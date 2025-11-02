Bitcoin Diperkirakan Turun 70%, Mencapai $1 Juta dalam Jangka Panjang

- Vineet Budki memperkirakan penurunan Bitcoin sebesar 70%, pertumbuhan jangka panjang.
- Bitcoin bisa mencapai $1 juta dalam sepuluh tahun.
- Tidak ada perubahan finansial atau regulasi langsung yang terkait.
Vineet Budki, CEO Sigma Capital yang berbasis di Timur Tengah, memprediksi Bitcoin bisa turun hingga 70% selama pasar bearish berikutnya karena pola siklikal dan penjualan cepat.
Perkiraan Budki menyoroti volatilitas pasar, menekankan potensi Bitcoin untuk mencapai $1 juta per koin dalam satu dekade meskipun ada fluktuasi jangka pendek, yang berdampak pada pemegang dan sentimen kripto secara lebih luas.
Potensi Crash Bitcoin dan Nilai Masa Depan di $1 Juta
Budki memprediksi kecenderungan siklikal di pasar Bitcoin mungkin menyebabkan penurunan 65-70% di masa depannya. CEO Sigma Capital menyoroti kurangnya pemahaman pasar tentang aspek ekonomi Bitcoin, yang mengakibatkan penjualan terburu-buru selama sinyal pasar yang tidak menguntungkan. Menurutnya, penjualan cepat pasar sering menyebabkan volatilitas yang nyata.
Meskipun menghadapi potensi volatilitas jangka pendek, ada optimisme jangka panjang untuk Bitcoin. Perkiraan Budki mengantisipasi Bitcoin mencapai $1 juta per koin, didorong oleh perluasan adopsi dan utilitas yang diharapkan.
Respons komunitas bervariasi saat diskusi berlanjut mengenai siklus pasar Bitcoin. Tidak ada komentar langsung dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Arthur Hayes atau CZ yang ditemukan menanggapi pandangan Budki.
Pola Harga Historis Memengaruhi Strategi Investor Institusional
Tahukah Anda? Penurunan Bitcoin serupa berkisar dari 50% hingga 80% telah terjadi setelah puncak siklus pada 2013, 2017, dan 2021. Pola-pola ini secara historis telah memengaruhi pergerakan pada cryptocurrency yang berkorelasi seperti Ethereum dan altcoin utama.
Menurut data CoinMarketCap, per 2 November, Bitcoin diperdagangkan pada $109.923,61 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,19 triliun, mendominasi 59,23% pasar. Volume 24 jam turun sebesar 56,14% menjadi $25,51 miliar. Harga Bitcoin menurun sebesar 8,56% selama 30 hari terakhir.Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 01:01 UTC pada 2 November 2025. Sumber: CoinMarketCap
Penelitian Coincu menunjukkan respons pasar bergantung pada tren institusional yang berkembang. Analis menyoroti peran spekulasi ritel yang berkurang dalam prediksi siklus, lebih fokus pada kondisi makro yang mendorong investor institusional. Perkembangan regulasi dan teknologi dapat lebih membentuk lanskap pasar.
|DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Sumber: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-forecasted-drop-hit-million/