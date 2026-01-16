Prediksi Harga Ethereum: Analis Memprediksi ETH Mencapai $7.500 di 2026

Bagikan

Ethereum memasuki tahun 2026 dengan momentum yang diperbarui, diperdagangkan di atas $3.300 saat aktivitas on-chain mencapai level rekor dan minat institusional terus meningkat. Meskipun kinerja harga ETH tertinggal dari beberapa pesaing dalam siklus terakhir, analis berpendapat bahwa kesenjangan antara penggunaan jaringan dan valuasi menjadi semakin sulit untuk diabaikan.

Dengan kejelasan regulasi yang berpotensi mendekat di Amerika Serikat dan korporasi yang diam-diam mengakumulasi posisi ETH yang besar, beberapa analis kini melihat jalur menuju harga yang jauh lebih tinggi sepanjang tahun 2026.

Aktivitas jaringan Ethereum mencapai rekor tertinggi

Metrik on-chain Ethereum telah melonjak ke level historis. Data dari Santiment menunjukkan bahwa jaringan baru-baru ini mencatat 393.500 dompet baru dibuat dalam satu hari, angka tertinggi yang pernah diamati. Selama beberapa minggu terakhir, pembuatan dompet harian rata-rata lebih dari 327.000 alamat baru.

Metrik lainnya mengkonfirmasi tren tersebut. Menurut Nansen, alamat Ethereum aktif bulanan telah meningkat 45% menjadi 12,4 juta, sementara jumlah transaksi total meningkat 23% menjadi lebih dari 55 juta. Meskipun menghadapi persaingan yang semakin ketat dari jaringan Layer 1 dan Layer 2 alternatif, Ethereum telah mempertahankan posisi dominan di sektor-sektor kunci, termasuk:

76% pangsa aktivitas DeFi

63% pangsa tokenisasi aset dunia nyata (RWA)

Peningkatan terbaru, peningkatan penggunaan stablecoin, dan permintaan yang diperbarui untuk infrastruktur keuangan on-chain semuanya telah berkontribusi pada lonjakan aktivitas. Dengan peningkatan tambahan seperti Glamsterdam dan Hegota yang masih akan datang, tren penggunaan menunjukkan fundamental Ethereum tetap kuat meskipun harga tertinggal.

CLARITY Act sebagai katalis potensial

Perkembangan regulasi di Amerika Serikat dapat menjadi katalis besar berikutnya untuk Ethereum. Senat AS sedang mempersiapkan untuk menandai CLARITY Act, undang-undang yang bertujuan untuk mendefinisikan dengan jelas peran SEC dan CFTC dalam mengawasi aset digital.

Jika disahkan, RUU tersebut dapat membuka jalan bagi Ethereum untuk secara resmi diakui sebagai komoditas digital, pergeseran yang diyakini banyak orang akan secara material mengurangi risiko regulasi bagi investor institusional. Selama bertahun-tahun, ketidakpastian seputar klasifikasi telah membatasi komitmen modal jangka panjang. Aturan yang lebih jelas dapat memungkinkan ETH diperlakukan lebih seperti infrastruktur daripada aset spekulatif.

Pasar sering kali memperhitungkan perubahan regulasi sebelum hasil akhir diketahui, dan antisipasi yang berkembang seputar CLARITY Act telah mulai memengaruhi sentimen.

Akumulasi institusional meningkat

Aktivitas akumulasi Ethereum dianalisis oleh Lookonchain. Sumber: Lookonchain

Akumulasi institusional terus berlanjut sebagian besar di luar sorotan. Bitmine Immersion Technologies telah muncul sebagai pembeli ETH uang segar terbesar secara global, saat ini memegang 4,168 juta ETH, setara dengan sekitar 3,45% dari total pasokan.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,25 juta ETH di-staking, dengan perusahaan menargetkan kepemilikan pasokan 5% dalam beberapa bulan mendatang. Bitmine juga memegang hampir $14 miliar dalam kripto dan tunai, menggarisbawahi skala neraca keuangannya.

Antara 5 Januari dan 11 Januari, Bitmine mengakuisisi 24.266 ETH, menandai pembelian mingguan terkecilnya dalam beberapa bulan terakhir tetapi masih memperkuat strategi akumulasi jangka panjangnya. Kepemimpinan perusahaan, yang didukung oleh investor Tom Lee, telah menekankan fokus pada peningkatan ETH per saham daripada aksi harga jangka pendek.

Pandangan analis: ETH dapat mencapai $7.500 pada 2026

Luke Fraser dari CoinPaper berpendapat bahwa harga Ethereum belum mencerminkan skala pertumbuhan yang terjadi di seluruh jaringan. Dalam pandangannya, penggunaan yang berkelanjutan, pengetatan pasokan melalui staking, dan kejelasan regulasi dapat berkombinasi untuk mendorong fase penetapan harga ulang.

Outlook Fraser untuk Ethereum 2026 menempatkannya dalam kisaran antara $3.800 dan $7.500, dengan batas atas mencerminkan skenario di mana adopsi institusional meningkat dan modal mulai memperlakukan ETH sebagai infrastruktur digital berdurasi panjang. Dalam kerangka kerja ini, apresiasi harga akan lebih didorong oleh permintaan berkelanjutan dan retensi modal daripada hype spekulatif.

Prediksi harga Ethereum CoinCodex untuk 2026

Prediksi harga Ethereum CoinCodex untuk 2026. Sumber: CoinCodex

Prediksi harga Ethereum CoinCodex menyajikan prospek yang sedikit lebih konservatif dibandingkan Fraser. Menurut model CoinCodex, ETH diproyeksikan diperdagangkan sebagian besar antara $4.000 dan $6.300 selama 2026, dengan puncak perkiraan terjadi di paruh pertama tahun ini.

Model menunjukkan bahwa Ethereum dapat secara bertahap naik dari level saat ini mendekati $3.360 menuju proyeksi tinggi sekitar $6.323, sebelum konsolidasi saat kondisi pasar berkembang. Meskipun kurang agresif dari target $7.500, perkiraan CoinCodex masih menyiratkan potensi kenaikan yang berarti dan sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan stabil daripada gerakan parabolik tunggal.

Bersama-sama, kedua prospek tersebut membentuk kisaran luas untuk ETH pada 2026, dengan CoinCodex memodelkan ekspansi terukur dan analis menyoroti potensi penetapan harga ulang yang lebih kuat jika katalis selaras.

