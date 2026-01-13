Manajer dana pasar berkembang melihat lebih banyak potensi di saham-saham Teluk

Investasi pada saham UEA dan Saudi

Masih di bawah India, China dan Brasil

Perbankan dan properti mendominasi

Dana pasar negara berkembang global meningkatkan investasi mereka pada saham blue-chip Arab Saudi dan UEA pada tahun 2025, menargetkan sektor jasa keuangan dan properti negara-negara tersebut.

Namun jumlah dana yang diinvestasikan di Teluk masih jauh lebih rendah dibandingkan pasar negara berkembang utama seperti India, Brasil dan China, sehingga tampaknya ada ruang bagi dana tambahan untuk mengalokasikan uang ke kawasan tersebut.

"Pasar Teluk seharusnya menjadi tempat yang relatif aman tahun ini, dengan satu-satunya risiko besar adalah konflik Iran-Israel yang terulang kembali," kata Ryan Lemand, pendiri dan chief executive Neovision Wealth Management di Abu Dhabi.

"China, India, Turki semuanya memiliki masalah. Satu-satunya negara pasar berkembang yang tidak memiliki masalah besar adalah Teluk. Sebagian besar rekomendasi oleh bank investasi untuk tahun 2026 adalah untuk pasar negara berkembang, dan Teluk berada di puncak daftar."

Konsultan berbasis Dubai, Iridium, menganalisis portofolio 362 dana pasar negara berkembang global aktif, yang memiliki sekitar $544 miliar aset yang dikelola di antara mereka.

Dari dana-dana ini, 65 persen memiliki saham UEA pada akhir tahun 2025, naik 5 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata, saham UEA mewakili 1,4 persen dari total aset setiap dana.

Enam puluh persen dari dana tersebut diinvestasikan di Arab Saudi. Angka ini naik 2 poin persentase dibandingkan tahun 2024 dan terjadi meskipun indeks saham Riyadh turun 13 persen tahun lalu menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di seluruh dunia.

Indeks acuan Dubai, sebaliknya, naik 17 persen tahun lalu dan sudah naik sekitar 3 persen pada tahun 2026, mencapai puncak 20 tahun.

Dalam nilai moneter, dana pasar negara berkembang membeli tambahan $1,9 miliar saham jasa keuangan UEA dan Saudi, terutama bank.

Dana tersebut juga menginvestasikan tambahan $535 miliar pada saham energi UEA dan $419 miliar pada perusahaan properti yang terdaftar di Dubai dan Abu Dhabi.

Saham bank Kuwait, yang melonjak menjelang pengenalan undang-undang hipotek yang telah lama ditunggu, menerima arus masuk dana sebesar $262 juta.

Dalam hal perusahaan individu, 38 persen dari dana memiliki saham di Emaar Properties yang menjadi tolok ukur pasar Dubai, menjadikannya saham Teluk yang paling banyak dipegang. Juga populer adalah Saudi National Bank (26 persen) dan pesaing domestik Alrajhi Bank (28 persen).

Alrajhi membukukan laba bersih SAR18,4 miliar ($4,9 miliar) dalam sembilan bulan hingga 30 September, naik 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara laba sembilan bulan SNB naik 19 persen menjadi SAR18,6 miliar.

"Pada tahun 2026, persaingan untuk dana pasar negara berkembang global akan semakin intensif" di seluruh Teluk, demikian laporan Iridium menyatakan.

Secara keseluruhan, dana-dana ini diinvestasikan pada 196 saham Teluk, tambah laporan tersebut, meskipun "modal tambahan akan terus terkonsentrasi pada sekelompok kecil pemimpin".

