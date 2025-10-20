Harga Bitcoin Short Squeeze Akan Datang? Semua yang Perlu Anda Ketahui

Poin-Poin Penting:

Tingkat pendanaan telah berubah menjadi negatif: ketika tingkat pendanaan futures perpetual menjadi negatif, artinya posisi short membayar posisi long, sebuah setup klasik untuk squeeze jika harga bergerak naik.

Open interest meningkat (atau tetap tinggi) sementara pendanaan rendah/negatif, artinya banyak taruhan leverage yang menumpuk dan rentan.

Tetapi whale insider Bitcoin baru saja membuka posisi short senilai $76 juta terhadap harga BTC, membuat para trader mempertanyakan apa yang dia ketahui.

Setup klasik untuk harga BTC mulai terlihat. Tingkat pendanaan mulai negatif, open interest meningkat, dan penjual short terlihat rentan. Mungkinkah Bitcoin short squeeze akan datang untuk mendorong rasio BTC/USD ke stratosfer? Mari kita lihat faktanya.

Tingkat Pendanaan: Ketika Short Mulai Membayar Long

Dalam dunia futures perpetual, "tingkat pendanaan" adalah detak jantung sentimen leverage. Ketika tingkat pendanaan positif, posisi long (mereka yang bertaruh harga akan naik) membayar posisi short.

Ketika berubah negatif, posisi short membayar posisi long. Itu adalah sinyal langka bahwa taruhan bearish dominan tetapi mungkin berada di bawah tekanan jika mereka melakukan short pada harga BTC. Seperti yang diungkapkan trader dan influencer kripto, Crypto Rover:

Tingkat Pendanaan Menuju Negatif | Sumber: Crypto Rover di X

Menurut datanya, tingkat pendanaan agregat untuk Bitcoin sedang turun menuju rentang negatif, atau setidaknya netral, daripada zona positif kuat yang terlihat pada bull run sebelumnya. Yang penting, pola historis menunjukkan bahwa ketika pendanaan menjadi negatif dan harga bergerak naik, squeeze posisi short mungkin terjadi.

Open Interest: Leverage Menumpuk dan Menunggu

Open interest (OI) melacak total nilai kontrak derivatif yang terbuka. OI yang meningkat menunjukkan lebih banyak taruhan leverage yang bermain. Open interest Bitcoin melonjak ke rekor tertinggi baru bahkan ketika harga Bitcoin meluncur menuju $115.000.

Itu berarti jika banyak posisi short terbuka (terutama dengan pendanaan negatif) dan harga mulai bergerak naik, kaskade likuidasi paksa bisa terjadi. Short tertekan, pembelian kembali mempercepat pergerakan, dan loop umpan balik dimulai.

Buku Pedoman Trader: Mengapa Call-Spread Muncul

Alasan trader opsi menjadi bersemangat tentang harga Bitcoin dalam setup ini ada dua. Pertama, dengan pendanaan negatif, rasa sakit menjadi short meningkat. Kedua, OI yang meningkat berarti ada posisi terbuka yang bisa memicu pembelian paksa.

Meja opsi sering merespons dengan membeli call-spread jangka pendek (yaitu, membeli satu call dan menjual call dengan strike lebih tinggi) untuk menangkap kenaikan jika squeeze terjadi. Logikanya: jika short dipaksa membeli saat kekuatan, harga dipercepat, dan call-spread menghasilkan keuntungan.

Jika tidak terjadi apa-apa, biaya spread membatasi kerugian. Di pasar yang diukur dengan arus leverage, posisi taktis itu masuk akal.

Tetapi peringatan tetap besar. Pendanaan negatif tidak menjamin squeeze. Pasar mungkin tetap bergerak menyamping atau bahkan turun jika tidak ada pemicu. Open interest yang meningkat juga dapat mencerminkan baik long maupun short, dan Anda membutuhkan campuran yang tepat untuk squeeze yang mendorong harga Bitcoin.

Waktunya juga tidak jelas. Bahkan jika kondisi sudah siap, katalis seperti peristiwa makro, kejutan regulasi, atau arus institusional besar sering diperlukan. Sementara kenaikan emas saat ini parabolik, harga Bitcoin belum berhasil mengejar sejauh ini.

Kembalinya Whale Insider Bitcoin

Insiden lain yang membuat trader waspada adalah kembalinya whale "insider" Bitcoin yang membuka short Bitcoin besar hanya beberapa saat sebelum pengumuman tarif 100% Trump pada barang-barang Tiongkok yang menghancurkan pasar kripto.

Whale Insider BTC | Sumber: Crypto Rover di X

Hari ini, meskipun kondisi untuk Bitcoin short squeeze meningkat, whale insider membuka posisi short BTC senilai $76 juta dengan leverage 10x. Jika dia sekali lagi bertaruh melawan harga Bitcoin, itu membuat trader lain duduk dan memperhatikan. Apa yang dia ketahui tentang Bitcoin USD?

Pemikiran Akhir

Jadi ya, bahan-bahan untuk Bitcoin short-squeeze hadir. Tingkat pendanaan berubah netral/negatif, open interest mendekati rekor tertinggi, dan likuidasi mulai menunjukkan rasa sakit short. Kombinasi itu berarti trader yang waspada mungkin memposisikan diri untuk pergerakan naik yang tajam.

Tapi jangan bingungkan kemungkinan dengan kepastian. Obrolan suku bunga Fed, volatilitas makro, dan mekanisme derivatif menambah kompleksitas. Jika Anda trading atau hedging, Anda sebaiknya memantau garis dalam grafik tingkat pendanaan yang merayap ke wilayah negatif, perilaku open interest, likuidasi short besar yang muncul dalam data peta panas, dan, tentu saja, gerakan berikutnya dari whale insider.

Jika semua selaras dan Bitcoin menembus resistensi, penjual short mungkin menjadi korban tepi kursi pertama dan squeeze mungkin mengikuti. Tapi itu adalah "jika" yang cukup besar.