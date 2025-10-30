Bitcoin, Ethereum bersiap menghadapi kedaluwarsa opsi senilai $17 miliar pada Jumat ini

Pasar kripto bersiap menghadapi volatilitas besar karena opsi Bitcoin dan Ethereum senilai $17 miliar akan berakhir pada hari Jumat.

Ringkasan Kontrak opsi Bitcoin dan Ethereum senilai lebih dari $17 miliar akan berakhir pada hari Jumat

Opsi out-of-the-money mendominasi kepemilikan trader, mencapai 82,5% dari open interest

Waktunya bertepatan dengan peristiwa makro penting, yang dapat memperbesar volatilitas

Pasar kripto bersiap menghadapi peristiwa yang memicu volatilitas besar. Pada hari Jumat, 31 Oktober, kontrak opsi Bitcoin dan Ethereum senilai lebih dari $17 miliar akan berakhir di bursa derivatif kripto Deribit.

Untuk Bitcoin (BTC), 72.716 kontrak opsi call BTC dan 54.945 kontrak opsi put BTC, dengan total nilai $14,4 miliar, akan berakhir pada hari Jumat. Di sisi lain, opsi Ethereum (ETH) senilai $2,6 miliar akan berakhir pada hari yang sama.

Karena call mendominasi put, para trader bertaruh bahwa BTC akan naik sebelum masa berakhir. Yang perlu dicatat, untuk Bitcoin, level maximum pain berada di $114.000, yaitu level di mana sebagian besar opsi akan tidak bernilai. Ini penting, karena market maker dapat melakukan hedging dengan cara yang menarik harga ke level ini, terutama mendekati masa berakhir.

Bagi para trader, ada preferensi yang jelas untuk posisi spekulatif. 82,5% dari kontrak opsi adalah out-of-the-money, yang berarti bahwa trader tidak melakukan hedging posisi mereka. Sebaliknya, opsi ini adalah taruhan pada harga masa depan BTC dan ETH.

Berakhirnya opsi Bitcoin dan Ethereum dapat memicu volatilitas

Peristiwa berakhirnya opsi biasanya meningkatkan volatilitas di pasar. Mereka dapat memicu pergerakan besar di pasar spot saat trader melepas posisi mereka dan menyeimbangkan kembali portofolio mereka. Efek ini bahkan lebih besar ketika ada jumlah opsi out-of-the-money yang besar.

Peristiwa ini juga bertepatan dengan peristiwa makro penting, termasuk keputusan suku bunga FOMC dan pendapatan perusahaan besar. Peristiwa-peristiwa ini dapat semakin memperbesar volatilitas jangka pendek di pasar.