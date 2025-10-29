Apple berencana peningkatan OLED untuk jajaran Mac dan iPad-nya

Apple baru-baru ini memperkenalkan layar kelas atas untuk model MacBook Air, iPad mini, dan iPad Air, berupaya menerapkan pembaruan besar pada perangkat populer ini.

Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebutkan bahwa perusahaan teknologi ini sedang menguji versi baru dari setiap produk, dengan fitur layar OLED.

Mereka juga menunjukkan bahwa Apple mengadopsi teknologi ini karena memberikan warna yang lebih kaya dan kontras yang lebih baik dibandingkan dengan LCD saat ini. Perlu dicatat, OLED adalah singkatan dari organic light-emitting diode.

Hal ini terjadi setelah Apple meminta hakim federal untuk menolak gugatan pemerasan yang diajukan oleh sebuah perusahaan yang menuduh pembuat iPhone tersebut mencuri teknologinya untuk menciptakan dompet mobile yang menguntungkan, Apple Pay.

Dalam pengajuan pada Senin malam di pengadilan federal Atlanta, perusahaan teknologi tersebut mencatat bahwa jika kasus ini tidak dibatalkan, kasus tersebut harus dialihkan ke hakim Texas yang baru-baru ini menolak kasus paten terkait Fintiv.

Apple memeriksa pembaruan baru untuk produknya

Rencana pembaruan terbaru Apple diharapkan akan diterapkan pada tiga perangkat: MacBook Air, iPad mini, dan iPad Air. Sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengisyaratkan bahwa iPad mini akan menjadi yang pertama menerima pembaruan ini, dengan peluncuran model OLED yang dijadwalkan untuk tahun depan.

Langkah ini merupakan bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju teknologi OLED, memberikan pelanggan insentif baru untuk meningkatkan perangkat mereka. Mengikuti rencana raksasa teknologi tersebut, para analis telah memprediksi bahwa penjualan produk Mac dan iPad akan meningkat tahun ini.

Namun, data yang dirilis baru-baru ini menunjukkan bahwa penjualan masih lebih rendah dibandingkan yang dialami pada tahun 2021 dan 2022, ketika pandemi menyebabkan peningkatan pembelian komputer.

Beberapa analis juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa pergeseran ini dapat menyebabkan kenaikan harga. Menurut mereka, pembaruan untuk perangkat Apple, seperti iPad mini, dapat meningkatkan biayanya hingga $100 karena teknologi layar yang lebih mahal.

Meskipun kekhawatiran ini muncul, Apple masih aktif memeriksa pembaruan baru untuk produknya. Untuk mendukung klaim ini, sumber menunjukkan bahwa perusahaan teknologi tersebut telah mengeksplorasi desain tahan air baru untuk iPad mini. Fitur ini memiliki beberapa kemiripan dengan yang tersedia pada iPhone terbaru.

Apple juga telah bereksperimen dengan sistem speaker baru yang menggunakan teknologi getaran. Perubahan ini memungkinkan perusahaan untuk menghilangkan lubang speaker yang dapat memungkinkan air masuk. Karakteristik ini membedakannya dari desain tahan air iPhone terbaru, yang memiliki bukaan tetapi menggunakan segel dan lem untuk mencegah kerusakan.

Sementara itu, pembaruan terbaru pada iPad mini Apple diterapkan menjelang akhir 2024. Pembaruan ini menampilkan prosesor yang lebih cepat dan dukungan untuk platform Intelligence-nya.

Seperti perusahaan teknologi lainnya, para analis mengantisipasi bahwa raksasa teknologi tersebut mungkin mengubah atau menunda rencana pembaruan ini, karena belum final. Mereka juga menyoroti bahwa tren ini umum dipraktikkan selama pengembangan produk, mengutip penundaan yang dilaporkan Apple dalam mengembangkan iPad lipat hingga 2029, seperti yang diumumkan minggu lalu.

Apple bermaksud mengalihkan perangkatnya untuk menampilkan teknologi OLED

Sumber yang familiar dengan situasi tersebut, yang ingin tetap anonim karena informasi tentang pembaruan belum dipublikasikan, menyebutkan bahwa iPad Air berikutnya, yang diharapkan pada musim semi, masih akan menggunakan layar LCD. Namun, mereka menyoroti bahwa Apple sedang mempersiapkan untuk mengalihkan perangkat ini ke OLED dalam versi mendatang.

Di sisi lain, iPad Pro, yang diperbarui dengan chip M5 minggu lalu, beralih ke OLED pada Mei 2024. Untuk saat ini, iPad Air adalah tablet terakhir dalam jajaran yang mengalami pergeseran ini. Saat ini, Apple tidak memiliki rencana untuk menggunakan OLED pada iPad tingkat pemula.

Sementara itu, sumber telah mengungkapkan bahwa desain ulang MacBook Pro yang akan datang akan menjadi Mac pertama yang menampilkan layar OLED.

Apple juga telah memulai persiapan awal untuk versi OLED dari MacBook Air, laptop terlaris mereka. Namun, pembaruan ini tidak mungkin terjadi hingga 2028.

