Huobi HTX mengecam tim proyek Flow yang secara sepihak dan paksa mentransfer aset FLOW: Ini melanggar hak-hak sah pengguna dan melanggar semangat desentralisasi.

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa Huobi HTX mengeluarkan pernyataan terkait transfer aset sepihak oleh tim proyek Flow (FLOW). Huobi HTX menyatakan bahwa pada 27 Desember 2025, kerentanan lapisan protokol di jaringan Flow menyebabkan pencetakan ilegal FLOW dalam jumlah besar. Setelah insiden tersebut, platform secara proaktif memverifikasi situasi dengan tim proyek untuk mengkonfirmasi adanya anomali dan secara aktif bekerja sama dengan upaya manajemen risiko dan pelacakan on-chain. Bersamaan dengan itu, sistem kontrol risiko dan pemantauan terus melacak aliran dana yang mencurigakan dan mengambil tindakan pembatasan terhadap aset terkait peretas yang dapat diidentifikasi, berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah arus masuk lebih lanjut ke pasar dan melindungi kepentingan keseluruhan pemegang token. Namun, tanpa komunikasi yang memadai dengan bursa dan pengguna, tim proyek Flow secara sepihak memulai skema "Isolated Recovery", secara paksa mentransfer aset FLOW dari alamat bursa terpusat, termasuk Huobi HTX, melalui izin lapisan protokol, dengan rencana membakarnya pada 30 Januari 2026.

Huobi HTX menekankan bahwa aset yang ditransfer secara paksa dan dijadwalkan untuk dimusnahkan mencakup sejumlah besar FLOW yang diperoleh pengguna biasa melalui transaksi pasar yang sah. Tindakan tim proyek Flow sangat menyimpang dari prinsip desentralisasi dan hak kepemilikan yang jelas, memberikan contoh buruk bagi batasan keamanan aset industri dan secara serius merusak hak aset yang sah dari platform dan penggunanya. Huobi HTX menyerukan tim proyek Flow untuk mematuhi semangat desentralisasi, menghormati hak dan kepentingan sah pengguna dan bursa, dengan jelas membedakan antara pencetakan ilegal dan kepemilikan yang sah, menerbitkan analisis pasca-kejadian yang lengkap dan dapat diaudit, serta menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan melalui negosiasi aktif daripada cara teknis sepihak.