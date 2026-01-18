BursaDEX+
Vitalik Buterin Menekankan Kesederhanaan Protokol untuk Pengembangan Ethereum yang Terpercaya

Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 18:12
Poin Utama:
  • Vitalik Buterin menyoroti kesederhanaan protokol sebagai hal vital untuk masa depan Ethereum.
  • Perubahan protokol dapat berdampak pada Ethereum dan aset Layer 2.
  • Menekankan pendekatan terstruktur untuk mempertahankan kepercayaan dan otonomi.

Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, menekankan pentingnya kesederhanaan protokol dalam mencapai blockchain yang tanpa kepercayaan, kedaulatan diri, dan keamanan yang kuat dalam sebuah postingan terbaru di platform X.

Pernyataan Buterin menyoroti risiko kompleksitas protokol yang berdampak pada upaya desentralisasi jangka panjang Ethereum, dengan implikasi potensial untuk ETH dan aset layer 2 terkait.

Buterin Mengadvokasi Penyederhanaan Protokol Ethereum

Vitalik Buterin menekankan pentingnya menyederhanakan protokol Ethereum, menekankannya sebagai hal krusial untuk kepercayaan blockchain masa depan dan otonomi pengguna. Meskipun Ethereum memiliki banyak node dan fitur kompatibilitas, Buterin berpendapat bahwa kompleksitas yang berlebihan mengorbankan desentralisasi. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, ia mengusulkan strategi "penyederhanaan", dengan fokus pada meminimalkan baris kode dan dependensi.

Setiap kembung dalam protokol dapat menghambat kemampuan Ethereum untuk tetap tanpa kepercayaan, berdaulat sendiri, dan terdesentralisasi. Mengurangi fitur dan dependensi yang tidak perlu akan merampingkan Ethereum, meningkatkan keamanan dan pemahaman kode. Menerapkan perubahan seperti EIP-6780, yang membatasi perubahan penyimpanan per blok, disebutkan sebagai strategi potensial.

Dorongan Penyederhanaan Ethereum dan Konteks Historis

Tahukah Anda? Transisi Ethereum dari PoW ke PoS pada tahun 2022 adalah contoh nyata dari upaya penyederhanaan skala besar, menunjukkan bahwa evolusi yang efisien dalam protokol blockchain sangat penting untuk kepercayaan dan keamanan jangka panjang.

Menurut CoinMarketCap, Ethereum (ETH) dihargai $3.318,13, dengan kapitalisasi pasar $400,48 miliar dan dominasi pasar 12,41%. Selama 24 jam terakhir, volume perdagangan ETH turun 42,04%. Fluktuasi pasar ini menandakan volatilitas yang berkelanjutan.

Ethereum(ETH), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada pukul 10:07 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan penyederhanaan yang diusulkan dapat menimbulkan tantangan tetapi pada akhirnya membantu pertumbuhan Ethereum. Mengurangi kembung protokol sejalan dengan transisi sebelumnya seperti PoW ke PoS. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk melestarikan nilai-nilai inti Ethereum di tengah kemajuan teknologi yang muncul.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/ethereum/vitalik-buterin-ethereum-protocol/

