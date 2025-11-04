Berachain: File upgrade hard fork telah didistribusikan; penyerang adalah peretas topi putih dan bersedia mengembalikan dana.

PANews melaporkan pada 4 November bahwa Berachain menyatakan di platform X-nya bahwa dokumen upgrade hard fork telah didistribusikan dan banyak node validator juga telah diupgrade. Mereka berharap mitra infrastruktur inti yang diperlukan untuk operasi on-chain (seperti oracle likuidasi) akan memastikan RPC mereka diperbarui, karena ini saat ini menjadi hambatan utama untuk memulihkan operasi on-chain. Setelah menyelesaikan permintaan RPC layanan inti, mereka akan berkoordinasi dengan bridge, mitra CEX, kustodian, dll., untuk memulihkan layanan.
Berachain menambahkan bahwa saat ini sedang berkomunikasi dengan pemegang dana BEX, operator robot MEV yang mengidentifikasi dirinya sebagai peretas topi putih, yang bersedia untuk menandatangani serangkaian transaksi terlebih dahulu agar dana dikembalikan setelah upgrade, yang diharapkan akan dikembalikan ke alamat deployment Berachain.