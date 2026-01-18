Peluncuran ProShares 2x Leveraged Cardano ETF Dapat Mendorong ADA Menuju $0,50

Dalam perkembangan besar untuk pasar kripto, ProShares meluncurkan ETF Cardano (ADA) dengan leverage 2x. Ini adalah bab selanjutnya untuk partisipasi institusional dalam ruang blockchain. Instrumen baru ini memungkinkan trader untuk memanfaatkan efek leverage dari aksi harga ADA, yang dapat membantu mereka menggandakan keuntungan selama tren naik.

Sumber: X

Peluncuran khusus ini menunjukkan adopsi mainstream Cardano yang meningkat, dengan permintaan institusional untuk altcoin dengan potensi besar yang meningkat. Telah disarankan bahwa ETF leverage dapat menarik hedge fund dan investor institusional khususnya, yang mungkin mencari strategi trading kompleks, yang pada gilirannya meningkatkan visibilitas ADA.

Cardano (ADA) Membidik Gelombang Berikutnya di Tengah Koreksi

Namun, analis kripto, Man of Bitcoin, menyoroti bahwa Cardano (ADA) sekarang mencoba menguji level Fibonacci 50% di gelombang (2), yang merupakan level penting selama koreksi.

Telah disarankan bahwa setidaknya satu posisi terendah lagi akan dibuat sebelum koreksi ini selesai. Ini adalah aksi Elliott Wave normal karena gelombang (2) umumnya mengambil beberapa ayunan sebelum mengatur pergerakan bullish.

Sumber: X

Aspek positifnya adalah jika dapat bergerak di atas $0,438, ini mungkin menunjukkan awal dari gelombang (3). Gelombang (3) dalam prinsip Elliott Wave selalu menjadi gelombang terkuat.

Ini dapat menyebabkan reli bullish. Semua orang menunggu untuk melihat apakah dapat melewati level ini karena jika ya, ini mungkin menunjukkan awal dari tren naik.

Cardano (ADA) Stabil Setelah Penurunan Terbaru

Cardano (ADA) diperdagangkan pada $0,397, menunjukkan beberapa tanda pemulihan dari penurunan terbaru di bawah EMA jangka pendek. EMA 20, 50, 100, dan 200 berkumpul di $0,396, menunjukkan beberapa tingkat konsolidasi. Cardano telah melihat beberapa aksi harga di atas $0,420, tetapi tidak dapat mempertahankannya, menunjukkan beberapa akumulasi pada level saat ini.

Sumber: TradingView

RSI (14) terjebak di 49,99, yang tepat di atas zona tengah dan menunjukkan ADA tidak overbought atau oversold. Ini adalah indikasi bahwa ada tekanan jual dan beli yang sama pada ADA, yang dapat menyebabkan potensi breakout jika tekanan beli meningkat lagi.

Trader dapat mengawasi persilangan EMA dan indikator RSI untuk menentukan tren. Support berada di $0,393, dan resistance berada di tertinggi sebelumnya $0,420.

