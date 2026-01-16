BursaDEX+
Husky Inu AI (HINU) Naik ke $0,00025248, Bitcoin (BTC) Menembus $96.000, Coinbase Menarik Dukungan untuk CLARITY Act

Penulis: CryptodailySumber: Cryptodaily
2026/01/16 01:14
Bitcoin
BTC$95,380.17-0.23%
The AI Prophecy
ACT$0.02688+3.38%

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0,00025151 menjadi $0,00025248. Fase pra-peluncuran proyek dimulai pada 1 April 2025, menyusul berakhirnya presale. 

Sementara itu, Bitcoin (BTC) terus bergerak lebih tinggi dan mencapai level tertinggi intraday $97.375 sebelum kehilangan momentum dan bergerak ke level saat ini $96.243. Meskipun terjadi koreksi, cryptocurrency unggulan ini naik lebih dari 1% dalam 24 jam terakhir. Di sisi lain, Ethereum (ETH) berfluktuasi antara $3.300 dan $3.400, mencapai puncak $3.391 sebelum bergerak ke $3.315, turun 0,50%. 

Husky Inu AI (HINU) Menyelesaikan Perpindahan Ke $0,00025248

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0,00025151 menjadi $0,00025248. Fase pra-peluncuran proyek dimulai pada 1 April. Pra-peluncuran memungkinkan proyek untuk melanjutkan upaya penggalangan dananya sambil memberdayakan komunitas yang berkembang dan pemegang token yang ada. Ini juga membantu tim untuk mengamankan modal, mendanai peningkatan platform, melakukan inisiatif pasar, dan mendukung ekspansi ekosistem yang lebih luas. 

Tanggal peluncuran resmi Husky Inu AI sekarang tinggal kurang dari tiga bulan lagi. Namun, tim tetap terbuka terhadap kemungkinan peluncuran lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kondisi pasar. Tim akan mengadakan serangkaian pertemuan peninjauan untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan peninjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025 dan 1 Oktober 2025, sementara yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026.

Bitcoin (BTC) Melewati $96.000 Saat Indeks Fear & Greed Kripto Melewati 50 

Sementara itu, pasar cryptocurrency naik hampir 1% selama 24 jam terakhir karena Bitcoin (BTC) dan altcoin lainnya melanjutkan lintasan kenaikannya. BTC diperdagangkan sekitar $95.000 pada hari Rabu sebelum menguat ke level tertinggi intraday $97.375. Namun, tidak dapat mempertahankan momentum dan turun ke $95.797 sebelum merebut kembali $96.000 dan bergerak ke $96.247. Cryptocurrency unggulan ini naik 1,29% selama 24 jam terakhir. Ethereum (ETH) mencapai level tertinggi intraday $3.391 tetapi gagal mencapai $3.400 karena tekanan jual mendorongnya ke level terendah $3.282. Altcoin ini saat ini diperdagangkan sekitar $3.322, turun 0,35%. 

Ripple (XRP) juga terus diperdagangkan di wilayah bearish, dan turun hampir 3% di $2,09. Sementara itu, Solana (SOL) sedikit turun selama 24 jam terakhir, diperdagangkan sekitar $144. Dogecoin (DOGE) turun 3,34%, sementara Cardano (ADA) turun hampir 6% di $0,402. Chainlink (LINK) juga diperdagangkan di wilayah bearish di $13,89. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), dan Polkadot (DOT) juga mencatat penurunan signifikan selama 24 jam terakhir. 

Meskipun sebagian besar altcoin diperdagangkan di zona merah, Indeks Fear & Greed kripto membaik menjadi 54, mendekati keserakahan, menunjukkan sentimen pasar yang membaik. 

Coinbase Menarik Dukungan Untuk CLARITY Act 

Ekosistem kripto sangat terpecah mengenai RUU struktur pasar kripto, dengan Coinbase menarik dukungan untuk legislasi tersebut. Tokoh-tokoh ekosistem terkemuka mengatakan bahwa RUU struktur pasar memerlukan pekerjaan yang cukup besar, sementara yang lain percaya bahwa beberapa regulasi lebih baik daripada tidak ada regulasi. Chris Dixon, Partner di a16z Crypto, berbicara mendukung RUU tersebut, menyatakan bahwa itu memberikan beberapa kejelasan seputar aturan, memberikan pengusaha kesempatan yang adil. 

Dixon mendesak eksekutif industri dan Kongres untuk melanjutkan legislasi jika AS ingin menjadi pemimpin dalam kripto. 

Namun, Coinbase menarik dukungan untuk RUU tersebut setelah CEO Brian Armstrong menyatakan bahwa RUU itu memiliki terlalu banyak masalah dan dia tidak dapat mendukungnya dalam bentuknya saat ini. 

Kunjungi tautan berikut untuk informasi lebih lanjut tentang Husky Inu:

  • Website: Husky Inu Official Website

  • Twitter: Husky Inu Twitter

  • Telegram: Husky Inu Telegram

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.

