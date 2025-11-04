BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Chainlink meningkatkan penyelesaian lintas batas antara Brasil dan Hong Kong, sementara pengamat pasar menargetkan titik akumulasi LINK $15. Chainlink telah mencapai tonggak baru karena teknologinya menggerakkan penyelesaian lintas batas real-time antara Brasil dan Hong Kong. Peristiwa ini terjadi saat analis pasar menyarankan bahwa token asli Chainlink, LINK, dapat memasuki rentang pembelian kunci [...] Postingan Berita Altcoin: Chainlink Menggerakkan Penyelesaian Lintas Batas Brasil-Hong Kong saat Analis Memantau Zona Beli $15 untuk $LINK pertama kali muncul di Live Bitcoin News.Chainlink meningkatkan penyelesaian lintas batas antara Brasil dan Hong Kong, sementara pengamat pasar menargetkan titik akumulasi LINK $15. Chainlink telah mencapai tonggak baru karena teknologinya menggerakkan penyelesaian lintas batas real-time antara Brasil dan Hong Kong. Peristiwa ini terjadi saat analis pasar menyarankan bahwa token asli Chainlink, LINK, dapat memasuki rentang pembelian kunci [...] Postingan Berita Altcoin: Chainlink Menggerakkan Penyelesaian Lintas Batas Brasil-Hong Kong saat Analis Memantau Zona Beli $15 untuk $LINK pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Berita Altcoin: Chainlink Mendukung Penyelesaian Lintas Batas Brasil-Hong Kong saat Analis Memantau Zona Pembelian $15 untuk $LINK

Oleh: LiveBitcoinNews
2025/11/04 03:11
CyberKongz
KONG$0.00346-0.85%
CROSS
CROSS$0.12681-1.75%
Chainlink
LINK$15.47-0.96%
RealLink
REAL$0.06655-0.13%
TokenFi
TOKEN$0.00707-3.36%

Chainlink meningkatkan penyelesaian lintas batas antara Brasil dan Hong Kong, sementara pengamat pasar menargetkan titik akumulasi LINK $15.

Chainlink telah mencapai tonggak baru karena teknologinya menggerakkan penyelesaian lintas batas real-time antara Brasil dan Hong Kong. Peristiwa ini terjadi saat analis pasar menyarankan bahwa token asli Chainlink, LINK, dapat memasuki rentang pembelian kunci sebelum kemungkinan reli harga.

Chainlink Menghubungkan Bank Sentral untuk Penyelesaian Real-Time

Bank Sentral Brasil dan Otoritas Moneter Hong Kong menyelesaikan pilot mata uang digital menggunakan alat interoperabilitas Chainlink. Inisiatif ini merupakan bagian dari fase kedua proyek Drex Brasil, yang berfokus pada integrasi digital real dan perdagangan lintas batas.

Chainlink mengumumkan melalui postingan resminya di X bahwa mereka memungkinkan penyelesaian delivery-versus-payment lintas batas antara kedua bank sentral. Proyek ini juga melibatkan Banco Inter, Standard Chartered, Global Shipping Business Network, dan 7COMm. Alat Chainlink digunakan untuk membangun penyelesaian perdagangan yang aman dan otomatis antara kedua negara.

Infrastruktur Blockchain Mendukung Perdagangan Global

Pilot tersebut menghubungkan jaringan Drex Brasil dengan platform Ensemble Hong Kong melalui infrastruktur Chainlink. Ini memungkinkan dana dan dokumen perdagangan bergerak melintasi yurisdiksi dalam proses yang tersinkronisasi. Menurut pernyataan tersebut, Chainlink menggerakkan solusi DvP end-to-end dan memungkinkan pembayaran bersyarat dan berbasis angsuran.

Sistem ini menggunakan Chainlink Runtime Environment dan Cross-Chain Interoperability Protocol untuk mentransfer pesan dan instruksi pembayaran di berbagai jaringan. Pengaturan ini juga mendukung pesan ISO 20022 untuk Otoritas Moneter Hong Kong dan rilis kredit otomatis di seluruh platform. Bruno Grossi dari Banco Inter mengatakan bahwa menghubungkan sistem-sistem ini melalui Chainlink membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung untuk perdagangan global masa depan.

Partisipasi Lembaga Keuangan Global

Beberapa organisasi keuangan dan teknologi bergabung dalam pilot untuk mendukung proses tersebut. Banco Inter bertindak sebagai peserta kunci yang mewakili sektor keuangan Brasil. Standard Chartered berkontribusi dengan jaringan perbankan globalnya dan keahlian dalam operasi pembiayaan perdagangan. Global Shipping Business Network mengelola pembaruan konosemen elektronik agar sesuai dengan setiap tahap proses pembayaran.

Pilot ini juga menguji model delivery-versus-payment dan payment-versus-payment, memastikan barang dan dana dipertukarkan secara bersamaan. Pendekatan ini mengurangi risiko penyelesaian dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan internasional. Lembaga-lembaga yang berpartisipasi kini berencana untuk memperluas pengujian untuk memasukkan lebih banyak model perdagangan dan menghubungkan entitas keuangan tambahan.

Prospek Pasar dan Proyeksi Analis untuk LINK

Sementara Chainlink terus mengembangkan kehadiran institusionalnya, pengamat pasar melacak kinerja tokennya. Analis Ali Charts membagikan di X bahwa penurunan menuju $15 bisa menjadi zona pembelian yang kuat sebelum potensi breakout menuju $100. Postingan tersebut mendapat perhatian saat trader mengevaluasi kemungkinan reaksi pasar setelah pengumuman Drex.

Chainlink/TetherUS | Sumber: Ali_Charts/X

Kemajuan teknis terbaru Chainlink telah memperkuat posisinya dalam interoperabilitas blockchain dan integrasi keuangan dunia nyata. Pilot sukses antara Brasil dan Hong Kong menunjukkan bagaimana teknologinya dapat menjembatani sistem bank sentral. Seiring kemajuan proyek, pasar akan mengamati apakah pertumbuhan adopsi jaringan diterjemahkan menjadi permintaan yang lebih tinggi untuk token LINK.

Kolaborasi antara bank sentral, lembaga keuangan, dan infrastruktur terdesentralisasi Chainlink merupakan langkah kunci untuk otomatisasi perdagangan digital. Dengan pengujian lebih lanjut yang direncanakan, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi jaringan pembiayaan perdagangan yang lebih efisien dan terhubung sementara investor terus memantau pergerakan harga LINK di pasar global.

The post Altcoin News: Chainlink Powers Brazil–Hong Kong Cross-Border Settlement as Analysts Eye $15 Buy Zone for $LINK appeared first on Live Bitcoin News.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,065.05
$102,065.05$102,065.05

+0.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,441.22
$3,441.22$3,441.22

+1.90%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.12
$159.12$159.12

+1.56%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2757
$2.2757$2.2757

+0.85%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$612.08
$612.08$612.08

+19.76%