Komite Perbankan Senat Menunda Markup CLARITY Act Setelah Penolakan dari Industri Kripto

Komite Perbankan Senat Menunda Pembahasan CLARITY Act Setelah Penolakan Industri Kripto

Komite Perbankan Senat menunda rencana pembahasan Digital Asset Market CLARITY Act, mengakhiri apa yang diharapkan menjadi minggu penting untuk kebijakan kripto AS dengan penghentian yang mengecewakan di tengah meningkatnya penolakan industri dan sengketa politik yang belum terselesaikan, menurut laporan dari Crypto in America.

Keputusan ini datang setelah ketegangan meningkat sepanjang minggu ketika perusahaan kripto dan kelompok perdagangan menyuarakan frustrasi atas amandemen tahap akhir terhadap RUU struktur pasar setebal 278 halaman.

Kritikus berpendapat perubahan tersebut memiringkan legislasi lebih jauh demi keuntungan bank dan keuangan tradisional, terutama dengan memperketat pembatasan seputar imbalan stablecoin dan tokenisasi.

Memperparah ketidakpastian, Demokrat di komite terus mendesak ketentuan etika yang lebih kuat yang akan melarang pejabat pemerintah senior — termasuk presiden — dari mengambil keuntungan pribadi dari usaha kripto. Ketentuan tersebut telah berulang kali mandek dalam negosiasi dengan Gedung Putih, berkontribusi pada kebuntuan.

Katalis langsung untuk penundaan CLARITY Act tiba sekitar pukul 16.00 pada 14 Januari, ketika CEO Coinbase Brian Armstrong mengumumkan bahwa bursa tersebut menarik dukungannya untuk RUU tersebut. Coinbase telah menjadi salah satu pendukung industri paling berpengaruh untuk kerangka struktur pasar yang komprehensif, berinvestasi besar dalam upaya lobi di Capitol Hill.

"Kami menghargai semua kerja keras anggota Senat untuk mencapai hasil bipartisan, tetapi versi ini akan jauh lebih buruk daripada status quo saat ini," tulis Armstrong dalam sebuah postingan di X. "Kami lebih memilih tidak ada RUU daripada RUU yang buruk."

Dalam postingan lanjutan, Armstrong mengatakan dia tetap optimis bahwa pembuat undang-undang masih bisa mencapai kompromi yang dapat diterima dan berjanji bahwa Coinbase akan terus terlibat dengan pembuat kebijakan mengenai CLARITY Act.

Penarikan dukungan ini merupakan kemunduran besar. Hilangnya dukungan dari salah satu suara kebijakan kripto paling terkemuka berisiko memberi sinyal kepada senator yang belum memutuskan bahwa RUU tersebut tidak memiliki konsensus industri yang cukup, meningkatkan kemungkinan komite akan menunda atau meninggalkan pembahasan sama sekali.

Meskipun pembahasan akhirnya ditunda, keputusan Coinbase tidak memicu mundurnya industri secara menyeluruh. Beberapa perusahaan besar dan kelompok advokasi — termasuk a16z, Circle, Paradigm, Kraken, Ripple, Coin Center, dan Digital Chamber — secara publik menegaskan kembali dukungan mereka untuk melanjutkan pembahasan.

"Mudah untuk pergi ketika proses menjadi sulit," kata co-CEO Kraken Arjun Sethi dalam sebuah postingan di X. "Yang sulit dan yang benar-benar penting adalah terus hadir, mengatasi perbedaan pendapat, dan membangun konsensus dalam sistem yang dirancang untuk membutuhkannya."

Dalam pernyataan singkat yang mengumumkan penundaan, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott (R-SC) mengatakan bahwa "semua orang tetap di meja bekerja dengan itikad baik," tetapi dia tidak menawarkan tanggal baru untuk pembahasan atau menentukan masalah mana yang perlu diselesaikan sebelum dapat dijadwalkan ulang.

Senat tidak bersidang minggu depan untuk reses Martin Luther King Jr. Day dan akan kembali minggu berikutnya.

Komite Pertanian Senat, yang berbagi yurisdiksi atas bagian-bagian RUU — terutama pengawasan pasar spot dan peran Commodity Futures Trading Commission — diharapkan mengadakan pembahasannya sendiri mengenai CLARITY Act akhir bulan ini setelah menunda sesi sebelumnya.

Masih belum jelas apakah penundaan Perbankan akan mempengaruhi jadwal Pertanian.

Apa itu CLARITY Act?

CLARITY Act, yang menggunakan H.R. 3633 yang telah disahkan DPR sebagai teks dasarnya, dirancang untuk membangun kerangka federal yang komprehensif untuk pasar aset digital.

Legislasi ini berusaha membagi pengawasan antara Securities and Exchange Commission dan CFTC, menetapkan standar untuk stablecoin pembayaran, mengklarifikasi aturan untuk keuangan terdesentralisasi, dan melindungi pengembang perangkat lunak yang tidak mengendalikan dana pelanggan.

Pendukung, terutama Partai Republik, berpendapat RUU ini akan menggantikan ketidakpastian regulasi dengan aturan yang jelas, memperkuat otoritas anti-penipuan dan keuangan ilegal, dan membawa aktivitas kripto kembali ke dalam negeri. Lembar fakta komite menggambarkannya sebagai "kerangka keuangan ilegal terkuat yang pernah dipertimbangkan Kongres" untuk aset digital.

Kritikus, bagaimanapun, berpendapat RUU ini melemahkan perlindungan investor dan berisiko menciptakan celah baru.

Mantan Kepala Akuntan SEC Lynn Turner memperingatkan awal minggu ini bahwa draft CLARITY Act tidak memiliki pengamanan tingkat Sarbanes – Oxley, seperti laporan keuangan yang diaudit wajib, sertifikasi kontrol internal, dan pengawasan Public Company Accounting Oversight Board yang kuat — kekurangan yang dia katakan dapat memungkinkan keruntuhan gaya FTX lainnya.

Imbalan stablecoin telah muncul sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam CLARITY Act. Kelompok perbankan berpendapat bahwa stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dapat menyedot simpanan dari bank tradisional, sementara perusahaan kripto menangkis bahwa larangan luas pada imbalan akan menghambat inovasi dan mendorong pengguna ke platform luar negeri.

