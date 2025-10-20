88% airdrop kripto gagal, begini cara memutus kutukannya

Jackson Denka, CEO Azura, percaya airdrop kripto pada akhirnya akan menghilang, tetapi bagaimana jika ada cara untuk menyelamatkannya?
Airdrop adalah praktik umum di antara proyek kripto baru, tetapi sebanyak 88% token yang di-airdrop kehilangan nilai dalam waktu tiga bulan, menurut data yang dikumpulkan selama tujuh tahun terakhir.
Laporan 18 September oleh analis DappRadar Sara Gherghelas menemukan bahwa sejak 2017, proyek-proyek telah mendistribusikan lebih dari $20 miliar dalam airdrop, tetapi 88% token yang di-airdrop kehilangan nilai dalam hitungan bulan, "menyoroti kesenjangan antara hype jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang."
Berbicara kepada Cointelegraph, kepala konten DappRadar, Robert Hoogendoorn, mengatakan distribusi token adalah kunci kesuksesan dalam airdrop; proyek ingin menempatkan token mereka di tangan pemegang diamond.
