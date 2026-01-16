Pundi AI Memperluas Visi Data Terdesentralisasi Melalui Kolaborasi Strategis Dengan ICB Network

Pundi AI juga telah mengumumkan kemitraan baru dengan ICB Network, sebuah pusat inovasi Web3 yang bertujuan membangun basis terdesentralisasi untuk negara digital. Kolaborasi ini akan menyatukan infrastruktur data AI terdesentralisasi Pundi AI dengan ekosistem Layer-1 terintegrasi vertikal ICB Network dan berupaya menambahkan data AI yang dapat diverifikasi dan diaudit ke layanan digital inti, termasuk identitas, pendidikan, dan tokenisasi aset dunia nyata.

Dengan Web3 melampaui tahap eksperimen, kedua tim memandang data AI yang transparan sebagai elemen penting dari sistem yang melibatkan pengguna nyata, aset, dan institusi.

Visi ICB Network untuk Tumpukan Negara Digital

ICB Network adalah entitas berbasis di Dubai yang didirikan pada tahun 2019 dan telah mengerjakan ekosistem blockchain lengkap dengan rantai Layer-1 miliknya sendiri. Platformnya mencakup berbagai vertikal, seperti marketplace NFT, solusi identitas onchain yang dibangun di atas biometrik, lingkungan pendidikan berbasis metaverse, dompet native, dan instrumen pembayaran.

ICB Network juga tengah memasuki dunia keuangan terdesentralisasi dengan bursa terdesentralisasi di masa depan, dan bermaksud untuk melakukan tokenisasi real estat dan energi terbarukan pada tahun 2026. Jangkauan luas ini menjadikan ICB Network sebagai penyedia infrastruktur full-stack untuk negara digital, dengan tata kelola, kepemilikan, dan partisipasi yang secara inheren berbasis blockchain.

Peran Pundi AI dalam Infrastruktur Data AI Terdesentralisasi

Pundi AI mencakup kerangka kerja manajemen data AI terbuka yang didasarkan pada pelabelan onchain, tokenisasi data, dan marketplace data berbasis komunitas. Infrastrukturnya dirancang sedemikian rupa sehingga data yang digunakan dalam pelatihan model AI bersifat transparan, dapat dilacak, dan dimiliki.

Pundi AI akan menyelesaikan masalah lama terkait kurangnya transparansi dalam data AI, kepemilikan terpusat, dan sumber pelatihan yang tidak dapat diandalkan yang menjadi inti dari pengembangan AI tradisional dengan menjadikan data AI sebagai properti intelektual.

Mengintegrasikan AI yang Dapat Diverifikasi di Seluruh Identitas dan Pendidikan

Sistem data Pundi AI akan diuji coba di ekosistem ICB Network untuk melayani pendidikan berbasis AI dan aplikasi yang sadar identitas melalui kolaborasi. Dengan bekerja menggunakan dataset yang dapat diverifikasi, tutor AI di ICBVerse mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan, namun tetap mempertahankan transparansi dalam konstruksi model pengetahuan.

Sementara itu, identitas onchain biometrik dapat memfasilitasi kontribusi data yang bertanggung jawab, yang berarti bahwa sistem AI yang berkomunikasi dengan pengguna akan menggunakan data yang dapat diandalkan dan diverifikasi.

Kecerdasan yang Dapat Diaudit untuk Aset Dunia Nyata

Area kolaborasi penting lainnya adalah dalam tokenisasi aset dunia nyata. Karena ICB Network akan melakukan tokenisasi real estat dan sumber daya energi terbarukan, struktur data AI yang dapat diaudit dari Pundi AI berpotensi mendukung manajemen dan pengambilan keputusan aset yang transparan.

Agen AI yang dilatih berdasarkan data yang dapat diverifikasi dapat diterapkan untuk menginterpretasi kinerja aset, mengontrol aktivitas, atau mendukung tata kelola tanpa tertutup dari pengawasan pemangku kepentingan.

Membangun Infrastruktur Praktis Melampaui Spekulasi

Kedua kelompok menekankan bahwa aliansi ini merupakan indikasi kepentingan bersama dalam mengembangkan infrastruktur Web3 yang realistis, sebagai lawan dari produk hipotetis. Melalui identitas terdesentralisasi, pendidikan, kepemilikan aset, dan data AI terbuka, Pundi AI dan ICB Network berupaya menunjukkan bagaimana blockchain dan AI dapat berkolaborasi dalam kehidupan digital sehari-hari kita.

Kemitraan ini menggarisbawahi perubahan industri yang lebih besar menuju sistem AI yang tidak hanya kuat, tetapi juga bertanggung jawab, dimiliki komunitas, dan tahan terhadap monopoli untuk memastikan masa depan yang didukung AI tetap terbuka dan inklusif.