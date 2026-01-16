BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
TRON (TRX) mengalami tren naik yang kuat dari April hingga Agustus 2025, mencapai titik tertinggi mendekati $0,381. Setelah itu, tren turun yang jelas terbentuk, dengan harga membentuk lebih rendahTRON (TRX) mengalami tren naik yang kuat dari April hingga Agustus 2025, mencapai titik tertinggi mendekati $0,381. Setelah itu, tren turun yang jelas terbentuk, dengan harga membentuk lebih rendah

Harga TRX Menargetkan Penutupan Harian di Atas $0,30 untuk Konfirmasi Tren

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/16 01:00
Tron
TRX$0.3105-0.54%
Bullish Degen
BULLISH$0.01948+9.93%
NEAR
NEAR$1.729+0.34%

TRON (TRX) mengalami tren naik yang kuat dari April hingga Agustus 2025, mencapai level tertinggi mendekati $0,381. Setelah itu, tren turun yang jelas terbentuk, dengan harga membentuk level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih rendah sambil mengikuti garis tren menurun. Baru-baru ini, TRX menembus garis ini, mengisyaratkan kemungkinan pembalikan bullish. Konfirmasi memerlukan penutupan harian di atas $0,30, zona support terdekat.

Analis kripto @notyourkeys_ menunjukkan bahwa "level pertama yang harus diatasi adalah di $0,33-$0,335, yang merupakan swing high sebelumnya dan zona supply yang dikenal. Penembusan di atas $0,30 kemungkinan akan mendorongnya ke $0,367, di mana EMA bertemu dan mungkin memberikan resistance." Penembusan kuat pada titik ini dapat mendorongnya lebih tinggi ke rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya di $0,381.

Sumber: @notyourkeys_

Manajemen risiko tetap penting karena kegagalan untuk mempertahankan level $0,30 mungkin hanya melihat pengujian ulang pada kisaran $0,276-$0,28. Sentimen positif jangka pendek ditunjukkan oleh keselarasan EMA dan formasi pengujian ulang penembusan. Volume pengujian ulang akan menjadi indikator penting dalam perdagangan ini. TRX menawarkan skenario perdagangan positif yang mungkin di $0,33-$0,335, $0,367, dan $0,381.

Baca Juga: Peringatan Harga TRON: Momentum Bullish Dapat Mendorong TRX ke $0,53

Indikator Menunjukkan Momentum Seimbang

RSI diposisikan mendekati 53, sedikit lebih tinggi dari level tengah, menunjukkan momentum yang merata setelah mundur dari level overbought. Ini adalah pullback positif dan tidak menunjukkan kelemahan apa pun. Pergerakan berkelanjutan di atas 45-50 akan membantu pengaturan positif secara keseluruhan, dan penembusan di atas 60 akan menunjukkan momentum baru.

Sumber: TradingView

MACD berada tepat di bawah nol dan mencerminkan crossover bearish; namun, fakta bahwa histogram menjadi kurang negatif menunjukkan bahwa momentum penjualan melambat. Ini biasanya menunjukkan periode konsolidasi atau bahkan kemungkinan kelanjutan tren naik daripada tren bearish yang kuat.

Alat Institusional Berkembang dengan Opsi TRX

TRON DAO mengumumkan bahwa perdagangan opsi TRX di Deribit diluncurkan oleh Coinbase, perusahaan terkemuka dalam perdagangan derivatif aset digital. Pelanggan yang memenuhi syarat dapat menggunakan opsi dengan dua kedaluwarsa harian, dua mingguan, satu bulanan, dan satu triwulanan. Langkah ini semakin memperluas kemampuan perdagangan derivatif di jaringan TRON.

TRX adalah token dari jaringan blockchain TRON dan bahan bakar di balik pembayaran, stablecoin, aplikasi DeFi, dan penyelesaian aset digital di jaringan blockchain publik yang sangat populer. Ketersediaan opsi listing TRX merupakan indikasi meningkatnya minat institusional di jaringan dan penyediaan fungsionalitas pasar tambahan untuk trader.

Baca Juga: TRON (TRX) Naik: Lonjakan Kekuatan 7% pada Akhir Desember

Peluang Pasar
Logo Tron
Harga Tron(TRX)
$0.3105
$0.3105$0.3105
+1.53%
USD
Grafik Harga Live Tron (TRX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30