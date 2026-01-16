Harga TRX Menargetkan Penutupan Harian di Atas $0,30 untuk Konfirmasi Tren

TRON (TRX) mengalami tren naik yang kuat dari April hingga Agustus 2025, mencapai level tertinggi mendekati $0,381. Setelah itu, tren turun yang jelas terbentuk, dengan harga membentuk level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih rendah sambil mengikuti garis tren menurun. Baru-baru ini, TRX menembus garis ini, mengisyaratkan kemungkinan pembalikan bullish. Konfirmasi memerlukan penutupan harian di atas $0,30, zona support terdekat.

Analis kripto @notyourkeys_ menunjukkan bahwa "level pertama yang harus diatasi adalah di $0,33-$0,335, yang merupakan swing high sebelumnya dan zona supply yang dikenal. Penembusan di atas $0,30 kemungkinan akan mendorongnya ke $0,367, di mana EMA bertemu dan mungkin memberikan resistance." Penembusan kuat pada titik ini dapat mendorongnya lebih tinggi ke rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya di $0,381.

Manajemen risiko tetap penting karena kegagalan untuk mempertahankan level $0,30 mungkin hanya melihat pengujian ulang pada kisaran $0,276-$0,28. Sentimen positif jangka pendek ditunjukkan oleh keselarasan EMA dan formasi pengujian ulang penembusan. Volume pengujian ulang akan menjadi indikator penting dalam perdagangan ini. TRX menawarkan skenario perdagangan positif yang mungkin di $0,33-$0,335, $0,367, dan $0,381.

Indikator Menunjukkan Momentum Seimbang

RSI diposisikan mendekati 53, sedikit lebih tinggi dari level tengah, menunjukkan momentum yang merata setelah mundur dari level overbought. Ini adalah pullback positif dan tidak menunjukkan kelemahan apa pun. Pergerakan berkelanjutan di atas 45-50 akan membantu pengaturan positif secara keseluruhan, dan penembusan di atas 60 akan menunjukkan momentum baru.

MACD berada tepat di bawah nol dan mencerminkan crossover bearish; namun, fakta bahwa histogram menjadi kurang negatif menunjukkan bahwa momentum penjualan melambat. Ini biasanya menunjukkan periode konsolidasi atau bahkan kemungkinan kelanjutan tren naik daripada tren bearish yang kuat.

Alat Institusional Berkembang dengan Opsi TRX

TRON DAO mengumumkan bahwa perdagangan opsi TRX di Deribit diluncurkan oleh Coinbase, perusahaan terkemuka dalam perdagangan derivatif aset digital. Pelanggan yang memenuhi syarat dapat menggunakan opsi dengan dua kedaluwarsa harian, dua mingguan, satu bulanan, dan satu triwulanan. Langkah ini semakin memperluas kemampuan perdagangan derivatif di jaringan TRON.

TRX adalah token dari jaringan blockchain TRON dan bahan bakar di balik pembayaran, stablecoin, aplikasi DeFi, dan penyelesaian aset digital di jaringan blockchain publik yang sangat populer. Ketersediaan opsi listing TRX merupakan indikasi meningkatnya minat institusional di jaringan dan penyediaan fungsionalitas pasar tambahan untuk trader.

