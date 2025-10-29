ETF Altcoin Diluncurkan di A.S. dengan Volume Hari Pertama $65 Juta

AS baru saja melihat sesuatu yang baru. ETF spot yang melacak Solana, Litecoin, dan Hedera memasuki pasar dan bersama-sama mengumpulkan sekitar $65 juta dalam volume perdagangan pada hari pertama mereka. Pemimpin yang jelas adalah dana Solana, yang menarik sebagian besar dari angka tersebut dan menentukan nada untuk bagaimana ETF altcoin ini mungkin berkinerja ke depan.
Dalam jam pertama, ETF Solana menghasilkan hampir $10 juta. Dana Hedera menyusul dengan sekitar $4 juta, dan ETF Litecoin tertinggal dengan hanya $400.000. Perbedaan volume ini menggambarkan dengan jelas minat investor, dan Solana jauh di depan. Yang membuat dana Solana semakin menonjol adalah bahwa dana ini memberikan eksposur spot langsung dan juga termasuk staking. Itu berarti investor tidak hanya membeli untuk spekulasi harga tetapi juga mendapatkan hasil sambil mereka memegang.
ETF ini membuka pintu bagi kelompok investor yang lebih luas untuk mendapatkan eksposur ke altcoin utama melalui format investasi yang familiar. Hingga saat ini, ETF kripto sebagian besar berfokus pada Bitcoin dan Ethereum.Source: Shutterstock
Batch baru ini mengubah itu. Dengan dana ini sekarang aktif, orang dapat mengakses koin seperti Hedera, Solana, dan Litecoin tanpa harus melalui pertukaran kripto atau mengelola dompet mereka sendiri. Penambahan staking, setidaknya dalam kasus Solana, menambahkan lapisan ekstra dengan memberikan pemegang cara untuk menghasilkan sambil mereka menunggu.
Untuk dunia kripto yang lebih luas, ini bisa membawa lebih banyak modal ke dalam proyek yang sering berada di luar sorotan. Volume hari pertama mungkin tidak mencapai ketinggian yang terlihat dengan ETF Bitcoin, tetapi ini tetap menandai kemajuan nyata dalam bagaimana aset kripto alternatif diadopsi dalam keuangan tradisional.
Total $65 juta itu menunjukkan ada selera untuk ETF altcoin. Ini juga menunjukkan bahwa tidak semua altcoin dipandang sama. Dominasi Solana menunjukkan investor berfokus pada jaringan yang menawarkan potensi pertumbuhan dan pengembalian melalui fitur seperti staking. Peluncuran ini bukan hanya momen hype. Ini adalah uji stres. Dana-dana ini sekarang perlu membuktikan bahwa mereka dapat mempertahankan minat, menarik arus masuk yang stabil, dan tetap selaras dengan standar kepatuhan. Jika mereka bisa, ini bisa menjadi awal dari tren yang jauh lebih besar.
Beberapa minggu ke depan akan sangat penting. Perhatikan berapa banyak uang yang mengalir ke dana-dana ini, bagaimana komponen staking Solana berkinerja, dan apakah investor mulai meminta lebih banyak ETF altcoin. Juga penting untuk memperhatikan pergerakan harga di seluruh koin ini. Peluncuran dana seperti ini terkadang dapat membawa volatilitas ekstra atau menciptakan ekspektasi baru.
Di sisi regulasi, hal-hal juga kemungkinan akan memanas. Saat lebih banyak dana ini memasuki gambaran, pertanyaan seputar kustodi, mekanisme hasil, dan pengungkapan akan mendapat pengawasan yang lebih ketat. Apa yang terjadi sekarang bisa membentuk aturan untuk gelombang ETF berikutnya yang ingin memasuki arena.
Peluncuran ini mengubah bentuk pasar ETF. Bitcoin dan Ethereum tidak lagi menjadi satu-satunya pemain dengan dana spot yang diatur di AS. Litecoin, Hedera, dan Solana sekarang memiliki tempat di meja. ETF ini memberikan investor lebih banyak cara untuk membangun eksposur ke ruang kripto sambil tetap berada dalam struktur investasi tradisional.
Jika momentum bertahan dan imbalan staking berjalan seperti yang diharapkan, produk-produk ini dapat membantu altcoin tumbuh melampaui aset ceruk dan menjadi fitur reguler dalam portofolio mainstream. Apakah itu terjadi tergantung pada bagaimana kinerja dana-dana pertama ini, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah hari bersejarah untuk adopsi altcoin dalam keuangan tradisional.
