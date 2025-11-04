Demam Penambangan Bitcoin Mengubah Iran Menjadi 'Surga Bagi Penambang Ilegal' – CEO

Jaringan listrik Iran berada di bawah tekanan baru karena lonjakan skala besar dalam penambangan Bitcoin mendorong regulator untuk memburu operasi ilegal, menurut pernyataan dari pejabat energi lokal dan laporan terbaru.

Listrik murah bersubsidi dan sambungan tersembunyi telah mengubah bagian negara itu menjadi "surga bagi penambang ilegal," kata Akbar Hasan Beklou, CEO Perusahaan Distribusi Listrik Provinsi Tehran.

Tambang Bitcoin Ilegal Berlipat Ganda

Menurut Beklou, sekitar 427.000 perangkat penambangan aktif beroperasi di seluruh Iran, dan lebih dari 95% di antaranya beroperasi tanpa lisensi yang tepat. Skala aktivitas tersebut diperkirakan menyerap sekitar 1.400 megawatt daya sepanjang waktu.

Angka-angka ini, kata para pejabat, telah memaksa perusahaan energi untuk meningkatkan penegakan hukum dan melakukan penggerebekan di beberapa provinsi.

Di Provinsi Tehran saja, penegak hukum menutup 104 pertambangan Bitcoin ilegal dalam operasi baru-baru ini dan menyita antara 1.400 dan 1.465 mesin.

Pernyataan lain dari eksekutif utilitas menunjukkan bahwa ketika penyitaan kumulatif selama beberapa tahun dihitung, totalnya mungkin mencapai ratusan ribu mesin.

Laporan juga menyebutkan bahwa beberapa operasi tersembunyi dengan baik, tersembunyi di dalam pabrik atau terhubung melalui meteran industri palsu.

Mengapa Ini Terjadi

Listrik murah adalah daya tarik utama. Harga yang ditetapkan jauh di bawah level pasar membuat penambangan lebih menguntungkan, bahkan ketika perangkat beroperasi tanpa henti. Sanksi dan batasan perdagangan juga telah mendorong beberapa operator untuk memperlakukan kripto sebagai cara untuk memindahkan nilai di luar saluran perbankan standar.

Berdasarkan laporan, baik kelompok kecil maupun jaringan yang lebih besar telah memasang peralatan untuk memanfaatkan pasokan listrik bersubsidi, dan beberapa pertambangan menggunakan koneksi industri yang seharusnya untuk industri berat.

Para pejabat telah menggambarkan gambaran campuran ketika datang ke penegakan hukum: banyak pertambangan ilegal dilacak dan dibongkar, sementara operasi lain mungkin menikmati perlindungan atau akses khusus.

Analis dan sumber lokal menunjuk ke beberapa entitas dengan hubungan ke kelompok terkait negara yang tampaknya beroperasi pada skala yang berbeda, mempersulit penegakan hukum yang seragam.

Penambangan Bitcoin Ilegal: Upaya Penindakan Dan Tekanan Publik

Kementerian energi dan utilitas lokal telah menjanjikan lebih banyak penggerebekan dan langkah-langkah baru untuk melacak konsumsi ilegal. Hadiah untuk informasi dan dorongan untuk memeriksa meteran industri telah dilaporkan.

Namun, masalahnya besar, dan tindakan sering kali mengikuti lonjakan pemadaman listrik atau tekanan pada jaringan daripada upaya yang stabil dan direncanakan sebelumnya.

Beberapa ahli memperingatkan bahwa kecuali harga dan penegakan hukum disesuaikan, penambang akan terus mencoba mencari cara lain. Perangkat dapat dipindahkan dengan cepat. Mereka dapat disembunyikan di gudang atau dihubungkan ke meteran yang tidak diperiksa secara teratur. Mobilitas itu membuat pekerjaan regulator jauh lebih sulit.

Gambar unggulan dari Pixabay, grafik dari TradingView