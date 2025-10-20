BursaDEX+
China mengatakan bahwa mereka memiliki "bukti yang tak terbantahkan" bahwa NSA AS telah menyerang Pusat Layanan Waktu Nasional mereka sejak 2022. Beijing mengklaim bahwa AS mengerahkan badan mata-matanya untuk meretas sistem pencatatan waktu mereka. Kementerian Keamanan Negara China mengklaim memiliki bukti bahwa AS meluncurkan serangan siber terhadap pusat waktu mereka.

Beijing mengatakan memiliki "bukti yang tak terbantahkan" bahwa NSA AS telah menyerang Pusat Layanan Waktu Nasionalnya sejak 2022

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/20 01:55
China mengatakan memiliki "bukti tak terbantahkan" bahwa NSA A.S. telah menyerang Pusat Layanan Waktu Nasionalnya sejak 2022. Beijing mengklaim bahwa A.S. mengerahkan badan mata-matanya untuk meretas sistem pencatatan waktunya.

Kementerian Keamanan Negara China mengklaim memiliki bukti bahwa A.S. meluncurkan serangan siber terhadap pusat waktunya. Kementerian tersebut memposting pernyataan di WeChat-nya yang mengklaim bahwa mereka memiliki bukti jelas bahwa NSA meretas pusat di Xi'an. Pusat ini mengendalikan sistem waktu resmi China. Pusat ini menyediakan informasi waktu yang tepat kepada pemerintah dan bisnis.

China menuduh A.S. meretas pusat waktu

Kementerian Keamanan Negara China mengatakan Badan Keamanan Nasional A.S. (NSA) melakukan serangan siber terhadap Pusat Layanan Waktu Nasional China (NTSC). China mengklaim A.S. meretas ponsel dan komputer di pusat tersebut.

NTSC, yang berlokasi di provinsi Shaanxi di barat laut China, menjaga keakuratan jam di negara tersebut. Pusat ini menyinkronkan waktu di seluruh China dan membantu menetapkan standar waktu dunia. Kementerian tersebut mengatakan serangan A.S. yang menargetkan komputer dan data pusat tersebut mengancam keamanannya.

Serangan tersebut dilaporkan dimulai pada 25 Maret 2022. NSA diduga menggunakan kerentanan keamanan di ponsel pekerja NTSC untuk mencuri informasi pribadi dari perangkat mereka.

Mulai 18 April 2023, kementerian tersebut mengatakan NSA menggunakan kata sandi yang dicuri untuk membobol sistem komputer pusat tersebut.

Kementerian Keamanan Negara mengatakan penyelidik melacak serangan tersebut ke server komputer pribadi di berbagai negara yang menyembunyikan asal serangan sebenarnya. China sejak itu telah menambahkan keamanan yang lebih kuat di pusat waktu untuk menghentikan serangan di masa depan.

China menolak klaim peretasan Barat

Selama bertahun-tahun, pemerintah Barat dan perusahaan keamanan telah menyalahkan peretas China karena menyerang sistem, perusahaan, dan infrastruktur di A.S., Eropa, dan Asia.

A.S. telah mendakwa beberapa warga negara China dengan peretasan yang terkait dengan Kementerian Keamanan Negara China, yang dituduh Washington mencuri rahasia dagang dan data dari perusahaan Amerika. China membantah klaim tersebut dan sebaliknya menuduh bahwa A.S. melakukan operasi mata-mata dan peretasan global.

Kementerian Keamanan Negara mengatakan Pusat Layanan Waktu Nasional sangat penting bagi China. Pusat ini penting untuk "pekerjaan pemerintah, sains, dan bisnis."

China tidak membagikan detail teknis atau bukti komputer untuk mendukung klaimnya, tetapi memang mengatakan bahwa NSA menggunakan server perantara dan saluran rahasia untuk menyembunyikan asal serangan tersebut.

Kementerian tersebut juga mencatat kesamaan dalam tindakan NSA dan serangan lain yang ditemukan di organisasi China. China mengatakan "menentang semua serangan siber" dan menginginkan semua negara "mengikuti aturan internasional" secara online.

