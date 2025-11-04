Bitcoin Goyah Setelah Penutupan Bulanan yang Lemah, Harga Berpotensi Mengalami Kejatuhan Lebih Dalam

Penutupan yang lemah telah memicu kembali pembicaraan tentang koreksi yang akan datang, dengan beberapa analis kini memperkirakan potensi penurunan menuju kisaran $87.000.

Retakan Muncul dalam Tren Naik

Bitcoin tidak mampu bertahan di atas $110.000 membuat para trader mempertanyakan apakah reli pasar multi-bulan telah berakhir. Menurut analisis terbaru oleh TradingShot di TradingView, penolakan terbaru BTC dari rata-rata pergerakan 50 hari telah menghidupkan kembali fraktal bearish yang sangat mirip dengan yang terlihat antara Desember 2024 dan Februari 2025.

Selama fase awal tersebut, Bitcoin kehilangan struktur higher-lows-nya dan turun lebih dari 30% dari level rekor sebelum stabil. Setup yang sama — breakout yang gagal di zona Fibonacci 0,5, volume yang menurun, dan lower highs yang persisten — tampaknya sedang terjadi lagi, memunculkan ketakutan akan koreksi tajam lainnya.

Jika sejarah terulang, dukungan signifikan berikutnya bisa terbentuk di dekat $87.000, selaras dengan ekstensi Fibonacci 2.0 dan rata-rata pergerakan 100 hari mingguan — dua level yang sebelumnya telah bertindak sebagai landasan untuk pemulihan.

Kondisi Makro Memperumit Prospek

Kelemahan teknis ini terjadi pada saat latar belakang makro yang lebih luas menjadi tidak pasti. Harapan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve sebelum akhir tahun mulai memudar, mengurangi selera risiko di pasar global. Bitcoin, yang sering dilihat sebagai aset beta tinggi, telah mencerminkan keraguan tersebut, menunjukkan sedikit reaksi bahkan terhadap perkembangan positif seperti kemajuan perdagangan yang diperbarui antara Washington dan Beijing.

Beberapa trader menyarankan bahwa respons harga yang tenang menandakan kelelahan setelah reli panjang yang didorong oleh arus masuk ETF dan akumulasi institusional di awal tahun. "Likuiditas tampaknya mengering tepat ketika risiko makro muncul kembali," kata seorang trader, menunjuk pada penurunan open interest dan volume yang menyusut di bursa-bursa utama.

Investor Memperhatikan $87K sebagai Dukungan Utama

Meskipun suasana hati yang berhati-hati, pemegang jangka panjang tampaknya sebagian besar tidak terpengaruh. Data on-chain menunjukkan akumulasi berkelanjutan di bawah $100.000, dengan beberapa kelompok dompet menambah posisi mereka. Analis mengatakan bahwa jika pasar benar-benar mengalami pullback, hal itu bisa mengatur ulang kondisi overbought dan membuka jalan untuk kenaikan lain menuju 2026.

Namun, nada jangka pendek tetap defensif. Kegagalan Bitcoin untuk merebut kembali level psikologis $110.000 telah mengubah area tersebut menjadi batas resistensi, dan para trader mengawasi konfirmasi apakah $95.000–$90.000 akan bertahan dalam minggu-minggu mendatang.

Kehilangan "Uptober" yang Langka

Secara historis, Oktober telah menjadi salah satu bulan yang paling konsisten untuk keuntungan Bitcoin — membuat kinerja tahun ini sangat mencolok. Terakhir kali Bitcoin mengakhiri Oktober dalam zona merah adalah lebih dari satu dekade yang lalu, pada 2014.

Apakah tersandungnya tahun ini terbukti sebagai jeda sementara atau awal dari pembalikan yang lebih luas akan sangat bergantung pada katalis makro dan bagaimana pasar merespons di sekitar wilayah $87.000. Untuk saat ini, para trader tampaknya puas untuk menunggu — dan mengamati apakah narasi November Bitcoin dapat mengubah keadaan.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

