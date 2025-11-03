Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 3 November

Pasar sedang bearish pada hari pertama minggu ini, menurut CoinStats.

Nilai Bitcoin (BTC) telah menurun sebesar 2,8% selama sehari terakhir.

TradingView

Gambar oleh

Pada grafik per jam, harga Bitcoin (BTC) mungkin telah menetapkan support lokal di $106.746.

Jika bar harian ditutup jauh dari tanda tersebut, pertumbuhan mungkin berlanjut ke area $109.000 segera.

Pada kerangka waktu yang lebih panjang, nilai kripto utama lebih dekat ke level support daripada ke level resistensi. Jika penurunan berlanjut, para trader mungkin mengharapkan breakout level, diikuti oleh pergerakan ke tanda $105.000.

Dari sudut pandang jangka menengah, harga BTC jauh dari level utama. Volume telah menurun, yang berarti ada peluang kecil untuk melihat pergerakan tajam pada akhir minggu.

Bitcoin diperdagangkan di $107.876 pada waktu penulisan.