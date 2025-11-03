BursaDEX+
Pasar cryptocurrency terus berkembang dengan pesat, membuka pintu baru bagi investor dan penggemar di seluruh dunia. Di antara cara paling populer untuk menghasilkan pendapatan kripto pasif pada tahun 2025 adalah cloud mining — layanan yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan Bitcoin dan aset digital lainnya tanpa membeli perangkat keras mahal, membayar tagihan listrik yang besar, atau mengelola [...] Postingan 7 Platform Cloud Mining Kripto Gratis Terbaik di 2025 – Bagaimana Penambang Cerdas Meningkatkan Skala hingga $100.000/Bulan pertama kali muncul di Blockonomi.

7 Platform Cloud Mining Kripto Gratis Terbaik di 2025 – Bagaimana Penambang Cerdas Meningkatkan Skala hingga $100.000/Bulan

Oleh: Blockonomi
2025/11/03 21:30
Pasar cryptocurrency terus berkembang dengan cepat, membuka pintu baru bagi investor dan penggemar di seluruh dunia. Di antara cara paling populer untuk menghasilkan pendapatan kripto pasif pada tahun 2025 adalah cloud mining — layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan Bitcoin dan aset digital lainnya tanpa membeli perangkat keras mahal, membayar tagihan listrik besar, atau mengelola pengaturan yang kompleks.

Alih-alih menjalankan rig penambangan yang berisik dan menghabiskan banyak daya, platform cloud mining mengoperasikan pusat data skala besar yang didukung oleh energi terbarukan, menyewakan daya hash komputasi kepada pengguna melalui kontrak online yang aman. Pendekatan ini membuat penambangan kripto menjadi mudah diakses, ramah lingkungan, dan mudah dimulai — yang Anda butuhkan hanyalah ponsel atau laptop untuk mulai mendapatkan reward harian.

Meskipun tidak semua orang akan langsung menghasilkan enam angka, penambang berpengalaman telah membuktikan bahwa dengan reinvestasi jangka panjang, kontrak transparan, dan platform bertenaga AI, penghasilan dapat tumbuh secara signifikan — bahkan mencapai $100.000 per bulan untuk portofolio skala besar.

Berikut adalah 7 platform cloud mining gratis dan terpercaya terbaik untuk dieksplorasi pada tahun 2025.

1. DeepHash — Platform Cloud Mining Bertenaga AI & Energi Hijau Terdaftar di UK

🔗 Kunjungi Situs Web Resmi DeepHash 

📍 Kantor Pusat: Belfast, United Kingdom
📜 Didirikan: 2021 (KT Crypto Mining Consortium Limited, Nomor Perusahaan NI676833)

DeepHash mewakili generasi baru platform cloud mining Bitcoin yang menggabungkan optimasi AI, energi terbarukan, dan kepatuhan regulasi penuh. Tidak seperti banyak layanan yang tidak terverifikasi, DeepHash terdaftar secara resmi di UK dan mengoperasikan sembilan pertambangan bertenaga energi terbarukan di Norwegia, Kanada, Uruguay, Bhutan, dan Australia.

Rencana kontrak terbaru DeepHash：

👉 Klik di sini untuk mengklaim daya hash uji coba gratis $100 dan mulai menambang sekarang juga!

Keunggulan Utama

  • ROI Harian: 3%–10%, tergantung pada efisiensi energi dan kondisi pasar.
  • Optimasi AI: Alokasi sepenuhnya otomatis—tidak memerlukan perangkat keras atau pemeliharaan.
  • Ekosistem Multi-Pendapatan: Menggabungkan penambangan hijau, optimasi likuiditas, dan perdagangan kredit karbon.
  • Pool Perlindungan Pokok: 70% dari deposit pengguna diamankan di bawah sistem perlindungan multi-tanda tangan.
  • Dashboard Transparan: Pelacakan keuntungan real-time, visibilitas hashrate, dan log pembayaran harian.

Terbaik untuk: Investor yang mencari cara yang patuh, ramah lingkungan, dan didukung AI untuk meningkatkan keuntungan cloud mining jangka panjang.

2. ECOS – Pelopor Armenia

Didirikan pada 2017, ECOS adalah salah satu layanan cloud mining global paling terkemuka, beroperasi di Zona Ekonomi Bebas Armenia.
Sorotan:

  • Kontrak uji coba gratis untuk pemula.
  • Aplikasi mobile untuk iOS dan Android.
  • Pembayaran Bitcoin harian dengan harga transparan.
  • Dompet bawaan, pertukaran, dan alat manajemen portofolio.

3. Genesis Mining – Penambang Cloud Veteran

Didirikan pada 2013 dan berkantor pusat di Islandia, Genesis Mining adalah salah satu platform cloud mining Bitcoin tertua dan paling dihormati.
Sorotan:

  • Lebih dari satu dekade sejarah operasional terbukti.
  • Penggunaan energi terbarukan panas bumi 100%.
  • Mendukung berbagai cryptocurrency.
  • Antarmuka ramah pengguna untuk pemula.

4. BitDeer – Pasar Penambangan Global

Didukung oleh Bitmain, BitDeer berfungsi sebagai pasar cloud mining, menghubungkan pengguna ke fasilitas skala industri di seluruh dunia.
Sorotan:

  • Berbagai macam kontrak fleksibel.
  • Data penambangan real-time dan pembayaran keuntungan harian.
  • Kemitraan kuat dengan pertambangan terkemuka.
  • Merek terpercaya dengan infrastruktur kelas perusahaan.

5. Hashing24 – Kontrak Cloud Bitcoin Jangka Panjang

Didirikan pada 2016, Hashing24 berfokus secara eksklusif pada cloud mining Bitcoin, bermitra dengan pusat data teregulasi di seluruh Eropa dan Asia.
Sorotan:

  • Lebih dari 2 juta pengguna global.
  • Kontrak jangka panjang yang andal dengan ROI yang jelas.
  • Data kinerja transparan dan metrik uptime.
  • Riwayat pembayaran yang konsisten.

6. StormGain – Cloud Mining Gratis Bertemu Trading Crypto

StormGain mengintegrasikan cloud mining Bitcoin gratis dengan platform trading crypto profesional.
Sorotan:

  • Penambangan BTC gratis untuk pengguna aplikasi.
  • Pertukaran dan dompet terintegrasi.
  • Alat trading canggih dengan opsi leverage.
  • Ideal untuk pengguna yang menambang dan trading secara bersamaan.

7. IQ Mining – Platform Penambangan Hybrid dan Auto-Trading

IQ Mining menggabungkan cloud mining dengan strategi trading otomatis untuk keuntungan yang dioptimalkan.
Sorotan:

  • Mendukung BTC, ETH, dan altcoin.
  • Sistem reinvestasi otomatis untuk keuntungan majemuk.
  • Pembayaran crypto harian.
  • Model seimbang antara pendapatan pasif dan aktif.

Bisakah Anda Benar-benar Menghasilkan $100.000 Sebulan dari Cloud Mining?

Meskipun pengembalian seperti itu tidak umum untuk pemula, penambang cloud terampil dapat secara bertahap meningkatkan pendapatan bulanan yang mengesankan melalui:

  • Menginvestasikan kembali keuntungan harian untuk membangun pertumbuhan majemuk.
  • Menumpuk kontrak jangka panjang di platform hemat energi.
  • Mendiversifikasi portofolio penambangan untuk kinerja yang stabil.
  • Memilih platform transparan dan teregulasi seperti DeepHash untuk meminimalkan risiko.

Banyak pengguna memulai dengan hasil yang sederhana — menghasilkan $10–$50 per hari — dan kemudian meningkatkan angka ini secara substansial melalui reinvestasi konsisten dan penskalaan strategis.

Pemikiran Akhir

Cloud mining tetap menjadi salah satu cara paling praktis dan berkelanjutan secara lingkungan untuk berpartisipasi dalam ekonomi cryptocurrency pada tahun 2025. Platform yang tercantum di atas semuanya menyediakan kontrak transparan, operasi terverifikasi, dan titik masuk yang fleksibel untuk pengguna dari semua tingkat pengalaman.

Di antara mereka, DeepHash jelas memimpin industri dengan pendaftaran UK-nya, infrastruktur energi terbarukan, sistem alokasi berbasis AI, dan model perlindungan modal.

Baik Anda baru memulai perjalanan penambangan atau mengelola portofolio yang terdiversifikasi, DeepHash menawarkan jalur yang aman, patuh, dan dapat diskalakan untuk pendapatan kripto pasif pada tahun 2025 dan seterusnya.

👉 Mulai perjalanan cloud mining hijau Anda hari ini di www.deephash.com

Postingan 7 Platform Cloud Mining Crypto Gratis Terbaik di 2025 – Bagaimana Penambang Cerdas Meningkatkan Hingga $100.000/Bulan pertama kali muncul di Blockonomi.

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

