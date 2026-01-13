Polygon Labs menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Coinme dan Sequence senilai lebih dari $250 juta

Kesepakatan tersebut diposisikan untuk menambahkan tiga kemampuan: fiat on/off-ramps (termasuk akses tunai), infrastruktur dompet, dan orkestrasi lintas rantai melalui "intents."

Polygon Labs telah menandatangani kesepakatan untuk membeli penyedia on-ramp kripto AS Coinme dan perusahaan infrastruktur dompet Sequence senilai lebih dari $250 juta.

Akuisisi ini menambahkan tiga blok bangunan yang telah dipromosikan Polygon sebagai bagian dari "Open Money Stack" yang akan datang: cash dan fiat on- dan off-ramps yang diatur di AS, infrastruktur dompet, dan perangkat lunak "intents" lintas rantai yang merutekan transaksi di seluruh blockchain di balik layar. Polygon belum memberikan rincian harga yang dibayarkan untuk setiap perusahaan atau menentukan apakah pembayarannya berupa tunai, ekuitas, atau campuran.

Langkah ini muncul saat stablecoin semakin masuk ke dalam sistem keuangan, dibantu oleh peraturan AS yang lebih jelas. Presiden Donald Trump menandatangani GENIUS Act menjadi undang-undang pada Juli 2025, menciptakan kerangka regulasi federal untuk stablecoin pembayaran, termasuk persyaratan cadangan dan pengungkapan publik. Secara paralel, volume transaksi terus meningkat: total volume transaksi stablecoin naik menjadi $33 triliun pada 2025, meningkat 72%.

"Stablecoin semakin banyak digunakan sebagai lapisan penyelesaian untuk pembayaran global, tetapi infrastruktur di sekitarnya masih terfragmentasi," kata Chief Executive Officer Polygon Labs Marc Boiron dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa akuisisi tersebut akan membantu Polygon membangun "bisnis pembayaran terbuka di atas penyelesaian onchain."

On-ramp yang diatur, ditambah rel dompet

Coinme, yang didirikan pada 2014, mengoperasikan jaringan distribusi cash-to-crypto dan infrastruktur kepatuhan yang menurut Polygon mencakup lisensi money-transmitter yang memungkinkan operasi di 48 negara bagian AS, bersama dengan jejak yang mencakup lebih dari 50.000 lokasi ritel.

Polygon mengatakan Coinme akan beroperasi sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki setelah transaksi ditutup, tergantung pada persetujuan regulasi.

Kesepakatan Coinme diharapkan akan ditutup pada kuartal kedua 2026. Sequence diharapkan akan ditutup bulan ini, kata Polygon.

CoinDesk melaporkan awal bulan ini bahwa Polygon hampir membeli Coinme, mengutip sumber yang mematok harga sekitar $100 juta hingga $125 juta.

Sequence membawa peralatan "smart wallet" dan mesin orkestrasi lintas rantai berbasis intents yang bertujuan membuat pembayaran kripto terasa lebih seperti pembayaran kartu standar—mengabstraksikan bridging, swap, dan biaya gas jaringan. Sequence juga telah membangun produk bernama Trails, yang digambarkannya sebagai "rel universal" untuk transaksi kripto satu klik di seluruh rantai dan token; produk ini menyoroti integrasi yang mencakup Circle's Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP), yang memindahkan USDC antar jaringan melalui native burn-and-mint.

Mengapa Polygon membeli daripada membangun

Promosi Polygon adalah bahwa pembayaran tidak akan berpindah onchain dalam skala besar kecuali pengguna dan pedagang dapat masuk dan keluar dengan mulus—menggunakan tunai, rel debit, atau API perusahaan—sambil tetap berada dalam batas-batas yang patuh. Itu menempatkan on-ramps yang diatur dan UX dompet di pusat strategi, bukan hanya blockspace.

Dalam pengumumannya, Polygon mengatakan bisnis gabungan—bersama Polygon—telah memproses lebih dari $1 miliar dalam penjualan offchain dan lebih dari $2 triliun dalam transfer nilai onchain. Polygon juga mengutip data Dune yang menunjukkan pasokan stablecoin onchain-nya berakhir pada 2025 sekitar $3,3 miliar, tertinggi dalam tiga tahun.

Akuisisi tersebut juga mencerminkan tekanan kompetitif. Beberapa ekosistem blockchain berlomba-lomba untuk memposisikan diri sebagai lapisan penyelesaian default untuk pembayaran stablecoin, pasar yang semakin dibingkai sebagai infrastruktur daripada spekulasi. Ledger Insights, yang meliput dorongan Open Money Stack Polygon awal bulan ini, menggambarkan ruang tersebut sebagai "perebutan lahan" saat para pesaing membangun jaringan yang berfokus pada pembayaran.

Regulasi (akhirnya) menjadi angin yang menguntungkan — tetapi meningkatkan standar

Polygon dan target akuisisinya mengandalkan pergeseran Washington dari ambiguitas yang berat pada penegakan ke aturan preskriptif. Lembar fakta Gedung Putih untuk GENIUS Act mengatakan undang-undang tersebut menciptakan "sistem regulasi Federal pertama untuk stablecoin," termasuk dukungan cadangan 100% dengan aset likuid dan pengungkapan cadangan publik bulanan.

Kejelasan yang sama juga memaksa penyedia infrastruktur untuk memenuhi standar kepatuhan dan operasional yang lebih tinggi—terutama di sekitar kustodi, pengungkapan, dan on- dan off-ramps yang berinteraksi dengan bank dan distribusi ritel.

Pergeseran kebijakan ini tidak tanpa kritik. Amundi, manajer aset terbesar Eropa, memperingatkan kebijakan stablecoin AS dapat mempercepat "dolarisasi" dan mendestabilkan bagian dari sistem pembayaran global dengan membuat akses ke instrumen seperti dolar lebih mudah di luar AS.

Apa yang berubah untuk pengembang dan perusahaan pembayaran

Polygon memasarkan stack gabungan sebagai cara bagi bank, fintech, pedagang, penyedia remitansi, dan platform pembayaran untuk memanfaatkan penyelesaian stablecoin sambil menghindari sisi kasar dari UX kripto—seperti beberapa dompet, fragmentasi rantai, dan biaya yang tidak dapat diprediksi.

Pada dasarnya, Coinme menawarkan distribusi dan konversi yang diatur (tunai, rel debit, dan integrasi perusahaan), sementara Sequence menyediakan lapisan dompet dan alat routing lintas rantai yang dimaksudkan untuk memperlancar pengalaman pengguna akhir. Taruhan Polygon adalah bahwa menggabungkan komponen-komponen tersebut ke dalam stack yang lebih ketat dan terintegrasi akan menurunkan biaya dan kompleksitas peluncuran produk pembayaran stablecoin—dan mendorong lebih banyak volume ke rantai Polygon, di mana throughput dan biaya mengalir ke validator dan staker jaringan.

Apakah strategi tersebut berhasil mungkin tergantung pada adopsi oleh platform pembayaran arus utama dan apakah Polygon dapat menjaga stack "terbuka" sambil menyerap infrastruktur yang diatur—area di mana incumbent waspada terhadap vendor lock-in.

Untuk saat ini, timeline sudah jelas: Sequence ditutup lebih dulu, menyediakan peralatan dompet-dan-orkestrasi langsung; Coinme menyusul kemudian, menunggu persetujuan regulasi, membawa rel yang patuh yang berfokus pada AS yang dilihat Polygon sebagai kritis untuk meningkatkan skala pembayaran stablecoin melampaui pengguna asli kripto.

Baca Juga:

Disclaimer: Informasi yang disediakan di AlexaBlockchain hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan. Baca disclaimer lengkap di sini.