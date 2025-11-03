Pasar cryptocurrency terus berkembang dengan cepat, membuka pintu baru bagi investor dan penggemar di seluruh dunia. Di antara cara paling populer untuk menghasilkan pendapatan kripto pasif pada tahun 2025 adalah cloud mining — layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan Bitcoin dan aset digital lainnya tanpa membeli perangkat keras mahal, membayar tagihan listrik besar, atau mengelola pengaturan yang kompleks.

Alih-alih menjalankan rig penambangan yang berisik dan menghabiskan banyak daya, platform cloud mining mengoperasikan pusat data skala besar yang didukung oleh energi terbarukan, menyewakan daya hash komputasi kepada pengguna melalui kontrak online yang aman. Pendekatan ini membuat penambangan kripto menjadi mudah diakses, ramah lingkungan, dan mudah dimulai — yang Anda butuhkan hanyalah ponsel atau laptop untuk mulai mendapatkan reward harian.

Meskipun tidak semua orang akan langsung menghasilkan enam angka, penambang berpengalaman telah membuktikan bahwa dengan reinvestasi jangka panjang, kontrak transparan, dan platform bertenaga AI, penghasilan dapat tumbuh secara signifikan — bahkan mencapai $100.000 per bulan untuk portofolio skala besar.

Berikut adalah 7 platform cloud mining gratis dan terpercaya terbaik untuk dieksplorasi pada tahun 2025.

1. DeepHash — Platform Cloud Mining Bertenaga AI & Energi Hijau Terdaftar di UK

Kunjungi Situs Web Resmi DeepHash

Kantor Pusat: Belfast, United Kingdom

Didirikan: 2021 (KT Crypto Mining Consortium Limited, Nomor Perusahaan NI676833)

DeepHash mewakili generasi baru platform cloud mining Bitcoin yang menggabungkan optimasi AI, energi terbarukan, dan kepatuhan regulasi penuh. Tidak seperti banyak layanan yang tidak terverifikasi, DeepHash terdaftar secara resmi di UK dan mengoperasikan sembilan pertambangan bertenaga energi terbarukan di Norwegia, Kanada, Uruguay, Bhutan, dan Australia.

Rencana kontrak terbaru DeepHash：

Klik di sini untuk mengklaim daya hash uji coba gratis $100 dan mulai menambang sekarang juga!

Keunggulan Utama

ROI Harian: 3%–10%, tergantung pada efisiensi energi dan kondisi pasar.

Optimasi AI: Alokasi sepenuhnya otomatis—tidak memerlukan perangkat keras atau pemeliharaan.

Ekosistem Multi-Pendapatan: Menggabungkan penambangan hijau, optimasi likuiditas, dan perdagangan kredit karbon.

Pool Perlindungan Pokok: 70% dari deposit pengguna diamankan di bawah sistem perlindungan multi-tanda tangan.

Dashboard Transparan: Pelacakan keuntungan real-time, visibilitas hashrate, dan log pembayaran harian.

Terbaik untuk: Investor yang mencari cara yang patuh, ramah lingkungan, dan didukung AI untuk meningkatkan keuntungan cloud mining jangka panjang.

2. ECOS – Pelopor Armenia

Didirikan pada 2017, ECOS adalah salah satu layanan cloud mining global paling terkemuka, beroperasi di Zona Ekonomi Bebas Armenia.

Sorotan:

Kontrak uji coba gratis untuk pemula.

Aplikasi mobile untuk iOS dan Android.

Pembayaran Bitcoin harian dengan harga transparan.

Dompet bawaan, pertukaran, dan alat manajemen portofolio.

3. Genesis Mining – Penambang Cloud Veteran

Didirikan pada 2013 dan berkantor pusat di Islandia, Genesis Mining adalah salah satu platform cloud mining Bitcoin tertua dan paling dihormati.

Sorotan:

Lebih dari satu dekade sejarah operasional terbukti.

Penggunaan energi terbarukan panas bumi 100%.

Mendukung berbagai cryptocurrency.

Antarmuka ramah pengguna untuk pemula.

4. BitDeer – Pasar Penambangan Global

Didukung oleh Bitmain, BitDeer berfungsi sebagai pasar cloud mining, menghubungkan pengguna ke fasilitas skala industri di seluruh dunia.

Sorotan:

Berbagai macam kontrak fleksibel.

Data penambangan real-time dan pembayaran keuntungan harian.

Kemitraan kuat dengan pertambangan terkemuka.

Merek terpercaya dengan infrastruktur kelas perusahaan.

5. Hashing24 – Kontrak Cloud Bitcoin Jangka Panjang

Didirikan pada 2016, Hashing24 berfokus secara eksklusif pada cloud mining Bitcoin, bermitra dengan pusat data teregulasi di seluruh Eropa dan Asia.

Sorotan:

Lebih dari 2 juta pengguna global.

Kontrak jangka panjang yang andal dengan ROI yang jelas.

Data kinerja transparan dan metrik uptime.

Riwayat pembayaran yang konsisten.

6. StormGain – Cloud Mining Gratis Bertemu Trading Crypto

StormGain mengintegrasikan cloud mining Bitcoin gratis dengan platform trading crypto profesional.

Sorotan:

Penambangan BTC gratis untuk pengguna aplikasi.

Pertukaran dan dompet terintegrasi.

Alat trading canggih dengan opsi leverage.

Ideal untuk pengguna yang menambang dan trading secara bersamaan.

7. IQ Mining – Platform Penambangan Hybrid dan Auto-Trading

IQ Mining menggabungkan cloud mining dengan strategi trading otomatis untuk keuntungan yang dioptimalkan.

Sorotan:

Mendukung BTC, ETH, dan altcoin.

Sistem reinvestasi otomatis untuk keuntungan majemuk.

Pembayaran crypto harian.

Model seimbang antara pendapatan pasif dan aktif.

Bisakah Anda Benar-benar Menghasilkan $100.000 Sebulan dari Cloud Mining?

Meskipun pengembalian seperti itu tidak umum untuk pemula, penambang cloud terampil dapat secara bertahap meningkatkan pendapatan bulanan yang mengesankan melalui:

Menginvestasikan kembali keuntungan harian untuk membangun pertumbuhan majemuk.

Menumpuk kontrak jangka panjang di platform hemat energi.

Mendiversifikasi portofolio penambangan untuk kinerja yang stabil.

Memilih platform transparan dan teregulasi seperti DeepHash untuk meminimalkan risiko.

Banyak pengguna memulai dengan hasil yang sederhana — menghasilkan $10–$50 per hari — dan kemudian meningkatkan angka ini secara substansial melalui reinvestasi konsisten dan penskalaan strategis.

Pemikiran Akhir

Cloud mining tetap menjadi salah satu cara paling praktis dan berkelanjutan secara lingkungan untuk berpartisipasi dalam ekonomi cryptocurrency pada tahun 2025. Platform yang tercantum di atas semuanya menyediakan kontrak transparan, operasi terverifikasi, dan titik masuk yang fleksibel untuk pengguna dari semua tingkat pengalaman.

Di antara mereka, DeepHash jelas memimpin industri dengan pendaftaran UK-nya, infrastruktur energi terbarukan, sistem alokasi berbasis AI, dan model perlindungan modal.

Baik Anda baru memulai perjalanan penambangan atau mengelola portofolio yang terdiversifikasi, DeepHash menawarkan jalur yang aman, patuh, dan dapat diskalakan untuk pendapatan kripto pasif pada tahun 2025 dan seterusnya.

Mulai perjalanan cloud mining hijau Anda hari ini di www.deephash.com

Postingan 7 Platform Cloud Mining Crypto Gratis Terbaik di 2025 – Bagaimana Penambang Cerdas Meningkatkan Hingga $100.000/Bulan pertama kali muncul di Blockonomi.