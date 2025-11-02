Bapak AI Geoffrey Hinton Memperingatkan: Raksasa Teknologi Harus Menggantikan Manusia untuk Mendapatkan Keuntungan

TLDRs;

Geoffrey Hinton memperingatkan raksasa teknologi hanya bisa mendapatkan keuntungan dari AI dengan menggantikan, bukan menambah, tenaga kerja manusia.

Microsoft, Meta, Alphabet, dan Amazon merencanakan pengeluaran AI sebesar $420 miliar, yang hanya dapat dibenarkan melalui otomatisasi massal.

Lowongan pekerjaan telah anjlok 30% sejak ChatGPT diluncurkan, menandakan dampak awal dari efisiensi yang didorong AI.

Hinton mengatakan manfaat AI dalam kesehatan dan pendidikan bergantung pada reorganisasi masyarakat untuk kemakmuran bersama.

Geoffrey Hinton, yang sering disebut sebagai "Godfather of AI," telah mengeluarkan peringatan keras tentang motivasi ekonomi sebenarnya yang mendorong adopsi kecerdasan buatan.

Berbicara kepada Bloomberg pada hari Sabtu, peraih Nobel dan pelopor deep learning ini berpendapat bahwa perusahaan teknologi besar hanya dapat membenarkan investasi AI besar mereka melalui satu cara, yaitu menggantikan tenaga kerja manusia.

Komentarnya memotong narasi halus dari para CEO yang mengklaim AI hanya akan "menambah" pekerja. Dengan Microsoft, Meta, Alphabet, dan Amazon diperkirakan akan menghabiskan rekor $420 miliar untuk pengeluaran modal terkait AI tahun depan, naik dari $360 miliar, Hinton mengatakan perhitungannya tidak masuk akal kecuali sistem tersebut mengambil alih pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia.

Infrastruktur Triliunan Dolar, Pekerja Nol Dolar

OpenAI sendiri telah mengumumkan sekitar $1 triliun dalam kemitraan infrastruktur dengan Nvidia, Broadcom, dan Oracle, angka yang mengerdilkan anggaran sebagian besar negara.

Memang, sejak peluncuran ChatGPT, lowongan pekerjaan telah turun hampir 30%, dengan perusahaan seperti Amazon memangkas puluhan ribu posisi dengan dalih "peningkatan efisiensi." Memo CEO Andy Jassy pada Juni mengkonfirmasi hal tersebut, memprediksi tenaga kerja yang lebih kecil "karena kita mendapatkan peningkatan efisiensi dari penggunaan AI secara ekstensif."

Kenyataan brutalnya adalah raksasa teknologi tidak dapat mengembalikan investasi triliunan dolar dengan mengenakan biaya $20 per bulan untuk langganan chatbot. Keuntungan datang dari otomatisasi tugas manusia, menggantikan manajer menengah, analis, dan bahkan profesional kreatif dengan algoritma yang biayanya hanya sebagian kecil sen per kueri.

Dari Janji ke Paradoks

Peringatan Hinton menggarisbawahi paradoks yang berkembang dalam revolusi AI: sementara teknologi menjanjikan produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia juga berisiko menggerogoti tenaga kerja yang menopang permintaan konsumen.

Pernyataan ini mencerminkan sikapnya yang bertentangan. Meskipun Hinton membantu meletakkan dasar untuk sistem AI saat ini, dia semakin vokal tentang risikonya, mulai dari misinformasi hingga gangguan ekonomi. Dilema etisnya mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di antara para peneliti yang dulu merayakan potensi AI tetapi sekarang mempertanyakan konsekuensi dari kontrol perusahaan yang tidak terkendali.

Gelombang Pertumbuhan Tanpa Pekerjaan yang Akan Datang

Jika penilaian Hinton benar, tiga tahun ke depan bisa melihat 20-30% peran berbasis pengetahuan menghilang. Posisi entry-level sudah terkikis, karena alat AI mengungguli analis junior, programmer, dan desainer. Manajemen menengah, yang secara tradisional bertanggung jawab untuk koordinasi dan pengawasan adalah berikutnya.

Sementara itu, profesional senior mungkin bertahan lebih lama, tetapi tanggung jawab mereka bergeser ke arah mengawasi output AI daripada mengelola tim manusia. Hasilnya bisa menjadi lanskap perusahaan baru di mana mesin melakukan sebagian besar kerja kognitif dan manusia menjadi sekadar "editor AI."

