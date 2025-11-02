Postingan Bitcoin Diperkirakan Turun 70%, Mencapai $1 Juta dalam Jangka Panjang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Vineet Budki mengantisipasi penurunan Bitcoin 70%, pertumbuhan jangka panjang. Bitcoin bisa mencapai $1 juta dalam sepuluh tahun. Tidak ada perubahan finansial atau regulasi langsung yang terkait. Vineet Budki, CEO Sigma Capital yang berbasis di Timur Tengah, memprediksi Bitcoin bisa turun hingga 70% selama pasar bearish berikutnya karena pola siklikal dan penjualan cepat. Perkiraan Budki menyoroti volatilitas pasar, menekankan potensi Bitcoin untuk mencapai $1 juta per koin dalam satu dekade meskipun ada fluktuasi jangka pendek, yang berdampak pada pemegang dan sentimen kripto secara lebih luas. Potensi Crash Bitcoin dan Nilai Masa Depan di $1 Juta Budki memprediksi kecenderungan siklikal di pasar Bitcoin mungkin menyebabkan penurunan 65-70% di masa depannya. CEO Sigma Capital menyoroti kurangnya pemahaman pasar tentang aspek ekonomi Bitcoin, yang mengakibatkan penjualan terburu-buru selama sinyal pasar yang tidak menguntungkan. Menurutnya, penjualan cepat pasar sering menyebabkan volatilitas yang nyata. Meskipun menghadapi potensi volatilitas jangka pendek, ada optimisme jangka panjang untuk Bitcoin. Perkiraan Budki mengantisipasi Bitcoin mencapai $1 juta per koin, didorong oleh ekspansi adopsi dan utilitas yang diharapkan. "Pasar bearish berikutnya bisa mengalami penurunan hingga 70%. Meskipun ada volatilitas jangka pendek, saya memperkirakan Bitcoin bisa mencapai hingga $1 juta per koin selama dekade berikutnya." — Vineet Budki, CEO, Sigma Capital Respons komunitas bervariasi saat diskusi berlanjut mengenai siklus pasar Bitcoin. Tidak ditemukan komentar langsung dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Arthur Hayes atau CZ yang menanggapi pandangan Budki. Pola Harga Historis Memengaruhi Strategi Investor Institusional Tahukah Anda? Penurunan Bitcoin serupa berkisar dari 50% hingga 80% telah terjadi setelah puncak siklus pada 2013, 2017, dan 2021. Pola-pola ini secara historis telah memengaruhi pergerakan dalam cryptocurrency yang berkorelasi seperti Ethereum dan altcoin utama. Menurut data CoinMarketCap, per 2 November, Bitcoin diperdagangkan pada $109.923,61 dengan kapitalisasi pasar $2,19 triliun, mendominasi 59,23% dari pasar. Volume 24 jam turun sebesar 56,14%... Postingan Bitcoin Diperkirakan Turun 70%, Mencapai $1 Juta dalam Jangka Panjang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Vineet Budki mengantisipasi penurunan Bitcoin 70%, pertumbuhan jangka panjang. Bitcoin bisa mencapai $1 juta dalam sepuluh tahun. Tidak ada perubahan finansial atau regulasi langsung yang terkait. Vineet Budki, CEO Sigma Capital yang berbasis di Timur Tengah, memprediksi Bitcoin bisa turun hingga 70% selama pasar bearish berikutnya karena pola siklikal dan penjualan cepat. Perkiraan Budki menyoroti volatilitas pasar, menekankan potensi Bitcoin untuk mencapai $1 juta per koin dalam satu dekade meskipun ada fluktuasi jangka pendek, yang berdampak pada pemegang dan sentimen kripto secara lebih luas. Potensi Crash Bitcoin dan Nilai Masa Depan di $1 Juta Budki memprediksi kecenderungan siklikal di pasar Bitcoin mungkin menyebabkan penurunan 65-70% di masa depannya. CEO Sigma Capital menyoroti kurangnya pemahaman pasar tentang aspek ekonomi Bitcoin, yang mengakibatkan penjualan terburu-buru selama sinyal pasar yang tidak menguntungkan. Menurutnya, penjualan cepat pasar sering menyebabkan volatilitas yang nyata. Meskipun menghadapi potensi volatilitas jangka pendek, ada optimisme jangka panjang untuk Bitcoin. Perkiraan Budki mengantisipasi Bitcoin mencapai $1 juta per koin, didorong oleh ekspansi adopsi dan utilitas yang diharapkan. "Pasar bearish berikutnya bisa mengalami penurunan hingga 70%. Meskipun ada volatilitas jangka pendek, saya memperkirakan Bitcoin bisa mencapai hingga $1 juta per koin selama dekade berikutnya." — Vineet Budki, CEO, Sigma Capital Respons komunitas bervariasi saat diskusi berlanjut mengenai siklus pasar Bitcoin. Tidak ditemukan komentar langsung dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Arthur Hayes atau CZ yang menanggapi pandangan Budki. Pola Harga Historis Memengaruhi Strategi Investor Institusional Tahukah Anda? Penurunan Bitcoin serupa berkisar dari 50% hingga 80% telah terjadi setelah puncak siklus pada 2013, 2017, dan 2021. Pola-pola ini secara historis telah memengaruhi pergerakan dalam cryptocurrency yang berkorelasi seperti Ethereum dan altcoin utama. Menurut data CoinMarketCap, per 2 November, Bitcoin diperdagangkan pada $109.923,61 dengan kapitalisasi pasar $2,19 triliun, mendominasi 59,23% dari pasar. Volume 24 jam turun sebesar 56,14%...