Monero (XMR) Mencatatkan Rekor Tertinggi di $689 Setelah Pembalikan Harga Berkepanjangan

Monero naik hampir 19% dari $580,60 menjadi rekor tertinggi baru sebesar $689,96 sebelum mereda di dekat level $670.

Pergerakan intraday yang tajam menunjukkan permintaan kuat dan volatilitas lebih tinggi saat XMR memasuki kisaran harga baru.

Monero (XMR) mencapai rekor tertinggi baru hari ini, naik dari titik terendah intraday $580,60 menjadi ATH baru sebesar $689,96. Setelah mencapai titik tertinggi, harga sedikit mendingin dan saat ini diperdagangkan sekitar $670. Dari titik terendah hari ini ke puncak, XMR naik sekitar 18,8%, menunjukkan minat beli yang kuat selama sesi. Selain itu, harga XMR telah mengalami reli 52% dalam seminggu. Pergerakan ini terjadi setelah tren naik stabil yang mulai terbentuk dari wilayah $280–$300 pada akhir 2025.

Monero Diperdagangkan Jauh di Atas Moving Average 50 dan 100 Hari

Dari perspektif tren, strukturnya tetap jelas bullish. Harga XMR diperdagangkan jauh di atas moving average 50 hari dan 100 hari, yang saat ini berada di dekat $435 dan $390. Kesenjangan antara harga dan rata-rata ini melebar, mengonfirmasi momentum kenaikan yang kuat. Persilangan moving average sebelumnya membantu menetapkan bias bullish jangka panjang, dan ekspansi terbaru menunjukkan pembeli tetap mengendalikan.

Indikator momentum juga mendukung kekuatan pergerakan. RSI harian XMR telah melonjak di atas 80, menunjukkan kondisi overbought. Meskipun ini mencerminkan tekanan beli yang kuat, ini juga menunjukkan reli mungkin mendingin atau berkonsolidasi dalam waktu dekat. Secara historis, level RSI seperti itu sering menyebabkan pergerakan sideways atau pullback singkat daripada pembalikan langsung.

MACD terus berkembang di wilayah positif, dengan persilangan garis sinyal dan batang histogram yang naik mengonfirmasi kekuatan tren. Pada saat yang sama, pembacaan ADX mendekati 29 menunjukkan bahwa tren semakin matang, menunjukkan momentum arah ada tetapi mungkin mulai stabil jika volatilitas meningkat.

Memperbesar, zona $650–$620 sekarang bertindak sebagai support langsung, karena sejalan dengan area breakout baru-baru ini. Pullback yang lebih dalam dapat mempertahankan wilayah $560–$580. Pada sisi atas, price discovery XMR sedang berlangsung, menjadikan $700 sebagai level psikologis berikutnya yang perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan, aksi harga Monero mencerminkan breakout kuat dari fase akumulasi yang berkepanjangan. Meskipun pendinginan jangka pendek mungkin terjadi karena momentum yang terlalu tegang, struktur yang lebih luas tetap konstruktif selama harga bertahan di atas zona support kunci.