima USDT sebagai pembayaran minyak. Penyelesaian dikirim langsung ke alamat dompet langsung atau melalui pihak ketiga yang menukar hasilnya menjadi Tether.

USDT Menggerakkan 80% Pendapatan Minyak Venezuela

Transisi ini mengubah struktur ekonomi minyak. Menurut ekonom lokal Asdrúbal Oliveros dalam podcast, hampir 80% pendapatan sektor minyak Venezuela dikumpulkan dalam stablecoin seperti USDT. Perkiraan ini menggarisbawahi sejauh mana arus kas negara ditembus oleh stablecoin.

Sejak itu, Tether bekerja sama dengan pihak berwenang AS untuk membekukan dompet yang terkait dengan perdagangan minyak Venezuela. Ini berada di bawah sanksi AS dan internasional yang diikuti oleh perusahaan. Perusahaan juga mengklaim bahwa mereka secara aktif berkontribusi pada kegiatan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.

Pertumbuhan stablecoin tidak hanya terikat pada perdagangan minyak. USDT sekarang menjadi mata uang alternatif yang layak di kalangan warga lokal Venezuela. Ini telah digunakan oleh pengguna untuk melakukan pembayaran lintas batas dan pembelian sehari-hari mereka.

CEO Tether Paolo Ardoino mengutip keruntuhan mata uang jangka panjang seperti yang terlihat di berbagai negara. Dia mengklaim bahwa dalam 10 tahun bolivar terdepresiasi terhadap dolar AS, kehilangan 99,8% nilainya. Dia menerapkan tren tersebut untuk memahami mengapa adopsi USDT meningkat.

Para peneliti mengatribusikan ketergantungan pada stablecoin pada kurangnya kepercayaan pada bank domestik. Kontrol modal, yang membatasi ketersediaan dolar AS fisik, juga disebutkan. Pada tahun 2018 Venezuela meluncurkan token Petro yang didukung minyak yang gagal. Token ini gagal karena kurangnya kepercayaan publik dan pengakuan internasional.

Ari Redbard, kepala kebijakan global TRM Labs, berkomentar bahwa masalah utama kedua adalah sifat ganda stablecoin. Dia mengklaim stablecoin dapat digunakan sebagai jalur hidup sipil dan pada saat yang sama memfasilitasi penghindaran sanksi.