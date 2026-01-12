Huang Licheng membuka posisi long baru di HYPE dan ZEC, dan meningkatkan posisi long ETH-nya menjadi $33,91 juta.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Brother Machi," membuka posisi long di HYPE dan ZEC 40 menit yang lalu, saat ini memegang 20.888,88 HYPE (sekitar $508.500) dan 1.288,88 ZEC (sekitar $517.400). Selain itu, posisi long ETH-nya (leverage 25x) telah ditingkatkan menjadi 10.900 ETH, sekitar $33,91 juta. Saat ini, total ukuran posisi Huang Licheng sekitar $34,97 juta, dengan kerugian mengambang $260.900.

