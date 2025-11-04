Berita Altcoin: Chainlink Mendukung Penyelesaian Lintas Batas Brasil-Hong Kong saat Analis Memantau Zona Pembelian $15 untuk $LINK

Chainlink meningkatkan penyelesaian lintas batas antara Brasil dan Hong Kong, sementara pengamat pasar menargetkan titik akumulasi LINK $15.

Chainlink telah mencapai tonggak baru karena teknologinya menggerakkan penyelesaian lintas batas real-time antara Brasil dan Hong Kong. Peristiwa ini terjadi saat analis pasar menyarankan bahwa token asli Chainlink, LINK, dapat memasuki rentang pembelian kunci sebelum kemungkinan reli harga.

Chainlink Menghubungkan Bank Sentral untuk Penyelesaian Real-Time

Bank Sentral Brasil dan Otoritas Moneter Hong Kong menyelesaikan pilot mata uang digital menggunakan alat interoperabilitas Chainlink. Inisiatif ini merupakan bagian dari fase kedua proyek Drex Brasil, yang berfokus pada integrasi digital real dan perdagangan lintas batas.

Chainlink mengumumkan melalui postingan resminya di X bahwa mereka memungkinkan penyelesaian delivery-versus-payment lintas batas antara kedua bank sentral. Proyek ini juga melibatkan Banco Inter, Standard Chartered, Global Shipping Business Network, dan 7COMm. Alat Chainlink digunakan untuk membangun penyelesaian perdagangan yang aman dan otomatis antara kedua negara.

Infrastruktur Blockchain Mendukung Perdagangan Global

Pilot tersebut menghubungkan jaringan Drex Brasil dengan platform Ensemble Hong Kong melalui infrastruktur Chainlink. Ini memungkinkan dana dan dokumen perdagangan bergerak melintasi yurisdiksi dalam proses yang tersinkronisasi. Menurut pernyataan tersebut, Chainlink menggerakkan solusi DvP end-to-end dan memungkinkan pembayaran bersyarat dan berbasis angsuran.

Sistem ini menggunakan Chainlink Runtime Environment dan Cross-Chain Interoperability Protocol untuk mentransfer pesan dan instruksi pembayaran di berbagai jaringan. Pengaturan ini juga mendukung pesan ISO 20022 untuk Otoritas Moneter Hong Kong dan rilis kredit otomatis di seluruh platform. Bruno Grossi dari Banco Inter mengatakan bahwa menghubungkan sistem-sistem ini melalui Chainlink membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung untuk perdagangan global masa depan.

Partisipasi Lembaga Keuangan Global

Beberapa organisasi keuangan dan teknologi bergabung dalam pilot untuk mendukung proses tersebut. Banco Inter bertindak sebagai peserta kunci yang mewakili sektor keuangan Brasil. Standard Chartered berkontribusi dengan jaringan perbankan globalnya dan keahlian dalam operasi pembiayaan perdagangan. Global Shipping Business Network mengelola pembaruan konosemen elektronik agar sesuai dengan setiap tahap proses pembayaran.

Pilot ini juga menguji model delivery-versus-payment dan payment-versus-payment, memastikan barang dan dana dipertukarkan secara bersamaan. Pendekatan ini mengurangi risiko penyelesaian dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan internasional. Lembaga-lembaga yang berpartisipasi kini berencana untuk memperluas pengujian untuk memasukkan lebih banyak model perdagangan dan menghubungkan entitas keuangan tambahan.

Prospek Pasar dan Proyeksi Analis untuk LINK

Sementara Chainlink terus mengembangkan kehadiran institusionalnya, pengamat pasar melacak kinerja tokennya. Analis Ali Charts membagikan di X bahwa penurunan menuju $15 bisa menjadi zona pembelian yang kuat sebelum potensi breakout menuju $100. Postingan tersebut mendapat perhatian saat trader mengevaluasi kemungkinan reaksi pasar setelah pengumuman Drex.

Chainlink/TetherUS | Sumber: Ali_Charts/X

Kemajuan teknis terbaru Chainlink telah memperkuat posisinya dalam interoperabilitas blockchain dan integrasi keuangan dunia nyata. Pilot sukses antara Brasil dan Hong Kong menunjukkan bagaimana teknologinya dapat menjembatani sistem bank sentral. Seiring kemajuan proyek, pasar akan mengamati apakah pertumbuhan adopsi jaringan diterjemahkan menjadi permintaan yang lebih tinggi untuk token LINK.

Kolaborasi antara bank sentral, lembaga keuangan, dan infrastruktur terdesentralisasi Chainlink merupakan langkah kunci untuk otomatisasi perdagangan digital. Dengan pengujian lebih lanjut yang direncanakan, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi jaringan pembiayaan perdagangan yang lebih efisien dan terhubung sementara investor terus memantau pergerakan harga LINK di pasar global.

The post Altcoin News: Chainlink Powers Brazil–Hong Kong Cross-Border Settlement as Analysts Eye $15 Buy Zone for $LINK appeared first on Live Bitcoin News.