BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 3 November muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar bearish pada hari pertama minggu ini, menurut CoinStats. Koin teratas menurut CoinStats BTC/USD Nilai Bitcoin (BTC) telah menurun sebesar 2,8% selama sehari terakhir. Gambar oleh TradingView Pada grafik per jam, harga Bitcoin (BTC) mungkin telah menetapkan support lokal di $106.746. Anda Mungkin Juga Suka Jika bar harian ditutup jauh dari tanda tersebut, pertumbuhan mungkin berlanjut ke area $109.000 segera. Gambar oleh TradingView Pada kerangka waktu yang lebih panjang, nilai kripto utama lebih dekat ke level support daripada ke level resistensi. Jika penurunan berlanjut, trader dapat mengharapkan breakout level, diikuti oleh pergerakan ke tanda $105.000. Gambar oleh TradingView Dari sudut pandang jangka menengah, harga BTC jauh dari level utama. Volume telah menurun, yang berarti ada peluang kecil untuk melihat pergerakan tajam pada akhir minggu. Bitcoin diperdagangkan pada $107.876 pada waktu penulisan. Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-november-3Postingan Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 3 November muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar bearish pada hari pertama minggu ini, menurut CoinStats. Koin teratas menurut CoinStats BTC/USD Nilai Bitcoin (BTC) telah menurun sebesar 2,8% selama sehari terakhir. Gambar oleh TradingView Pada grafik per jam, harga Bitcoin (BTC) mungkin telah menetapkan support lokal di $106.746. Anda Mungkin Juga Suka Jika bar harian ditutup jauh dari tanda tersebut, pertumbuhan mungkin berlanjut ke area $109.000 segera. Gambar oleh TradingView Pada kerangka waktu yang lebih panjang, nilai kripto utama lebih dekat ke level support daripada ke level resistensi. Jika penurunan berlanjut, trader dapat mengharapkan breakout level, diikuti oleh pergerakan ke tanda $105.000. Gambar oleh TradingView Dari sudut pandang jangka menengah, harga BTC jauh dari level utama. Volume telah menurun, yang berarti ada peluang kecil untuk melihat pergerakan tajam pada akhir minggu. Bitcoin diperdagangkan pada $107.876 pada waktu penulisan. Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-november-3

Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 3 November

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/03 23:23
Bitcoin
BTC$102,269.71+0.45%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Wink
LIKE$0.004806-1.13%
FC Barcelona FT
BAR$0.6767+1.98%
Farcana
FAR$0.000586--%

Pasar sedang bearish pada hari pertama minggu ini, menurut CoinStats.

Koin teratas menurut CoinStats

BTC/USD

Nilai Bitcoin (BTC) telah menurun sebesar 2,8% selama sehari terakhir.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga Bitcoin (BTC) mungkin telah menetapkan support lokal di $106.746. 

Anda Mungkin Juga Suka

Jika bar harian ditutup jauh dari tanda tersebut, pertumbuhan mungkin berlanjut ke area $109.000 segera.

Gambar oleh TradingView

Pada kerangka waktu yang lebih panjang, nilai kripto utama lebih dekat ke level support daripada ke level resistensi. Jika penurunan berlanjut, para trader mungkin mengharapkan breakout level, diikuti oleh pergerakan ke tanda $105.000.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, harga BTC jauh dari level utama. Volume telah menurun, yang berarti ada peluang kecil untuk melihat pergerakan tajam pada akhir minggu.

Bitcoin diperdagangkan di $107.876 pada waktu penulisan.

Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-november-3

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,269.71
$102,269.71$102,269.71

+0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,452.41
$3,452.41$3,452.41

+2.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

+1.78%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2778
$2.2778$2.2778

+0.94%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.85
$607.85$607.85

+18.93%